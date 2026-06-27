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Személyes pénzügyek Adózási szabályok, tudnivalók

Figyelmeztet a NAV: napokon belül nagy változásra számíthatunk, ez sok magyart érinthet

mfor.hu

Július 1-jétől Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok.

Az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni – mondta Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szóvivője az MTI érdeklődésére.

Kiemelte: az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró – ismertette. Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró – mondta a szóvivő.

Például a Temu-ról érkező rendelések is érintettek
Például a Temu-ról érkező rendelések is érintettek
Fotó: Facebook

A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás.

Tájékoztatása szerint az EU Bizottsága által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországra is. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel az átállás gördülékenysége érdekében. A kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi.

 

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