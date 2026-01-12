2p
Személyes pénzügyek Adó

Hasznos dokumentumot tett közzé a NAV – ezt ne felejtse el!

mfor.hu

A honlapon elérhető.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az szja-nyilatkozatokról, a digitális információs füzet mostantól elérhető a hivatal honlapján, ahonnan egy kattintással elérhetők a szükséges nyomtatványok is – közölte a hatóság.

A közleményben kiemelték, január az szja-nyilatkozatok hónapja, aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni.

Segítő dokumentum az adóhivataltól
Segítő dokumentum az adóhivataltól
Fotó: Klasszis Média

Példaként említik, hogy aki gyermeket nevel, többgyermekes, vagy 30 év alatti édesanya, 25 év alatti fiatal, friss házas, vagy laktózérzékeny, csökkentheti a személyi jövedelemadóját. Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, de kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online, vagy papíron is beadhatók.

Ezt a folyamatot könnyíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új kiadványa, amely pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papíros nyomtatványok is – írták a közleményben.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sokat hozhatnak a kényhára az új kedvezmények

Sokat hozhatnak a konyhára az új kedvezmények

Az év elejétől hatályos adókedvezményekkel vaskos havi bevételnövelés is elérhető, így akár egy lakáshitel teljes törlesztője is kitermelhető.

Lakásvásárlás? Támogatást is kaphat, ha résen van

Lakásvásárlás? Támogatást is kaphat, ha résen van

Jogvesztő határidő közelít és a munkaadón is múlik ki és hogyan kaphatja meg az aktuális lakhatási támogatásokat.

Ön is megkapja! Így spórolhat a bankoláson

Ön is megkapja! Így spórolhat a bankoláson

Mindenkit értesítenek a bankok az éves díjkimutatásról, és ezúttal könnyedén, a korábbinál kedvezőbb díjcsomagra is válthatunk.

Elakadtak a személyi kölcsönök kamatai a hóban

Elakadtak a személyi kölcsönök kamatai a hóban

Nem hozott további kamatcsökkentéseket a személyi kölcsönöknél 2026. első hónapja. Jórészt a tavaly év végi kondíciókkal szaladtak neki az idei évnek a bankok.

Egy rossz lépés, és ugrik az egymillió: így kérhetik vissza az otthontámogatást

A közszolgálati támogatást kamatostul kell visszafizetni, ha nem teljesülnek a feltételek.

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

Az átlag fölé kúszott a személyi hitel nagysága, a munkáshitel pedig legrosszabb hónapját zárta.

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

Bejött az új rendszer Magyarországon, új kedvenc a fizetéskor

Rendkívüli tempóban terjed, és egyre több kereskedőnél érhető el a qvik.

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

Kétszer is szünetelni fog a szolgáltatás.

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168