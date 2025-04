Gépjárműadó: június 30-ig még kérhet segítséget a NAV-tól

Mint írták, az alkalmazása elérhető a Google Play és App Store felületein. A gépjárműadó átutalással is befizethető a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A közleményben jelezték: eddig 435 ezren fizették be a NAV-Mobil applikáción keresztül a gépjárműadót és 27 ezer autós igényelt öthavi automatikus részletfizetést, amelyre június végig van lehetőség.

A tájékoztatás szerint a NAV elektronikusan már kiküldte a fizetési határozatokat, de postán is elküldik azoknak a magánszemélyeknek, akik a tárhelyükre érkezett elektronikus dokumentumot még nem tudták megnyitni. A határozat átvétele után 30 nap áll rendelkezésre az adó befizetésére – írták.

