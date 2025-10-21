Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Személyes pénzügyek Fundamenta Lakáspiac

Fontos bejelentéssel rukkolt elő a Fundamenta

mfor.hu

Új arculata lett a lakástakaréknak.

Megújult arculattal és logóval jelentkezik Magyarország piacvezető lakás-takarékpénztára, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. A közel három évtizedes tapasztalattal, és több mint 450 ezer ügyféllel rendelkező pénzügyi szolgáltató ezzel a lépéssel kívánja megjeleníteni, hogy ma már olyan 360 fokos szolgáltatásportfoliót kínál, mely a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedi – legyen szó előtakarékosságról, hitelezésről, ingatlanközvetítésről, felújításról vagy alternatív energetikai megoldásokról.

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. új logójának legfontosabb célja, hogy bemutassa a vállalat alapértékeit – megbízhatóság, szakértelem és minőségi ügyfélkiszolgálás – ugyanakkor az új, ház szimbólum egyszerre utal az otthonteremtés biztonságára, valamint az utóbbi évek termék- és szolgáltatáspaletta bővülésére.

A négy tégla a kezdeti, a cég alapításakor kitűzött célokkal volt összhangban: alap, amelyre építhet. A vállalat küldetése továbbra is az otthonteremtés, azonban ehhez már nem csupán az alapot biztosítja, hanem mindazokat a komplex pénzügyi megoldásokat és szolgáltatásokat, amelyek segítenek ügyfeleinek a lakásálmuk megvalósításában.

„A Fundamenta mindig is az otthonteremtés biztonságát és stabilitását képviselte. Az új logóval azt az üzenetet szeretnénk erősíteni, hogy élethelyzettől függetlenül teljes körű támogatást biztosítunk ügyfeleink lakhatási céljainak megvalósításához, legyen szó megtakarításról, hitelről, ingatlanközvetítésről, felújításról vagy akár energetikai korszerűsítésről, a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedve” – mondta el Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. vezérigazgatója.

A vezérigazgató azt is hozzátette, hogy „itt is jól érzékelhető, milyen előnyökkel jár, hogy a Fundamenta 2024-ben az MBH Bank többségi tulajdonába került. A tulajdonosváltásnak köszönhetően még szélesebb banki termékpaletta áll a Fundamenta ügyfeleinek a rendelkezésre, a hitel- és megtakarítási lehetőségek tovább bővülhettek. Ugyanakkor a Fundamenta megőrizte független szakosított hitelintézeti státuszát, amelynek révén maga is hatékonyan képes az MBH Bank üzleti céljait támogatni”.

A vállalat küldetése továbbra is az otthonteremtés
A vállalat küldetése továbbra is az otthonteremtés
Fotó: Fundamenta

A Fundamenta országos lefedettségű, több mint 1300 fős Személyi Bankár hálózattal rendelkezik, így elérnek ahhoz az ügyfélkörhöz is, akik nem jutnak el bankfiókokba, vagy más értékesítési pontokhoz. Ők Személyi Bankáruk segítségével, otthonuk kényelmében alakíthatják ki a számukra legmegfelelőbb konstrukciót. A Fundamenta minőségi ügyfélkiszolgálását igazolja többek között az is, hogy mind 2024-ben, mind 2025-ben elnyerte a Kiváló Kiszolgálás Díjat a személyes ügyfélkiszolgálás kategóriában. Legyen szó előtakarékosságról, hitelfelvételről vagy a megvenni kívánt ingatlan kiválasztásáról és az ingatlanvásárlás lebonyolításáról, a Személyi Bankárai által nyújtott egyénre szabott szolgáltatás bárki számára elérhető.Az új arculat bevezetése 2025 októberében fokozatosan indul, elsőként a vállalat digitális felületein, egyszerre jelképezve az ügyfelek változatlan minőségi kiszolgálását, valamint a termék- és szolgáltatásportfolió folyamatos megújítását és szélesítését.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Komoly versenytársa van az Otthon Startnak

Komoly versenytársa van az Otthon Startnak

Egyre több fiatal él a szintén államilag kamattámogatott munkáshitellel a K&H-nál.

Őrület a használtautó-piacon: 15-20 éves kocsikat vesznek a magyarok

Őrület a használtautó-piacon: 15-20 éves kocsikat vesznek a magyarok

A DataHouse előzetes adatai szerint a tavaly szeptemberi 77 700-hoz képest 4,1 százalékkal több, 80 900 személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon az elmúlt hónap során, ami a valaha volt második legnagyobb havi érték. Szeptember végére sosem volt ilyen magas, 699 600 az adott év belföldi használtautó-adásvételeinek száma: az előző év háromnegyedévében is csupán 680 400 átírást regisztráltak. Ezzel immár szinte biztossá vált, hogy év végére megdől a tavaly beállított éves rekord is.

Hadat üzentek a magyar bankok a Revolutnak

Hadat üzentek a magyar bankok a Revolutnak

Tízből négy bankautomatánál már plusz pénzt kell fizetniük azoknak, akik külföldi bank kártyájával szeretnének pénzt felvenni.

Irigykedhetnek a magyar nyugdíjasok

Portugália a világ legjobb helye most a boldog nyugdíjas évek eltöltéséhez. Igaz, a 44 országot felölelő kutatásból kimaradtak a skandináv államok, amelyek hagyományosan az élen szerepelnek kimagasló szolgáltatásaik miatt.

Sok kicsi sokra megy: az OTP-nél fizetni kell majd a mobilos értesítésekért

Megújulnak az OTP Bank lakossági digitális szolgáltatásai

A változó ügyféligények indokolják, hogy a 21 éve működő OTPdirekt internetbankot a lakossági ügyfelek számára 2025. november 18-tól felváltja az új internetbank.

Változott az átlagkereset: mennyi személyi kölcsönt lehet vele felvenni?

Változott az átlagkereset: mennyi személyi kölcsönt lehet vele felvenni?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt – ekkora jövedelemmel akár 15 millió forint személyi kölcsönt is felvehetnek az igénylők.

Dörzsölhetik a tenyerüket a leendő nyugdíjasok

Dörzsölhetik a tenyerüket a leendő nyugdíjasok

Időarányosan jól állnak a hazai nyugdíjpénztárak, szeptember végéig szépen emelkedtek az árfolyamok. Az év végéhez közeledve érdemes kihasználni egy adótrükköt azoknak, akiknek lakáscélú kiadásaik vannak, hiszen akár 150 ezer forintot is nyerhetnek befektetés nélkül. 

Kisbefektetőkre pályáznak az internetes csalók, komoly veszélyben vannak a banki ügyfelek

Kisbefektetőkre pályáznak az internetes csalók, komoly veszélyben vannak a banki ügyfelek

Az elmúlt egy évben 7,4 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste azzal, hogy az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadások, csalárd tranzakciók 90 százalékát ki tudta szűrni. A bűnözők azonban rendre új módszerekkel próbálkoznak, legújabban befektetési tanácsadónak, rendőrnek, sőt, a KiberPajzs munkatársának adják ki magukat – hangzott el az Erste Bank sajtótájékoztatóján. 

Konfliktusok helyett kontinuitás: mit adhat a bizalmi vagyonkezelés?

Kár lenne pusztán adóoptimalizációs eszközként tekinteni a bizalmi vagyonkezelésre (bvk), hiszen sokkal több ennél: tulajdonosi jogegységet, üzleti kontinuitást és konfliktuskezelési eszközt is jelenthet. A hosszú évek munkájával összegyűjtött vagyon több generáción átívelő stabilitást, értékmegőrzést és – érintett vállalkozás esetén akár – kiszámítható működést nyerhet vele, még az annyira bizonytalan gazdasági környezetben is, amilyen a jelenlegi.

Mindenki szorong: jönnek az átlátható fizetések

Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik. Egy országos kutatás szerint a munkáltatók többsége még nem készült fel a szervezeti kultúrát alapjaiban meghatározó változásra, míg a munkavállalók attól félnek, hogy nyilvánossá válik a fizetésük. A PwC Magyarország és a Profession.hu most közös programot indít a bértranszparenciával kapcsolatos tévhitek felszámolásáért és a zökkenőmentes átmenetért.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168