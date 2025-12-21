Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

A tavalyi év vége kiemelkedő volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok, miközben a szállásfoglalások átlagértéke is emelkedett. A december a nyári időszak mellett hagyományosan a SZÉP kártyás fizetések egyik legforgalmasabb hónapja, idén pedig tovább növelheti a költéseket, hogy e hónaptól már hideg-élelmiszerre is felhasználható a cafeteria elem.
A nyári hónapok után decemberben költöttek a legtöbbet SZÉP kártyával a K&H Bank felhasználói – 432.000 tranzakció során több, mint 3 milliárd forint értékben – derül ki a pénzintézet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményéből. A bank ügyfeleinek múlt decemberi költései alapján az ételrendelési szolgáltatások voltak a legnépszerűbbek, ezt követték a szállásfoglalások.
„A tavaly decemberi adatoknak egyik fő tanulsága volt számunkra, hogy ebben az időszakban növekszik a mindennapi étkezési szolgáltatások iránti igény, ezért az idei évben jól támogatja a felhasználók preferenciáit, hogy idén december 1-jétől már hideg élelmiszert is vásárolhatnak a SZÉP kártya keretükből.
Emellett az is tovább ösztönözheti a SZÉP kártya használatát, hogy az idei évben már lakásfelújításra is használható a juttatási összeg fele, így az otthon kisebb átalakítása, berendezési tárgyak vásárlása is megoldható a segítségével” – mondta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője.
Az idei ünnepi időszakban az új felhasználási lehetőségek miatt nagy eséllyel új irányt vesznek a SZÉP kártya birtokosok fizetési és fogyasztási szokásai. A K&H kkv bizalmi index legfrissebb kutatási adatai alapján a hazai vállalkozások 35 százaléka nyújt béren kívüli juttatásokat, amelyek közül továbbra is a SZÉP kártya a legelterjedtebb. A vásárlók pedig szívesen élnek a cafeteria elemmel.
Bár jelentős a költések volumene, épp a K&H Bank hívta fel a figyelmet arra, hogy tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon. Ez több, mint a 2023-as érték.