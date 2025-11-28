8p
Személyes pénzügyek Hitel

Gyorsabbak és olcsóbbak lettek a személyi kölcsönök

Barát Mihály
pénzügyi szakújságíró

Soha nem látott mértékű kereslet mutatkozik az idén a személyi kölcsönök iránt, ami az online szerződéskötés terjedésének is köszönhető. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint egyes szolgáltatóknál akár már 15 percen belül hitelhez lehet jutni – és ehhez nem is feltétlenül kell helyben számlát vezetni.

Hihetetlen tempót diktál az idén a személyi hitelek piaca: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint szeptember végéig több mint 836 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami közel 40 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi volumenhez képest. Az első kilenc hónap teljesítményével pedig már a 2024-es rekordévet is túlszárnyalta a piac: tavaly ugyanis egész évre mutatott ki 819 milliárd forintos szerződéses összeget a jegybank.

Nagyon sokat jelent, hogy meg lehet úszni a fióklátogatást

A személyi kölcsönök iránti intenzív kereslethez több tényező is hozzájárult az elmúlt időszakban. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az utóbbi két évben trendszerűen csökkenni kezdtek a kamatok, és már egy átlagosnak mondható összegű – 3 millió forintos – hitel is elég lehet az évi tíz százalék alatti kamat eléréséhez: sőt, az utóbbi hónapokban már a kisebb összegű, néhány százezer forintos gyorskölcsönöknél is megjelentek a kevéssel tíz százalék feletti, vagy akár kilencessel kezdődő kamatok.

A térhódításhoz szintén hozzájárult, hogy az utóbbi egy-két évben az igényelhető hitelösszegek maximumait is kitolták a pénzintézetek, miközben az egymillió forintos, vagy az alatti sávban is jelentek meg kedvezőnek mondható ajánlatok. Ráadásul folytatódott a bérek viszonylag gyors emelkedése is Magyarországon, ami jelentősen kibővítette az adósok mozgásterét.

Ami viszont szintén nagyon lényeges, hogy a személyi hitelek ma már jóval könnyebben hozzáférhetők, mint akár egy-két évvel ezelőtt: az online hiteligénylés lehetősége ma már gyakorlatilag általánossá vált, így internetbank vagy mobilapp használatával szerencsés esetben akár egy órán belül is finanszírozáshoz lehet jutni. Az időmegtakarítás és a kényelem mellett pedig az is jelentős érv az online igénylés mellett, hogy nincs szükség a sokak számára stresszes személyes kapcsolatfelvételre – ám ha mégis úgy adódna, a segítség nagyon gyorsan elérhető. 

Nem feltétlenül csak a számlavezető bank terméke nyújthat megoldást

Az online igénylés lehetősége ráadásul ma már nem feltétlenül csak a már helyben számlát vezető ügyfeleknek adott, igaz, ekkor nyilván több adat megadására – például munkáltatói igazolás bemutatására – is szükség lehet, illetve valamivel hosszabb ügyintézési idővel is számolni kell. Az online igénylésnél néhány alapvető technikai feltételt is teljesíteni kell – okostelefon, stabil internetes kapcsolat, saját e-mail cím megléte –, miközben az ügyfélnek érdemes tisztában lennie a saját hitelképessége határaival.

A BiztosDöntés.hu adatai szerint a lehetőségek persze bankonként nagyon eltérőek, akár ami az átfutási időket, akár ami a használható csatornákat illeti. A magyar piacon teljesen új modellt alkalmaz például az online gyorskölcsönökre szakosodott Trive Bank, amelynél akár 15 percen belül is a számlán landolhat a kért összeg.

A bank teljesen online, fix kamatozású, szabad felhasználású személyi kölcsönöket kínál, amelyeknél a bírálat a benyújtott adatok alapján pár másodperc alatt megtörténik. A szolgáltatás óriási előnye, hogy az időkorlát nélkül elérhető, azaz munkaidőn kívül, este és hétvégén is. Szintén egyedi megoldás, hogy a személyi kölcsön igényléséhez nem szükséges számlát nyitni a Trive Banknál, a hitelösszeget a meglévő bankszámlánkra folyósítják.

Az online hiteligénylés lehetősége ma már gyakorlatilag általánossá vált
Fotó: DepositPhotos.com

A Trive eHitelt akkor lehet igényelni, ha rendszeres jövedelmünk a partnerbankok valamelyikéhez érkezik, és ott rendelkezünk netbanki hozzáféréssel is. Az érintett bankok köre viszont igen széles: így a Trive Bank hiteleit a CIB Banknál, Ersténél, a Gránit Banknál, a K&H-nál, a MagNet Banknál, az MBH Banknál, az Oberbanknál, az OTP Banknál, a Raiffeisen Banknál, az Unicredit Banknál és a Wise-nál vezetett számlával is lehet igényelni.

Az Ersténél az online igénylés lehetséges új ügyfélként is. Új ügyfélként az online igényléshez elsőként regisztráció szükséges, ami történhet szelfivel vagy videóazonosítással is, majd a szelfis számlanyitást követően videóhívásban történik a hiteligénylés.

A K&H-nál a mobilbankon keresztül rövid idő alatt megoldható az online igénylés, a kért összeg pedig néhány percen belül az ügyfél számláján lehet.

 

Az OTP Banknál legalább hat hónapja számlát vezető, és a kölcsönt online igénylő ügyfelek az igénylés rögzítését követő néhány percen belül hozzájuthatnak a kért összeghez. Új ügyfeleknek az online igényléshez számlát is kell nyitniuk, illetve internetbanki szerződést is köt velük a pénzintézet. Az OTP Bank egyébként ösztönzi is az online hiteligénylést: a fióki ügyintézésnél 0,75 százalékos folyósítási jutalékot számít fel.

Az MBH Banknál meglévő és új ügyfélként is teljesen online lehet személyi kölcsönt igényelni. Ehhez a bank online hiteligénylő oldalán kell regisztrálni a név, e-mail cím és telefonszám megadásával. Az ügyfél azonosítása a videóbankon keresztül történik.

A CIB Banknál a meglévő és új ügyfelek is igényelhetnek online személyi kölcsönt, a mobilbankban hitelajánlattal rendelkező ügyfeleknek pedig akár percek alatt a számlájukon lehet a kért összeg.

Az UniCredit Banknál új ügyfélként számlanyitást követően igényelhető online személyi kölcsön. Videóazonosítás munkanapokon 9:00 és 17:30 között lehetséges. Az igénylési folyamat új ügyfélként legfeljebb 50 percet vesz igénybe, a meglévő ügyfeleknél 30 percnél is rövidebb.

Olvadnak a kamatok a személyi kölcsönöknél

Az online igénylés lehetőségeinek bővülésétől függetlenül a személyi hitelek árazásánál is intenzív a verseny a bankok között a BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátor szerint, miközben az év végi időszakhoz kapcsolódóan is jelentek meg akciós ajánlatok.

Az Ersténél 3 millió forint kölcsönösszegtől és 400 ezer forint, helyben vezetett számlára érkező jövedelemtől már 9,89 százalékos az éves kamat, de a másfél millió forint és 3 millió forint közötti összegsávban is igen vonzó, évi 11,69 százalékos kamatot kínál a pénzintézet.

A Trive Bank eHitel Expressz nevű konstrukciójánál a futamidő 6 hónap, az éves kamat 12 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint.

A MagNet Banknál több kamatkedvezmény is elérhető a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan, amelyeket teljesen kihasználva évi 12,50 százalék is lehet az éves kamat, ha a hitel összege eléri a 8 millió forintot.

Az OTP Bank november 17-től csökkentett a személyi kölcsönök egyes, alacsonyabb összegsávokhoz tartozó kamatain. Így például az OTP Személyi kölcsönnél a korábbi két, legkisebb hitelösszeg sávot összevonták: az 500 ezer és 1 999 999 forint közötti hitelekre eddig 22,99 százalék és 20,99 százalék volt a kamat, ami most egységesen 19,99 százalékra csökkent. A 2 millió és 3 099 999 forint közötti sávban pedig a kamat egy százalékponttal, 17,99 százalékra mérséklődött.

A K&H kiemelt személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől jár a legkedvezőbb, 9,99 százalékos kamat, ha az ügyfél igazolható jövedelme eléri a 400 ezer forintot, és jogosult az átutalási kedvezményre is.

Az MBH Banknál havi 400 ezer forintos, helyben vezetett számlára érkező jövedelem és 5 millió forintos kölcsönösszeg is elég lehet a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez.

A CIB Bank a legkedvezőbb, „A” minősítésű ügyfeleknek már a 3 millió forint alatti összegsávban 10,60 százalék kamattal ad személyi kölcsönt, ha az igénylés fiókban vagy a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik. A CIB Bank november végéig tartó, Black Friday akciójában 100 ezer forint jóváírás is járhat a személyi hitel mellé, ha annak összege eléri az egymillió forintot, a számlanyitás pedig további 50 ezer forint ajándékpénzt érhet.

Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsönénél a lehetséges kamatkedvezményeket kihasználva akár 9,44 százalék is lehet az éves kamat, ha a kölcsön összege eléri a 7 millió forintot. A tíz százalék alatti kamat-tartomány viszont már 3 millió forint igénylésével is elérhető. Az UniCredit Banknál is járhat jóváírás a személyi kölcsön mellé, itt az ajándékpénz összege akár 80 ezer forint is lehet.

A Provident december 15-ig futó akciójában elérhető Téli varázs kölcsön kamata 9,52 százalék: a hitel összege itt 250 és 600 ezer forint között mozoghat, a futamidő 14 hónap.

Még néhány napig spórolhatnak a régi autótulajdonosok

Pár nap van csak hátra az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányból, amelynek keretében azok köthetnek új biztosítást, akik 2010 előtt vették meg a mostani autójukat, és azóta is ők a tulajdonosok.

Kötelező biztosítás: jó híreket kaptak az autósok

Átlagosan is csökkennek a díjak, de most különösen nagyot lehet spórolni.

Rekordok dőlnek a személyi kölcsönöknél

Erősödik a verseny.

Végre lezárulhat a devizahitelesek válsága?

Ehhez csak az kell, hogy a kétharmados kormánytöbbségű parlament áldását adja a DK törvényjavaslatára.

Nyugdíjügyek: meghökkentő fejleményre derült fény

Alig használjuk ki az állami támogatást.

Az utolsó helyek is elkeltek az izgalmas pénzügyi verseny döntőjében

Megvan a 20 technikumi és szakképző iskolai csapat, akik bejutottak a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny döntőjébe.

A babaváró hitelt alig fogytak idén, de most fordulhat a kocka

Nem sikerült fényesen az első három negyedév a babaváró hitel szempontjából, hiszen eddigi mélypontjára jutott a frissen megkötött szerződések száma és összege.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

