Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a mesterséges intelligenciával készített videó olyan, mintha az egyik magyar tévétársaság tudósítása lenne a lottótársaság állítólagos bejelentéséről, amelyben arra biztatják az embereket, hogy töltsenek le egy alkalmazást és játszanak.

Mint közölték, a Szerencsejáték Zrt. elhatárolódik az álvideóban hallottaktól és felhívja játékosai figyelmét arra, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen és hasonló online tartalmakkal kapcsolatban.

Egyúttal megjegyzik: az utóbbi időben a közösségi platformokon egyre szaporodik az olyan weboldalak, applikációk és hirdetések száma, amelyek – visszaélve a Szerencsejáték Zrt. cégnevével, logójával, kollégáinak nevével és arcával, illetve korábbi videóival - különböző szerencsejátékokat hirdetnek. A nemzeti lottótársaság felhívja a figyelmet, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll ezekkel a cégekkel, így Szerencse Klub néven hirdető céggel sem. Az általuk készített tartalmak megtévesztőek és jogellenesek.

A Szerencsejáték Zrt. hangsúlyozza, hogy csak a: szerencsejatek.hu, a https://www.tippmix.hu, valamint a https://www.tippmixpro.hu oldal a hivatalos honlapja, hivatalos applikációi pedig: a Tippmixpro, az Okoslotto és a Tippmix Radar, más weboldalon, applikációban nem folytat szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet.