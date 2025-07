Figyeljen az új szabályokra ingatlanvásárláskor!

„A törvény már hatályos, de a részletes szabályozást tartalmazó kormányrendelet még nem jelent meg. Az önkormányzatok saját rendeletet alkothatnak – vagyis településenként eltérő szabályok lesznek. Kormányrendeleti részletes szabályozás hiányában is néhány önkormányzat már megalkotta saját rendeletét, így többek között Újlengyelben , Pélyen , Mezőkeresztesen és Taktaharkányban már figyelemmel kell lenni a szabályok alkalmazására” – figyelmeztet dr. Őri-Tömő Andrea.

Fontos, hogyha a betelepülő nem tartja be a beköltözést korlátozó szabályokat, az adásvételi szerződés semmis lehet, a bejelentett lakcím törölhetővé válik, továbbá bírság is kiszabható.

„Mindez tehát azt jelenti, hogy betelepülő ingatlanvásárlása esetén több mint egy hónapig is eltarthat, mire kiderül, valóban megszerezheti-e a vevő az ingatlant” – mondja a Jaczkovics Ügyvédi Iroda szakértője.

A törvény mentességi eseteket is határoz meg, tipikus kivételi esetek:

