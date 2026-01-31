Fontos változás jön vasárnaptól a bankkártyások életében

Február 1-jétől változik a díjmentes készpénzfelvételi limit a bankoknál, a korábbi havonta 150 ezer forintos összeghatár a kétszeresére, 300 ezer forintra emelkedik. Ezt az összeget maximum két részletben vehetik fel az ügyfelek díjmentesen, ha többször járulnak az automatákhoz egy hónapon belül, a harmadik alkalommal már díjat számolhatnak fel a bankok.

Az eredetileg „pénzügyi rezsicsökkentés” néven bevezetett jogszabály 2014. február 1-jén, vagyis 12 évvel ezelőtt lépett életbe, akkor a 150 ezres összeghatárt azzal indokolták, hogy ez az átlagkereset, ennek erejéig lehessen díjmentesen pénzt felvenni a bankokból. A nettó átlagkereset azóta 525 ezer forint körüli összegre nőtt, a nettó medián átlagkereset ennél alacsonyabb, 420 ezer forint körül van, vagyis a 300 ezres limit nem elég ahhoz, hogy egy átlagos ügyfél a teljes fizetését díjmentesen készpénzben kivehesse a bankból.

Nincs is rá igény

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint egyébként a 150 ezres limitbe is belefértek az átlagos bankkártyások az elmúlt 12 évben. A legtöbb bankkártyás havonta egyszer vagy még ritkábban vesz fel készpénzt ATM-ből. 2014-2019 között a jegybanki adatok szerint nagyjából egy ATM-es készpénfelvétel történt havonta egy-egy készpénzfelvételre alkalmas bankkártyával, ez a szám 2025 őszén már csak 0,84 darab volt, vagyis az átlagos bankkártyás évente 10 alkalommal megy pénzért az ATM-hez.

A tranzakciónként kivett összeg persze folyamatosan nőtt az évek során, amit részben a keresetek növekedése, részben az infláció is magyaráz. 2014 elején egy átlagos készpénzfelvétel során kevesebb, mint 56,5 ezer forintot vettek fel a bankkártyások, 2025 őszén már 113,5 ezer forint volt az átlagos összeg. Ez is jócskán elmarad azonban a 150 ezres limittől. Lehetnek persze olyan ügyfelek, akik valóban túllépik a díjmentes kvótát, nekik a mostani emelés kedvezhet.

Hogyan lehet igénybe venni?

Fontos tudni, hogy az ingyenes készpénzfelvétel nem jár automatikusan. Mivel egy ember csak egy bankszámlánál használhatja ki ezt a lehetőséget, nyilatkoznia kell róla, hogy melyik az a számla, amelyikre igénybe szeretné venni. Nyilatkozni bármikor lehet, de a díjmentes készpénzfelvétel nem azonnal lép életbe. A szabály az, hogy ha egy adott hónap 20. napja előtt nyilatkozott valaki, akkor a következő hónaptól már díjmentesen vehet fel készpénzt, ha 20. után nyilatkozik, akkor plusz egy hónapot kell várnia erre.

Bankváltáskor ügyelni kell arra, hogy ismét nyilatkozni kell, a díjmentes készpénzfelvétel nem kapcsolódik majd automatikusan az új számlához!

Az ingyenes készpénzfelvételt minden 16 év fölötti számlatulajdonos igényelheti, aki magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A díjmentesség akkor is érvényes, ha nem a saját bank, hanem más bank ATM-éből vagy pedig a Magyar Posta fiókjaiban történik a készpénzfelvétel. Azt is érdemes tudni, hogy aki nyilatkozott, az jogosult havonta szintén maximum két alkalommal 40 ezer forint erejéig arra is, hogy díjmentesen vehessen fel készpénzt a vásárlásai során a kereskedőknél. Persze csak akkor, ha a kereskedő ezt a szolgáltatást bevezette, ami eddig nagyon kevés helyen történt meg. A vásárlás készpénzátvétellel szolgáltatás a legtöbb bankkártyás számára így csak elvi lehetőség maradt.

A bankoknak fájdalmas igazán

Az ügyfélnek díjmentes készpénzfelvétel a bankok számára egyáltalán nem olcsó. A kártyakibocsátó bankok kemény tranzakciós illetéket fizetnek ezekért a tranzakciókért, amelynek mértéke ma már 0,9 százalék, vagyis az állam egy 300 ezer forintos készpénzfelvétel után automatikusan bezsebel 2700 forintot. Emellett a bankoknak az ATM üzemeltetése, pénzzel való feltöltése is pénzbe kerül, egy-egy automata éves költsége 10 millió forint körül van.

Az állam viszont jól jár a készpénzhasználat erőltetésével, hiszen minden egyes ATM-es tranzakción busás nyereségre tesz szert. Nem is meglepő ezek után, hogy a kormány erőlteti a készpénzhasználatot, új bankautomaták telepítését írja elő, illetve a díjmentes limit emelésével is arra próbálja ösztönözni a lakosságot, hogy minél több pénzt vegyen ki az automatákból.

A bankkártyások azonban egyre inkább nyűgnek érzik a készpénzt, és szívesebben használják vásárlásra a plasztiklapot, mint készpénzfelvételre. A tranzakciós illeték 12 évvel ezelőtti bevezetése óta a bankkártyás vásárlások értéke több, mint a 10 szeresére nőtt, miközben a készpénzfelvételeké csak 65 százalékkal emelkedett. 2020 elején, a covid-járvány kitörésekor eljött az a fordulat is, hogy a kártyás vásárlások értéke meghaladta készpénzfelvételekét, és az olló azóta egyre nagyobbra nyílik a kétféle tranzakciók között.