Ha ezt eléri a nettója, ön magyar viszonylatban jól keres

Hornyák József, a Portfolio elemzője szerint a legalacsonyabb keresetűek béremelkedése erősen függ a minimálbértől és a garantált bérminimumtól, amelyek régiós összevetésben nem növekedtek kiemelkedően az elmúlt évtizedben. Az elemző hozzátette: bár nominálisan duplázódtak a bérek 2020 óta, a valós növekedés inflációval korrigálva mindössze 20 százalék körül van. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Intézet szakértője arra is felhívta a figyelmet, hogy a magas jövedelműeknél a külföldi vállalatok vezetőinek bérei jelentősen megemelik a felső jövedelmi ötöd keresetét, illetve az iskolázottság növekedése is erősíti a magasabb bérek felé való eltolódást.

2024 utolsó negyedévének adatai szerint a nettó mediánkereset 363 ezer forint volt, ami 14 százalékos növekedést jelentett az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ugyanakkor ez a növekedési ütem évek óta a legalacsonyabb: még a negatív rekordot jelentő 2023 harmadik negyedév is ennél magasabb, 15 százalékos bérnövekedést hozott.

Öt év alatt csaknem a duplájára nőtt Magyarországon a nettó mediánkereset, a Pénzcentrum azt nézte meg, hogy ez mit is jelent közelebbről.

