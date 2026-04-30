Felpörgött az utasbiztosítási piac: nő a kereslet és az átlagdíj is

Az idén az első négy hónapban csaknem 12 százalékkal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4 százalékkal 11 ezer forintra emelkedett, az átlagos napidíj pedig személyenként 7,6 százalékkal 896 forintra nőtt a január-áprilisi időszakban – közölte a Netrisk online biztosításközvetítő. 

Az első negyedévben 920 forint volt az egy főre jutó napi átlag biztosítási díj, ami ugyan éves szinten 8,7 százalékos, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 6,6 százalékos emelkedés, ám nem az árak emelkedtek, hanem többen választottak drágább biztosítást, távolabbi úti célok felé (Ázsia, Afrika), és ez húzta felfelé az első negyedéves átlagot.

A Netrisk adatai szerint idén a húsvéti ünnepek alatt 12 százalékkal több utasbiztosítást kötöttek, mint egy évvel korábban, az utazási szempontból átlagos időszakokhoz képest pedig 66 százalékkal nőtt a kötések száma. A díjaknál ugyanakkor kettős a kép: az egy főre jutó átlagos napi díj 743 forint volt, amel a tavalyi húsvéthoz képest stagnálás, az idei első negyedév 920 forintos átlagához viszonyítva viszont 20 százalékos csökkenés. Húsvétkor ugyanis jóval többen választottak közeli, európai célpontokat, miközben visszaesett a drágább biztosítási díjú ázsiai és távolabbi utak aránya.

Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közlemény szerint elmondta: a húsvéti időszakban hagyományosan erős az európai, azon belül is a közeli országok iránti kereslet. Idén ez még markánsabban látszott: az utazók jelentős része autóval vagy rövidebb repülőúttal elérhető célpontokat választott. Ebben a naptárhatás mellett a közel-keleti háborús helyzet és a légiközlekedéssel kapcsolatos bizonytalanságok is szerepet játszhattak.

A húsvéti időszakban a magyar utazók 92 százaléka Európán belül maradt. A legnépszerűbb országok között az első helyen Olaszország állt 19 százalékos részesedéssel, ezt Ausztria követte 14 százalékkal. Szlovénia és Horvátország egyaránt 8 százalékot képviselt az utazási célpontok között.

A május 1-jei hosszú hétvége újabb élénk utazási időszakot hozhat, különösen a közeli európai célpontok iránt. Az időszak tavaly is erős volt: akkor a május elsejét magában foglaló 4 napban kétszer annyi utasbiztosítást kötöttek, mint egy átlagos tavaszi héten ugyanennyi idő alatt.

(MTI) 

Nyugdíjpénztárak: egyre több a csatlakozó, és mindenki sokat tesz félre

Új csúcs látszik ezen a fronton, de a lemorzsolódásnál is javulást tapasztaltak.

Ketyeg az óra a gyermektelen babavárósoknál

Több ezer babavárósnál jár le félévkor a határidő, súlyos milliókat fizethetnek vissza, a törlesztőjük is meg fog ugrani.

Olcsón vett eurót? Nagyon nem mindegy, hol tartja

Tudatos tervezést igényel a helyzet.

Otthon Start: jóval többet hozhat a konyhára az alacsonyabb kamat, mint az ajándékpénz

Több mint egymillió forint megtakarítással jár egy átlagos Otthon Start hitelnél a maximális, 3 százalékos kamathoz képest adott 0,2 százalékpontnyi kedvezmény: tehát az alacsonyabb árral hosszabb távon jóval nagyobb előnyhöz juthatnak az ügyfelek, mint a kölcsön mellé adott egyszeri jóváírásokkal és egyéb engedményekkel.

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjasok közt – A hét ábrája

Nem minden idős ugyanúgy él: a nyugdíjak szintje az adott térség gazdasági fejlettségétől függ.

Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Mire kell figyelni a 0 százalékos THM-mel meghirdetett áruhitelek esetében? Hogyan lehet kiválasztani a számunkra legkedvezőbb bankszámlát? Ilyen kérdések is szóba kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójának második versenynapján.

Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként

Érdemes nézelődni.

Autósok figyelem: jó hír érkezett a biztosításokról

Insura.hu: a kgfb-díjak 16, a casco 9 százalékkal csökkent az első negyedévben.

Figyelem! Sokat érhet a nyugdíjaknál ez az apró különbség

Jobb, ha nincs fogalmi zavar ebben a kérdésben, mert ez zsebre megy.

