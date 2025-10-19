Hadat üzentek a magyar bankok a Revolutnak

A magyar bankautomaták 43 százalékánál már plusz költséggel jár a készpénzfelvétel, ha külföldi pénzintézet, például a Revolut, vagy a Wise kártyájával történik – derül ki a Telex cikkéből. A hazai, összesen 5342 darabból álló ATM-hálózatból 1839 gépet üzemeltet az OTP, az Erstének pedig 457 automatája van.

A legnagyobb magyarországi hálózat üzemeltetője, az OTP egy hónapja 1999 forintos különdíjat vezetett be a külföldi kártyás készpénzfelvételekre. Az Erste már régebb óta 1200 forintos díjat számol fel ebben az esetben. A lépés több mint kétmillió embert érint, hiszen csak a Revolutnak van ennyi felhasználója Magyarországon.

A jogszabály szerint a magyarországi bankok kártyáival havonta legfeljebb kétszer lehet maximum 150 ezer forint készpénzt ingyenesen felvenni. A bankoknak azonban az ingyenes készpénzfelvétel után is be kell fizetniük a nem kevés, 0,9 százalékos állami elvonást az államkasszába. Azokért a számlacsomagokért, amelyek több ingyenes készpénzfelvételt tesznek lehetővé, havidíjat kell fizetni.

Öt bank már kedvezményesen vált pénzt

A BiztosDöntés.hu szakértője, Gergely Péter elmondta: a hazai bankok nem csak a készpénzfelvétel, hanem a devizaváltás terén is versenyeznek a neobankokkal. Már öt pénzintézet döntött a kedvezményes devizaváltás bevezetése mellett: az Erste, a Gránit, az MBH, az OTP és a Raiffeisen.

„Az OTP is azért váltja át OTP középárfolyamon a devizát havi 600-600 ezer forintig (két külön keretben), hogy az ügyfelek ne a Revoluton tegyék ezt, mert akkor az átváltott pénzt is ott költik el. Az OTP-nél a kedvezményes árfolyam két külön havi keretben a devizaátutalásokra és a külföldi bolti kártyás vásárlásokra vehető igénybe, egy külön számlacsomag-elem megrendelésével, ami akciósan havidíjmentes” – írja a lap.

A Gránit Bank pedig úgy alakította ki a mobilos devizaváltás kondícióit (díjmentesség, középárfolyamon való váltás és feltétel nélküli, havi 650 ezer forintos váltási keret), hogy az a neobankok megoldásával azzal versengő legyen.

A Revolut és a Wise viszont lépéselőnyben van. A kormány az összes hazai bank számára kötelezővé tette, hogy ATM-eket telepítsenek az ezer, majd az ötszáz főnél nagyobb településekre, a neobankokra azonban ez nem vonatkozik. A Revolutnak a felhasználók száma alapján közel 800 ATM-et kellene telepítenie Magyarországra, a külföldi székhely miatt azonban ezt megspórolják.