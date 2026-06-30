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Személyes pénzügyek Nyugdíj, öngondoskodás ÖPOSZ

Felturbózná a nyugdíjat? Alig ismerik ezt a csodafegyvert

mfor.hu

A magyarok többségének egyszerűen nincs elég információja.

A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adóvisszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalására van szükség az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) szerint.

Csak 25 százaléknak van

Az ÖPOSZ keddi közleményében kiemelte: az országos reprezentatív kutatásuk szerint a válaszadók közel negyede rendelkezik nyugdíjpénztári megtakarításokkal.

Ez az öngondoskodási forma a negyvenes-ötvenes korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb,

  • itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja.

Alulinformált a lakosság

A kutatás arra is rákérdezett, hogy a válaszadók szerint az elmúlt 20 évben éves átlagban mekkora hozamot érhettek el a kasszák. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján 6,36 százalékos nettó hozamot ért el a szektor. A megkérdezettek bő egyharmada jelölte meg jól az 5-10 százalékos sávot, miközben tízből négyen alulbecsülték a pénztárak teljesítményét, a válaszadók negyede pedig a valóságosnál jobb eredményre tippelt a felmérés szerint.

Mohr Lajos, az ÖPOSZ elnöke az eredményt értékelve rámutatott:

ez az alulinformáltság azért veszélyes, mert szerepet játszhat abban, hogy az indokoltnál kevesebben választják ezt az öngondoskodási formát

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