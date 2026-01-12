Hasznos dokumentumot tett közzé a NAV – ezt ne felejtse el!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az szja-nyilatkozatokról, a digitális információs füzet mostantól elérhető a hivatal honlapján, ahonnan egy kattintással elérhetők a szükséges nyomtatványok is – közölte a hatóság.

A közleményben kiemelték, január az szja-nyilatkozatok hónapja, aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni.

Segítő dokumentum az adóhivataltól

Fotó: Klasszis Média

Példaként említik, hogy aki gyermeket nevel, többgyermekes, vagy 30 év alatti édesanya, 25 év alatti fiatal, friss házas, vagy laktózérzékeny, csökkentheti a személyi jövedelemadóját. Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, de kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online, vagy papíron is beadhatók.

Ezt a folyamatot könnyíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új kiadványa, amely pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papíros nyomtatványok is – írták a közleményben.