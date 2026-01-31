5p
Személyes pénzügyek Adó Illeték készpénz MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

Fontos változás jön vasárnaptól a bankkártyások életében

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Az ingyenes készpénzfelvétel felső határa a kétszeresére emelkedik, havonta kétszer maximum 300 ezer forint erejéig lehet ATM-ből díjmentesen készpénzt felvenni. Az átlagos ügyfél a fele ekkora keretbe is belefért eddig. 

Február 1-jétől változik a díjmentes készpénzfelvételi limit a bankoknál, a korábbi havonta 150 ezer forintos összeghatár a kétszeresére, 300 ezer forintra emelkedik. Ezt az összeget maximum két részletben vehetik fel az ügyfelek díjmentesen, ha többször járulnak az automatákhoz egy hónapon belül, a harmadik alkalommal már díjat számolhatnak fel a bankok. 

Az eredetileg „pénzügyi rezsicsökkentés” néven bevezetett jogszabály 2014. február 1-jén, vagyis 12 évvel ezelőtt lépett életbe, akkor a 150 ezres összeghatárt azzal indokolták, hogy ez az átlagkereset, ennek erejéig lehessen díjmentesen pénzt felvenni a bankokból. A nettó átlagkereset azóta 525 ezer forint körüli összegre nőtt, a nettó medián átlagkereset ennél alacsonyabb, 420 ezer forint körül van, vagyis a 300 ezres limit nem elég ahhoz, hogy egy átlagos ügyfél a teljes fizetését díjmentesen készpénzben kivehesse a bankból.

Nincs is rá igény

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint egyébként a 150 ezres limitbe is belefértek az átlagos bankkártyások az elmúlt 12 évben. A legtöbb bankkártyás havonta egyszer vagy még ritkábban vesz fel készpénzt ATM-ből. 2014-2019 között a jegybanki adatok szerint nagyjából egy ATM-es készpénfelvétel történt havonta egy-egy készpénzfelvételre alkalmas bankkártyával, ez a szám 2025 őszén már csak 0,84 darab volt, vagyis az átlagos bankkártyás évente 10 alkalommal megy pénzért az ATM-hez. 

A tranzakciónként kivett összeg persze folyamatosan nőtt az évek során, amit részben a keresetek növekedése, részben az infláció is magyaráz. 2014 elején egy átlagos készpénzfelvétel során kevesebb, mint 56,5 ezer forintot vettek fel a bankkártyások, 2025 őszén már 113,5 ezer forint volt az átlagos összeg. Ez is jócskán elmarad azonban a 150 ezres limittől. Lehetnek persze olyan ügyfelek, akik valóban túllépik a díjmentes kvótát, nekik a mostani emelés kedvezhet. 

Hogyan lehet igénybe venni?

Fontos tudni, hogy az ingyenes készpénzfelvétel nem jár automatikusan. Mivel egy ember csak egy bankszámlánál használhatja ki ezt a lehetőséget, nyilatkoznia kell róla, hogy melyik az a számla, amelyikre igénybe szeretné venni. Nyilatkozni bármikor lehet, de a díjmentes készpénzfelvétel nem azonnal lép életbe. A szabály az, hogy ha egy adott hónap 20. napja előtt nyilatkozott valaki, akkor a következő hónaptól már díjmentesen vehet fel készpénzt, ha 20. után nyilatkozik, akkor plusz egy hónapot kell várnia erre. 

Bankváltáskor ügyelni kell arra, hogy ismét nyilatkozni kell, a díjmentes készpénzfelvétel nem kapcsolódik majd automatikusan az új számlához!

Az ingyenes készpénzfelvételt minden 16 év fölötti számlatulajdonos igényelheti, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A díjmentesség akkor is érvényes, ha nem a saját bank, hanem más bank ATM-éből vagy pedig a Magyar Posta fiókjaiban történik a készpénzfelvétel. Azt is érdemes tudni, hogy aki nyilatkozott, az jogosult havonta szintén maximum két alkalommal 40 ezer forint erejéig arra is, hogy díjmentesen vehessen fel készpénzt a vásárlásai során a kereskedőknél. Persze csak akkor, ha a kereskedő ezt a szolgáltatást bevezette, ami eddig nagyon kevés helyen történt meg. A vásárlás készpénzátvétellel szolgáltatás a legtöbb bankkártyás számára így csak elvi lehetőség maradt. 

A bankoknak fájdalmas igazán

Az ügyfélnek díjmentes készpénzfelvétel a bankok számára egyáltalán nem olcsó. A kártyakibocsátó bankok kemény tranzakciós illetéket fizetnek ezekért a tranzakciókért, amelynek mértéke ma már 0,9 százalék, vagyis az állam egy 300 ezer forintos készpénzfelvétel után automatikusan bezsebel 2700 forintot. Emellett a bankoknak az ATM üzemeltetése, pénzzel való feltöltése is pénzbe kerül, egy-egy automata éves költsége 10 millió forint körül van. 

Az állam viszont jól jár a készpénzhasználat erőltetésével, hiszen minden egyes ATM-es tranzakción busás nyereségre tesz szert. Nem is meglepő ezek után, hogy a kormány erőlteti a készpénzhasználatot, új bankautomaták telepítését írja elő, illetve a díjmentes limit emelésével is arra próbálja ösztönözni a lakosságot, hogy minél több pénzt vegyen ki az automatákból. 

A bankkártyások azonban egyre inkább nyűgnek érzik a készpénzt, és szívesebben használják vásárlásra a plasztiklapot, mint készpénzfelvételre. A tranzakciós illeték 12 évvel ezelőtti bevezetése óta a bankkártyás vásárlások értéke több, mint a 10 szeresére nőtt, miközben a készpénzfelvételeké csak 65 százalékkal emelkedett. 2020 elején, a covid-járvány kitörésekor eljött az a fordulat is, hogy a kártyás vásárlások értéke meghaladta készpénzfelvételekét, és az olló azóta egyre nagyobbra nyílik a kétféle tranzakciók között. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

A diszkontlánc lépéseket jelentett be. 

Nagy változást hoz a vasárnap – itt kell egyik napról a másikra fizetnie az autósoknak

Nagy változást hoz a vasárnap – itt kell egyik napról a másikra fizetnie az autósoknak

Új utcák lesznek érintettek.

Autósok, figyelem, mától egyszerűbb lesz biztosítást kötni!

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. együttműködésében elindult a simplebiztositas.hu, egy új, teljesen online működő biztosításközvetítői platform, amely a mesterséges intelligenciát is használja. 

Ezért tankolaht gondtalanul

Ezért tankolhat gondtalanul

A nagykereskedelmi üzemanyagárak nem változnak szerdától. Kedden azt élvezhetjük, hogy hétfőhöz képest olcsóbb a gázolaj.

Elnézést kér az OTP a bankkártyásoktól, és visszautalja a pénzt

Elnézést kér az OTP a bankkártyásoktól, és visszautalja a pénzt

Tévesen vontak le pénzt a tranzakciók után, de visszaadják. 

Íme az MNB feketelistája: tucatnyi pénzügyi csaló kerül fel rá minden nap

Íme az MNB feketelistája: tucatnyi pénzügyi csaló kerül fel rá minden nap

Már csaknem 50 ezren igyekeznek emberek átveréséből pénzt csinálni.

Itt megnézheti: így írták át az otthontámogatási rendszert

Itt megnézheti: így írták át az otthontámogatási rendszert

Egy megjelent módosítás miatt fontos pontokon módosult az otthontámogatási rendszer.

Több tízezer forintot lehet spórolni a bankoláson, sokan mégsem teszik

Több tízezer forintot lehet spórolni a bankoláson, sokan mégsem teszik

Értékesek a digitális ügyfelek a bankoknak.

Sok kárt okozott az extrém hideg

Sok kárt okozott az extrém hideg

Kihívásokkal indult az új év a biztosítók számára, hiszen az extrém hidegben több a káresemény mint normális időjárás esetén, de a piaci szereplők folyamatosan az ügyfeleik rendelkezésére állnak – mondja Jeney Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének  (MABISZ) kommunikációs vezetője. 

Meghosszabbították a közszolgálati otthontámogatás határidejét

Meghosszabbították a közszolgálati otthontámogatás határidejét

Önkormányzatnál dolgozó tűzoltók, és munkáltatói kölcsönben részesülők is igényelhetik a közszolgálati otthontámogatást a kormány új döntése alapján. A bejelentési határidőt is meghosszabbították.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168