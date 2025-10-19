Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Hadat üzentek a magyar bankok a Revolutnak

mfor.hu

Tízből négy bankautomatánál már plusz pénzt kell fizetniük azoknak, akik külföldi bank kártyájával szeretnének pénzt felvenni.

A magyar bankautomaták 43 százalékánál már plusz költséggel jár a készpénzfelvétel, ha külföldi pénzintézet, például a Revolut, vagy a Wise kártyájával történik – derül ki a Telex cikkéből. A hazai, összesen 5342 darabból álló ATM-hálózatból 1839 gépet üzemeltet az OTP, az Erstének pedig 457 automatája van.

A legnagyobb magyarországi hálózat üzemeltetője, az OTP egy hónapja 1999 forintos különdíjat vezetett be a külföldi kártyás készpénzfelvételekre. Az Erste már régebb óta 1200 forintos díjat számol fel ebben az esetben. A lépés több mint kétmillió embert érint, hiszen csak a Revolutnak van ennyi felhasználója Magyarországon.

A jogszabály szerint a magyarországi bankok kártyáival havonta legfeljebb kétszer lehet maximum 150 ezer forint készpénzt ingyenesen felvenni. A bankoknak azonban az ingyenes készpénzfelvétel után is be kell fizetniük a nem kevés, 0,9 százalékos állami elvonást az államkasszába. Azokért a számlacsomagokért, amelyek több ingyenes készpénzfelvételt tesznek lehetővé, havidíjat kell fizetni.

Öt bank már kedvezményesen vált pénzt

A BiztosDöntés.hu szakértője, Gergely Péter elmondta: a hazai bankok nem csak a készpénzfelvétel, hanem a devizaváltás terén is versenyeznek a neobankokkal. Már öt pénzintézet döntött a kedvezményes devizaváltás bevezetése mellett: az Erste, a Gránit, az MBH, az OTP és a Raiffeisen. 

„Az OTP is azért váltja át OTP középárfolyamon a devizát havi 600-600 ezer forintig (két külön keretben), hogy az ügyfelek ne a Revoluton tegyék ezt, mert akkor az átváltott pénzt is ott költik el. Az OTP-nél a kedvezményes árfolyam két külön havi keretben a devizaátutalásokra és a külföldi bolti kártyás vásárlásokra vehető igénybe, egy külön számlacsomag-elem megrendelésével, ami akciósan havidíjmentes” – írja a lap.

A Gránit Bank pedig úgy alakította ki a mobilos devizaváltás kondícióit (díjmentesség, középárfolyamon való váltás és feltétel nélküli, havi 650 ezer forintos váltási keret), hogy az a neobankok megoldásával azzal versengő legyen.

A Revolut és a Wise viszont lépéselőnyben van. A kormány az összes hazai bank számára kötelezővé tette, hogy ATM-eket telepítsenek az ezer, majd az ötszáz főnél nagyobb településekre, a neobankokra azonban ez nem vonatkozik. A Revolutnak a felhasználók száma alapján közel 800 ATM-et kellene telepítenie Magyarországra, a külföldi székhely miatt azonban ezt megspórolják.

Irigykedhetnek a magyar nyugdíjasok

Portugália a világ legjobb helye most a boldog nyugdíjas évek eltöltéséhez. Igaz, a 44 országot felölelő kutatásból kimaradtak a skandináv államok, amelyek hagyományosan az élen szerepelnek kimagasló szolgáltatásaik miatt.

Sok kicsi sokra megy: az OTP-nél fizetni kell majd a mobilos értesítésekért

Megújulnak az OTP Bank lakossági digitális szolgáltatásai

A változó ügyféligények indokolják, hogy a 21 éve működő OTPdirekt internetbankot a lakossági ügyfelek számára 2025. november 18-tól felváltja az új internetbank.

Változott az átlagkereset: mennyi személyi kölcsönt lehet vele felvenni?

Változott az átlagkereset: mennyi személyi kölcsönt lehet vele felvenni?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel publikált adatai szerint idén augusztusban bruttó 683 300 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 472 600 volt – ekkora jövedelemmel akár 15 millió forint személyi kölcsönt is felvehetnek az igénylők.

Dörzsölhetik a tenyerüket a leendő nyugdíjasok

Dörzsölhetik a tenyerüket a leendő nyugdíjasok

Időarányosan jól állnak a hazai nyugdíjpénztárak, szeptember végéig szépen emelkedtek az árfolyamok. Az év végéhez közeledve érdemes kihasználni egy adótrükköt azoknak, akiknek lakáscélú kiadásaik vannak, hiszen akár 150 ezer forintot is nyerhetnek befektetés nélkül. 

Kisbefektetőkre pályáznak az internetes csalók, komoly veszélyben vannak a banki ügyfelek

Kisbefektetőkre pályáznak az internetes csalók, komoly veszélyben vannak a banki ügyfelek

Az elmúlt egy évben 7,4 milliárd forint ellopását akadályozta meg az Erste azzal, hogy az ügyfelei ellen irányuló pénzügyi támadások, csalárd tranzakciók 90 százalékát ki tudta szűrni. A bűnözők azonban rendre új módszerekkel próbálkoznak, legújabban befektetési tanácsadónak, rendőrnek, sőt, a KiberPajzs munkatársának adják ki magukat – hangzott el az Erste Bank sajtótájékoztatóján. 

Konfliktusok helyett kontinuitás: mit adhat a bizalmi vagyonkezelés?

Kár lenne pusztán adóoptimalizációs eszközként tekinteni a bizalmi vagyonkezelésre (bvk), hiszen sokkal több ennél: tulajdonosi jogegységet, üzleti kontinuitást és konfliktuskezelési eszközt is jelenthet. A hosszú évek munkájával összegyűjtött vagyon több generáción átívelő stabilitást, értékmegőrzést és – érintett vállalkozás esetén akár – kiszámítható működést nyerhet vele, még az annyira bizonytalan gazdasági környezetben is, amilyen a jelenlegi.

Mindenki szorong: jönnek az átlátható fizetések

Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik. Egy országos kutatás szerint a munkáltatók többsége még nem készült fel a szervezeti kultúrát alapjaiban meghatározó változásra, míg a munkavállalók attól félnek, hogy nyilvánossá válik a fizetésük. A PwC Magyarország és a Profession.hu most közös programot indít a bértranszparenciával kapcsolatos tévhitek felszámolásáért és a zökkenőmentes átmenetért.

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Tovább drágulnak a használt autók, és bár még mindig a benzines meghajtású járművek a legnépszerűbbek, egyre keresettebbek az alternatív megoldások.

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Mindössze nyolc hónap leforgása alatt 233,2 ezer új személyihitel-szerződést kötöttek a bankok, ami jóval több, mint a második legnagyobb magyar város, Debrecen lakossága. Ennyi új szerződésre korábban még soha nem akadt példa, miközben rendre dönti a csúcsokat a frissen kihelyezett hitelek összege is – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Zsiday Viktor vagyonadó helyett máshogy növelné a gazdagok teherviselését

Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről ír blogjában. 

