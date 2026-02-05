1p
Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Korábban, már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét a posta.

A Magyar Posta már február 6-án megkezdi a februárban esedékes, a 13. havi, és a 14. havi nyugdíj első negyedének ütemezett kézbesítését. A kifizetések egy összegben, egyazon utalványon érkeznek, amelyen a három tételt külön feltüntetve találják a címzettek.

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások csaknem 34 százalékát ma is készpénzben, postai kézbesítéssel fizetik ki közel 800 ezer érintettnek.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy munkatársaink legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon megkísérlik a kézbesítést, azonban – a kifizetés korábbi kezdése miatt – előbb is felkereshetik a címzetteket” – áll a posta közleményében.


Amennyiben a korábbi kézbesítésnél a postás nem talál átvételre jogosult személyt a címen, akkor a naptárban előre megjelölt hivatalos napon újra megkísérli a kézbesítést. Abban az esetben, ha a kézbesítés sikertelen lenne a naptárban előre megjelölt hivatalos napon is, a postás a megszokott módon értesítőt hagy, amellyel a címzett átveheti illetményét az értesítőn megjelölt letéti postán.

(MTI) 

