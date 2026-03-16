Figyelmeztettek: végleg lemarad a bevallás kapcsán, aki ma nem lép

Hétfő éjfélig még kérhetik az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége. Akinek van Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációja, online már elérheti tervezetét az eSZJA-oldalon – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti tervezetének postázását.

A legegyszerűbb SMS-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon, SZJA-szóköz-adóazonosítójel-szóköz-év, hónap, nap formában – emlékeztetett a hivatal. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen, április 30-ig küldi el postán az igénylőknek, ám megjegyezték, hogy a postázás helyett érdemes az online utat választani.

Amint megtörténik az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra a regisztráció, azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása. A bevallási tervezet a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a dokumentum adataival, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni – közölte az adóhivatal. (MTI)