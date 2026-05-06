Folytatja – Marad az ÖPOSZ eddigi elnöke

Mohr Lajost, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatóját választotta újra az elnöki posztra az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) a szervezet közgyűlésén – közölte az ÖPOSZ.
A tájékoztatás szerint a szervezet elnöki tisztségét a következő négy évben is Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója tölti be, újra az elnökség tagja lett Budai József (OTP nyugdíj- és egészségpénztár, ügyvezető igazgató), Hardy Ilona (Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár, alapító, IT-elnök), Helli József (Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt., vezérigazgató), Lukács-Szalkay Petra (Gondoskodás Nyugdíjpénztár, ügyvezető igazgató), Marusinecz Tamás (Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, ügyvezető igazgató) és Váradi Péter (Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár, Prémium Egészségpénztár, IT-elnök).
A közleményben Mohr Lajos hangsúlyozta,
az ÖPOSZ továbbra is azon dolgozik, hogy még vonzóbbá válhasson a nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítási forma.
Ezen dolgoznának közösen az új kormánnyal
Várják a közös munkát az újonnan megalakuló kormánnyal, hiszen a szövetség szakmailag megalapozott és kidolgozott stratégiával rendelkezik az öngondoskodás tudatosságának erősítésére mind a nyugdíj, mind az egészség területén. A közleményben kitértek arra, hogy az elmúlt évben is kiemelkedően sikeres évet zártak a pénztárak, az ÖPOSZ javaslatai pedig tovább erősítenék az öngondoskodási forma jelentőségét, vonzóbbá tennék a munkavállalók, a munkáltatók számára. (MTI)