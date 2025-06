Fordulat a devizahitelesek ügyében: történelmi ítélet született

A pernyertes adós ügyvédje, Bihari Krisztina szerint ez az első magyar ítélet, amely kizárólag az uniós jog alapján született, szembemenve a korábbi hazai bírói gyakorlattal. Úgy véli, jogalkotói lépésekre is szükség van a korábbi, uniós jogba ütköző ítéletek felülvizsgálatához.

Az ítélet szerint az Orbán-kormány devizahiteles törvényének azon része, amely a szerződések utólagos érvényessé vagy hatályossá nyilvánítását írja elő, ellentétes az uniós joggal. A bíró indoklásában kiemelte: ha egy szerződéses feltétel tisztességtelen, azt úgy kell tekinteni, mintha nem is létezett volna, így az nem fejthet ki joghatást a fogyasztóra.

Fordulat történt egy devizahiteles perben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon: a bíróság első fokon érvénytelennek nyilvánította az MBH Bank (illetve jogelődje, az Allianz Zrt.) által kötött kölcsönszerződést – számolt be a 24.hu . A döntés alapját az Európai Unió Bíróságának májusi ítélete képezte, amely szerint az adósok csak a ténylegesen felvett összeggel tartoznak, az árfolyam-különbözet terheit pedig a banknak kell viselnie.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!