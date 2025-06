Fontos fejlemény: mégsem bukják az összes pénzüket az átvert magyar banki ügyfelek

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Mindemellett az MBH Bank folyamatosan fejleszti biztonsági és csalásmegelőzési rendszereit, az elmúlt hónapokban tapasztalt csalássorozatok miatt szigorításokat és új intézkedéseket is bevezetett az ügyfelek még nagyobb biztonsága érdekében. A hitelintézet együttműködik a hatóságokkal és a Google Magyarországgal, hogy az MBH Bank nevével visszaélő csaló oldalakat eltávolítsa – közölte a pénzintézet.

Az MBH Bank most felajánlott kártérítésére azok élhetnek, akik első alkalommal estek csalás áldozatául. A jelzett időszakban keletkezett, már lezárt és jelenleg még folyamatban lévő panaszok egyaránt kompenzálásra kerülhetnek. Az ettől eltérő esetekben a bank egyedileg mérlegel. Az érintett ügyfeleket tervezetten 2025. augusztus végéig keresi meg a bank, addig nincs teendőjük.

