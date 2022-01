Fontos lélektani határ alá zuhant a hazai bankfiókok száma

Jelenleg országszerte már 1800-nál is kevesebb helyen intézhetjük a pénzügyeinket, miközben a 2008-as válság előtt még mintegy 4400 kirendeltségen tehettük ezt meg. Ráadásul a készpénzautomaták száma is csökken, azt követően, hogy tavaly áprilisban 5 ezer alá ment, ma már 4700-nál is kevesebb ATM üzemel. Mindezek arra terelik az ügyfeleket, hogy pénzügyeiket egyre inkább online intézzék, más kérdés, hogy az idősebbek és az anyagilag hátrányosabb helyzetben lévők (munkanélküliek, tartós betegek) számára ez ma még nem igazán opció.