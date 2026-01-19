2p

Személyes pénzügyek Bank Trend FM

Fontos levelet kapnak a bankszámlás ügyfelek

mfor.hu

Január végéig megérkezik az egységes díjkimutatás a banki ügyfelekhez. Arról, hogy hogyan találhatja meg valaki könnyen a számára legkedvezőbb bankszámlacsomagot, Herman Bernadett, az Mfor főmunkatársa a Trend FM hétfői adásában beszélt. 

Az idén is megkapják a banki ügyfelek az úgynevezett egységes díjkimutatást, amely tartalmazza, pontosan milyen címen mennyi pénzt fizettek a bankszámlacsomagjukban a bankjuknak. Fontos újdonság az idén, hogy a bankoknak most már azt is jelezniük kell, ha van az ügyfelük számára a meglévőnél kedvezőbb díjú számlacsomag a kínálatukban, és fel kell ajánlaniuk az arra történő átállást. 

A bankszámlások könnyen kiszámolhatják most már, hogy melyik számlacsomaggal járnának a legjobban, hiszen az egységes díjkimutatásban megtalálják, hogy az előző évben hány és milyen tranzakciót bonyolítottak le, ezek alapján tudnak kalkulálni a bankszámla-választó oldalakon. A bankváltás persze sokszor nem egyszerű, de van arra is lehetőség, hogy elindítsa az ügyfél az úgynevezett egyszerűsített bankváltást, amelyhez csak az új bankba kell bemenni, a régi banknál vezetett számla átvételét az új bank elintézi. 

Arra azonban ügyelni kell, hogy ha korábban hitelt vett fel a banki ügyfél, és a hitel kamatából kedvezményt kap azért cserébe, mert ugyanannál a banknál vezeti a számláját, akkor a kamatkedvezményt elveszítheti egy bankváltásnál. Ez pedig gyakran magasabb összeg, mint amennyit a számlacsomagon meg tud spórolni. 

A teljes adás itt hallgatható meg: 

