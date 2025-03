Hamarosan bárhol készpénzhez juthatunk – már csak ki kell találni, ki fizessen ezért

Az viszont érdemben javít a készpénzhasználók helyzetén, hogy az idén januártól már a postákon is lehetőség van bankkártyával ingyenesen készpénzt felvenni havi 150 ezer forintig, maximum két alkalommal. A Bank360.hu szakértői szerint fontos azonban tudni, hogy ez nem plusz keret az ATM-es limithez képest. Tehát az ügyfelek megválaszthatják, hogy a havi 150 ezer forintos, maximum kétszeri ingyenes készpénzfelvételüket hol hajtják végre, ATM-nél vagy postán.

A kisebb településeken a készpénzfelvétel lehetőségét ATM-ek nélkül is megteremthetné a bolti készpénzhez jutás. Erre ugyan havi két alkalommal, összesen maximum 40 ezer forintig ingyenesen lehetőséget ad egy jogszabály 2023 júliusa óta, de a valóságban még csak néhány bolt tudta és akarta bevezetni ezt a cashback szolgáltatást.

A Magyar Nemzeti Bank 2023 elején már jogszabályban kötelezte a bankokat arra, hogy mennyi ATM-et üzemeltessenek. Az érintett pénzintézeteknek az általuk kibocsátott bankkártyák számától függően legalább 169-et, a legnagyobb bankoknak pedig tízszer ennyit. Azt is előírta, hogy földrajzilag mennyi automatát kell működtetniük az ország egyes régióiban, nagyvárosaiban. Az MNB a Bank360.hu-nak válaszolva azt közölte 2023. májusában, hogy az adatok előzetes értékelése alapján a tervezett új ATM-telepítések után az érintett bankok által üzemeltetett ATM-ek száma mintegy 4200-4300 darabra nő, azaz megközelítőleg a Covid-19 járvány előtti, 2019-es szintet éri el. Ahhoz azonban, hogy a kormány mostani tervei szerint minden településen legyen ATM, nyilvánvalóan még több ezer automatára lenn szükség.

A legkisebb községekben is lesz egy automata - mehetnek a bankok tölteni, karbantartani? Fotó: Depositphotos

A kormány nem szab mérethatárt, tehát a határozata szerint akár a néhány száz fős településeken is üzemelnie kell majd ATM-nek.

