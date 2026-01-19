2p

Ha még nem hallotta: kemény elvárásokat közölt a jegybank

Komoly követelményt kell teljesítenie a bankoknak, melyről a módosított pénzforgalmi törvény rendelkezik. 

A jogszabály módosítása szerint a bankok élőhangos telefonos ügyfélszolgálati munkatársainak a hét minden napján 24 órában fogadniuk kell az ügyfelek pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő bejelentéseit.

A jegybank elvárja, hogy 2 percnél több ne legyen az ügyfél várakozási ideje az ügyintéző élőhangos bejelentkezéséig – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfői közleményében

Az MNB jelezte: vezetői körlevelet adtak ki a bankoknak a pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő visszaélésekkel kapcsolatos ügyfélbejelentések gördülékeny kezelése érdekében. A pénzforgalmi törvény szerint a fogyasztók bármikor ingyenesen bejelenthetik bankjuknál, ha csalás áldozatává váltak, és ennek során szükség esetén kezdeményezhetik a bankkártya, illetve a netbanki felület letiltását is. Az indokolatlan késedelem elkerülése érdekében a pénzforgalmi szolgáltatóknak a telefonos ügyfélszolgálatok egyes időszakokban megfigyelt terhelésének megfelelő számú, felkészült, erre a feladatra elkülönített ügyintézővel kell rendelkezniük.

A honlapokra is oda kell figyelni

Elvárás, hogy a telefonos menürendszerben eltöltött idő rövidítése érdekében a csalásbejelentés az először elhangzó menüpontban kapjon helyet, az élőhangos bejelentkezést megelőző tájékoztatás során csak a jogszabályban előírt, elengedhetetlen banki információk hangozzanak el, illetve az ügyfelek a piaci szereplők telefonos reklámjainak és egyéb tájékoztatóinak meghallgatása előtt választhassák a visszaélés bejelentéséhez szükséges menüpontot.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak honlapjukon jól láthatóan kiemelve, könnyen elérhető helyen kell közzétenniük telefonos menürendszerük struktúráját, illetve (ha van) a visszaélések bejelentését fogadó külön telefonszámot. Ha az adott banknál az ügyfél a számlájához való hozzáférést mobil- vagy internetbank révén is korlátozni tudja, felügyeleti elvárás, hogy annak feloldására csak személyes vagy telefonos ügyfélszolgálat révén legyen lehetőség. (MTI)

