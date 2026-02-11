2p
Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Érdemes nyilatkozni a mentességről a jogosultaknak.

Ha mentességüket egyszerű online nyilatkozattal időben jelzik a NAV-nak, a jogosult szervezeteknek már be sem kell fizetniük az idei gépjárműadót – hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A jogosultakat már tavaly decemberben értesítette a a NAV, tájékoztató levélben felhívta a figyelmet a mentességre, és arra, hogyan lehet azt érvényesíteni – emlékeztettek.

Tulajdonosként akkor jár a mentesség, ha a szervezetnek nem volt társaságiadó-fizetési kötelezettsége az előző évben. Üzembentartóként akkor alkalmazható a kedvezmény, ha a jármű tulajdonosa költségvetési szerv, egyesület, alapítvány vagy köztestület, és sem a tulajdonosnak, sem az üzembentartónak nem kellett társasági adót fizetnie 2025-ben – ismertette a hivatal.

Érdemes nyilatkoznia a jogosultaknak
Fotó: Pixabay

Szintén mentes a gépjárműadó alól az autóbusz, ha a tulajdonos vagy üzemeltető előző évi nettó árbevételének legalább 75 százaléka helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedésből származott.

Az adómentesség, ha jár az adott évben, akkor be kell jelenteni a NAV-hoz a GJADO jelű űrlapon, amely a legkényelmesebben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) érhető el. A kitöltéshez és beküldéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-azonosítás szükséges – részletezte a közlemény.

Az az érintett szervezet, amely nem jelenti be időben a mentességet, annak a gépjárműadót április 15-ig meg kell fizetnie. Bár a bejelentés később is pótolható, érdemes minél előbb nyilatkozni, mert ezzel elkerülhető az utólagos ügyintézés – javasolta a NAV.

webkincstár, mobilkincstár

