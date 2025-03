Gond van a nyugdíjemeléssel, itt a szakértő véleménye

Kitért az öngondoskodásra is: bár szerinte ez még gyerekcipőben jár, egyre többen takarékoskodnak idős éveikre. A nyugdíjbiztosítás különösen népszerű, mivel az aktuális nyugdíjkorhatár elérésekor hozzá lehet férni a megtakarításhoz.

A szakértő a 13. havi nyugdíjról is beszélt: szerinte ez a kifizetés nagyon fontos az időseknek, mivel éves szinten 8,3 százalékos emelésnek felel meg. Ugyanakkor jelezte, hogy a finanszírozása nehézséget jelent, mivel járulékalapú fedezete nincs, így más költségvetési bevételekből kell biztosítani.

Farkas szerint a megoldás az lenne, ha a nyugdíjak növekedése nemcsak az inflációt, hanem a nettó reálkereset-növekedés meghatározott részét is követné. Hozzátette: „ha ez már megvan, utána beszélhetünk arról, hogy miként érvényesítsük ebben a rendszerben a szolidaritás elvét.”

