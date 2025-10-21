Fontos bejelentéssel rukkolt elő a Fundamenta

Megújult arculattal és logóval jelentkezik Magyarország piacvezető lakás-takarékpénztára, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. A közel három évtizedes tapasztalattal, és több mint 450 ezer ügyféllel rendelkező pénzügyi szolgáltató ezzel a lépéssel kívánja megjeleníteni, hogy ma már olyan 360 fokos szolgáltatásportfoliót kínál, mely a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedi – legyen szó előtakarékosságról, hitelezésről, ingatlanközvetítésről, felújításról vagy alternatív energetikai megoldásokról.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. új logójának legfontosabb célja, hogy bemutassa a vállalat alapértékeit – megbízhatóság, szakértelem és minőségi ügyfélkiszolgálás – ugyanakkor az új, ház szimbólum egyszerre utal az otthonteremtés biztonságára, valamint az utóbbi évek termék- és szolgáltatáspaletta bővülésére.

A négy tégla a kezdeti, a cég alapításakor kitűzött célokkal volt összhangban: alap, amelyre építhet. A vállalat küldetése továbbra is az otthonteremtés, azonban ehhez már nem csupán az alapot biztosítja, hanem mindazokat a komplex pénzügyi megoldásokat és szolgáltatásokat, amelyek segítenek ügyfeleinek a lakásálmuk megvalósításában.

„A Fundamenta mindig is az otthonteremtés biztonságát és stabilitását képviselte. Az új logóval azt az üzenetet szeretnénk erősíteni, hogy élethelyzettől függetlenül teljes körű támogatást biztosítunk ügyfeleink lakhatási céljainak megvalósításához, legyen szó megtakarításról, hitelről, ingatlanközvetítésről, felújításról vagy akár energetikai korszerűsítésről, a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedve” – mondta el Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgatója.

A vezérigazgató azt is hozzátette, hogy „itt is jól érzékelhető, milyen előnyökkel jár, hogy a Fundamenta 2024-ben az MBH Bank többségi tulajdonába került. A tulajdonosváltásnak köszönhetően még szélesebb banki termékpaletta áll a Fundamenta ügyfeleinek a rendelkezésre, a hitel- és megtakarítási lehetőségek tovább bővülhettek. Ugyanakkor a Fundamenta megőrizte független szakosított hitelintézeti státuszát, amelynek révén maga is hatékonyan képes az MBH Bank üzleti céljait támogatni”.

A Fundamenta országos lefedettségű, több mint 1300 fős Személyi Bankár hálózattal rendelkezik, így elérnek ahhoz az ügyfélkörhöz is, akik nem jutnak el bankfiókokba, vagy más értékesítési pontokhoz. Ők Személyi Bankáruk segítségével, otthonuk kényelmében alakíthatják ki a számukra legmegfelelőbb konstrukciót. A Fundamenta minőségi ügyfélkiszolgálását igazolja többek között az is, hogy mind 2024-ben, mind 2025-ben elnyerte a Kiváló Kiszolgálás Díjat a személyes ügyfélkiszolgálás kategóriában. Legyen szó előtakarékosságról, hitelfelvételről vagy a megvenni kívánt ingatlan kiválasztásáról és az ingatlanvásárlás lebonyolításáról, a Személyi Bankárai által nyújtott egyénre szabott szolgáltatás bárki számára elérhető.Az új arculat bevezetése 2025 októberében fokozatosan indul, elsőként a vállalat digitális felületein, egyszerre jelképezve az ügyfelek változatlan minőségi kiszolgálását, valamint a termék- és szolgáltatásportfolió folyamatos megújítását és szélesítését.