Fontos hírt árult el Magyar Péter a jövő nyugdíjasairól

A parlamenti ülésen a Mi Hazánk képviselője, Dúró Dóra kérdezte a miniszterelnököt arról, hogy hogyan és milyen feltételekkel tervezi biztosítani a kormány, hogy hogy a férfiaknak is legyen lehetőségük 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulni.

Dúró indoklásában a 24.hu összefoglalója szerint elhangzott, hogy a 40 év utáni nyugdíjba vonulást az is indokolja, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindössze 61 és félév, miközben 65 éves korukig kötelesek dolgozni. Hozzátette, ennek eredménye, hogy nagyon kevesen élik meg a nyugdíjas kort, nincs biztosítva a számukra a tisztességes időskor és felidézte, hogy a javaslatot korábban a Tisza is támogatta.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter mélyen belenyúlna a rendszerbe: több politikusi posztnál is jöhet a cikluskorlát Új cikluskorlátozásokat vizsgálnak.

Magyar Péter válaszolt a kormány nevében, úgy fogalmazott, hogy Dúró minden szavával egyetért. Kifejezte azon véleményét, hogy Alaptörvény-ellenes, ha a nők számára elérhető a 40 év utáni nyugdíj és a férfiaknak nem.

Odaszúrt az előző kormánynak is, mint mondta: „sokkal korábban is be lehetett volna vezetni, ha nem lopják szét az országot.”

Kiemelte, jelenleg folyik a költségvetés felülvizsgálata, amelyről Kármán András pénzügyminiszter leltárat készít, utána lehet tárgyalni a kérdésről, amelyről a magyar országgyűlés fog dönteni. A kormány szándéka az, hogy a 40 év utáni nyugdíj a férfiak számára is bevezetésre kerüljön, ám céldátumot egyelőre nem tud mondani – áll a 24.hu cikkében.