Friss bejelentés: a leggazdagabb édesanyáknak szeretne kedveskedni a kormány

Nemrég az utca emberét is megkérdeztük, hogyan vélekednek az intézkedésekről:

30 éves koruk után pedig akkor nem kell szja-t fizetniük, ha több gyermekük is van, és már életbe lépett a kormány minden ezügyben beharangozott intézkedése. A 4 gyermekes anyáknak már most sem kell szja-t fizetnie, a háromgyermekes anyák szja-mentessége 2025. októberétől lépne életbe, míg a kétgyermekes anyák szja mentessége 2026-tól több lépésben valósulna meg. Ahogy az Mfor korábbi cikkéből kiderül: ezen leginkább a gazdagabb családok nyernek majd.

Újdonság az is, hogy nem csak azok az anyák vehetik majd igénybe a kedvezményt, akik gyermeke az elmúlt 2 évben született, hanem minden 30 év alatti anya elfelejtheti majd az szja-fizetést – legalábbis 30 éves korukig biztosan.

A kormány átalakítja a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét. A jelenleg érvényes, 2 éve életbe léptetett szabályok szerint az átlagjövedelem összegéig mentesülnek az szja megfizetése alól – a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter által március 8-án a Facebookon közzétett bejelentés szerint ez most megváltozik.

