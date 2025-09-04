Gigantikus hitelboomot hoz az Otthon Start

Egerszegi Ádám, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese többek között arról beszélt, hogy a beruházási hitelek „földbe álltak”, nincs akkora érdeklődés, ami kimerítené a támogatási kereteket. Forgóeszköz-finanszírozásra inkább van igény. Jelentősebb hitelállomány-növekedésre az agrárszektor irányából számítanak – itt a beruházási hitelek esetében is várnak élénkülést.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója szerint az elmúlt évek – ahogy a világban, úgy Magyarországon sem – a növekedésről szóltak; ilyen környezetben nem meglepő, hogy a vállalati beruházások sem pörögnek. A lakossági hitelezés élénkülésének hátterében a jelzáloghitelezés emelkedése áll, ami a befektetési célú lakásvásárlásoknak köszönhető.

1400 milliárd forint értékű hitelkihelyezést vár az OTP a teljes piacon a jövő év végéig az Otthon Start programtól – árulta el Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Az OTP-csoporthoz tartozó Zenga.hu ingatlanportálnál 90 százalékkal nőtt meg a lakáskeresések száma a program hatására.

