Gondolta volna? Iskolakezdésben is segíthet a pénztári megtakarítás

Hazánkban is évtizedek óta működnek önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, ezek egyik típusa az önsegélyező pénztár. A legtöbb hazai nagy pénztár az egészségpénztári megtakarításához kapcsolva biztosít önsegélyezési lehetőséget is, melyekre az előbbitől némileg eltérő szabályok vonatkoznak. Ezek közül a legfontosabb, hogy a befizetett tagdíjnak legalább fél évig (pontosabban 180 napig) a pénztári számlán kell pihennie, mielőtt azt önsegélyezési céllal felhasználják.

Az önsegélyezésről korábban ebben a cikkben írtunk részletesen:

Ami miatt most aktuális a cikkünk, az az, hogy az iskolakezdéskor szükséges tízezrekhez is felhasználható a pénztárban korábban megtakarított pénzünk. De nézzük is, mire fordítható!

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló törvény azt mondja ki, hogy nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás igénybevételének a fenti, 180 napos „parkoltatási” kötelezettségen túl három feltétele van:

a családi pótlékra jogosult személy vásárolja meg;

köznevelésben oktatott gyermek, tanuló vagy szakképzésben oktatott személy számára szerezzék be;

a megvásárolt termék tankönyv, taneszköz, ruházat legyen!

Hogy ezek mit is takarnak pontosan, azt a pénztár maga határozza meg, ezért

annak mindenképp utána kell járni, hogy hogyan is számolható el az eszközök beszerzése, mert az pénztáranként eltérő.

Azt általánosságban el lehet mondani, hogy ruházat esetén a kiegészítők nem fizethetők ki önsegélyező pénztári keretből, könyvek esetében a kötelező olvasmányok megvásárolhatók, ahogy sporttagozatos iskola esetén a sportszer, zenetagozatos iskola esetén pedig a hangszer, de könnyen lehet, hogy a pénztár ezekről igazolást kér. Olyan is lehetséges, hogy a pénztár kéri feltüntetni a számlán a gyermek nevét. Informatikai eszközök, étkezés, illetve ehhez szükséges eszközök (például uszonnásdoboz), utazási jogosultság (jegy, bérlet) azonban nem fizethető ki önsegélyező pénztári keret terhére.

Sokan nem is tudnak arról, mi minden vásárolható az öngondoskodási keretből. Fotó: Depositphotos

A „felnőtt” gyermekről sem kell lemondania a szülőknek: államilag elismert felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött személy számára kifizetett

költségtérítés (tandíj), térítési díj (például vizsgadíj), kollégiumi díj vagy akár albérleti díj is elszámolható az önsegélyező pénztári keretből.

A számla teljesítési időpontja legkorábban a tanév első napját megelőző 15. nap lehet, és igazolni kell a tanintézmény látogatását is.

És mekkora összegről is van szó?

A köztudatban annyi él, hogy legfeljebb a minimálbér összegét lehet így igénybe venni, ám ez nem teljesen igaz. A törvény ugyanis úgy fogalmaz, hogy a támogatás összege „egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet”, ennek összege ebben az évben 232 ezer forint. A jogszabály szövege azt is jelenti, hogy jelentősebb összegű félretett pénz esetén akár több gyermek beiskolázása is kifizethető belőle, sőt ha mindkét szülőnek van ilyen jellegű megtakarítása, akkor egy nagyobb család számára is lehetőség adódik a beiskolázás kifizetésére.

Fontos, hogy a szülőnek vagy pénztártagként, vagy kedvezményezettként kell szerepelnie a pénztári dokumentumokon.

Vagyis ha például a nagyszülő vagy nagybácsi/nagynéni a megtakarító pénztártag, de kedvezményezettként a gyermek szülőjét jelölte meg, akkor fizethető a gyerkőc iskolakezdése ilyen forrásból.

„És ez még mind semmi!” – mondanánk, ha hiperéles késeket szeretnénk eladni egy tévéshopban. Az önsegélyező pénztári befizetések után – legyen az akár saját megtakarítás, akár munkaadói vagy bármely más adomány –

a pénztártag még 20 százalék adóvisszatérítésre is jogosult,

melynek maximális összege 150 ezer forint. Ezt a befizetés évének személyijövedelemadó-bevallásában kell feltüntetni, és ez a visszatérített összeg is beleszámít az önsegélyező keretbe. Tehát aki a májusi határidőt meg nem várva, már február közepén beadja az szja-bevallását, az márciusban visszakapja a pénzt, és ősszel már fel is használhatja azt iskolakezdési költségek kifizetésére.

A jegybank az idei évben Pénztárcabarát iskolakezdés címmel edukációs kampányt is indított, melyben az önsegélyezés mellett több kalkulátorral is segíti a szülőket.