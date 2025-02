Fűt-fát megígérnek a biztosítók: elindult a harc a magyarokért

Jelentős díjkedvezményekkel, ajándék kiegészítőkkel és értékes nyereményekkel készülnek a lakásbiztosítási kampányra a biztosítók, derült ki a Grantis szakértői által készített körképből. A nyeremények között okostévé és 10 millió forint kisorsolása is szerepel.

Röpködnek a díjkedvezmények, okostévé is nyerhető

Az Alfa 50 százalékos díjkedvezményt ad azok számára, akik január 15. és május 15. között OKÉ lakásbiztosítást kötnek. Az ügyfelek továbbá egy díjmentes kiegészítő biztosítást is választhatnak. Az ajándék kiegészítők között szerepel például a készpénzbiztosítás, a mobileszköz biztosítás, a lakásdoktor gyors segítség szolgáltatás vagy éppen a napkollektorok és napelemek biztosítása.

A biztosító egy nyereményjátékot is meghirdetett, amelynek keretében egy LG OLED evo smart TV-t lehet nyerni. A játékban azok vehetnek részt, akik január 23. és május 31. között Alfa OKÉ vagy Alfa Kupola lakásbiztosítást kötnek, augusztus 31-ig rendezik a lakásbiztosítás negyedéves díját, és a szeptember 9-ei sorsolás napján is él a szerződésük.

A Colonnade akár 40 százalékos kedvezményt kínál a díjból az Édes Otthon Lakásbiztosításra. A kedvezménynél figyelembe veszik a díjfizetés módját és gyakoriságát, előnyt jelent az elektronikus kommunikáció és kárrendezés, valamint a szerződő életkora és az ingatlan építési éve alapján is járhat kedvezmény.

Lakásbiztosítást vegyenek?

Fotó: Depositphotos

Ajándék szolgáltatásokat és kuponokat is osztogatnak

A Generali a Házőrző otthon- és életmód-biztosításra nyújt első éves díjkedvezményt azoknak, akik február 1. és április 30. között kötnek lakásbiztosítást. A Nívó csomag esetén akár 37 százalékos, az Extránál 42 százalékos, a Top csomagnál pedig akár 48 százalékos is lehet a díjkedvezmény mértéke.

A Téli vakáció csomagban március 31-ig három szolgáltatást is ajándékba adnak. Fizetnek az elvesztett vagy ellopott személyi okmányok, és a fizető fürdőhelyen ellopott értékek után, valamint a téli sporteszközök eltulajdonítása esetén is. Eseményenként maximum 50 ezer forint értékben térítik meg a károkat. Idén április 1. és jövő április 30. között pedig plusz 10 százalékos biztosítási védelem is igénybe vehető.

A Genertel összesen 43 százalékos kedvezményt kínál a tartam, a fizetési mód és több szerződés megléte alapján. Továbbá 35 százalékos kedvezménnyel jutalmazzák a hűséget a Russell Hobbs háztartási és a Remington szépségápolási termékekre. A kupont azok kapják meg, akiknek május 1-jén is él még a szerződése.

A Groupama Vesta biztosításával is össze lehet szedni maximum 50 százalékos díjkedvezményt. Már egyből 16 százalékot adnak arra, ha több biztosítás is van a családban a társaságtól, de a hűséget is jutalmazzák, 15 százalékos kedvezményt biztosítanak azoknak, akik legalább 3 évig nem mondják fel a szerződést. Az OTP-s folyószámla 5 százalékos kedvezményt ér a biztosítónál.

A K&H Biztosító akár 60 százalékos díjkedvezményt is biztosít, amely a 25 százalékos online kötési kedvezményből, a 20 százalékos téli kampánykedvezményből, valamint a legfeljebb 15 százalékos díjfizetés gyakorisága szerinti kedvezményből tevődik össze. Ezen felül még plusz 10 százalékos díjkedvezmény jár a fenntartható otthonokra.

Akár 10 millió forint is nyerhető

Az Uniqa HomeGuard lakásbiztosításra a biztosítás online megkötése esetében most 20 százalékos kedvezményt adnak, és további 20 százalékos kedvezmény érhető el 3 éves határozott tartamú szerződés és az elektronikus kapcsolattartás választása esetén.

Az Union Lakásbiztosításra február 3. és május 1. között konkrét biztosítási összeg nélkül is meg lehet kötni a biztosítást, ami kár esetén annyit fizet, amennyibe a helyreállítás vagy az újrabeszerzés a kár időpontjában kerül. Az Otthonbiztosításra összesen akár 35 százalékos díjkedvezmény, a Kandalló Extra Otthonbiztosításra 55 százalékos kedvezmény is érvényesíthető.

A Posta Biztosító többféle akciót is kínál a PostaÉdesOtthon lakásbiztosításra. Azoknak, akik február 3. és április 6. között Optimum vagy Prémium csomagot választanak, viharjelzés szolgáltatást adnak ajándékba. A postán megkötött szerződésre pedig ajándék kiegészítő biztosítási védelem jár. Díjkedvezmények is vannak, az, aki minden lehetőséget kihasznál, akár 48 százalékos kedvezményben is részesülhet.

A biztosító egy nagyértékű nyereményjátékot is meghirdetett. Az április 30-ig lakásbiztosítást kötők körében 10 millió forintot sorsolnak ki május 30-án. A sorsolásban azok vesznek részt, akiknek élő a szerződése és rendben befizették a díjat. Mindezen felül még egy nyereményjátékban részt vehetnek azok, akik online díjkalkulációt kérnek és szerződést kötnek, negyedévente három darab, egyenként 30 ezer értékű JYSK ajándékkártyát sorsolnak ki.