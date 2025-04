Hét csapat már bejutott a döntőbe a tavasz legizgalmasabb pénzügyi versenyén

2025 tavaszán is elstartolt a Privátbankár.hu nagysikerű pénzügyi tudatossági versenye, amelyre ezúttal gimnazista diákok nevezhettek be négy fős csapatokban. Az érdeklődés ezúttal is nagy, felkészítő tanáraikkal együtt ismét több mint 1100 embert mozgat meg a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny. A márciusi első fordulót követően kihidetett eredmény alapján április 1-jén a második forduló első versenynapjára került sor, ahol Heves, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Baranya és Fejér vármegyei csapatok mérhették össze tudásukat.

Az első fordulóhoz hasonlóan egy reggeli írásbeli kvízzel kezdődött a verseny, a délelőtt és a délelőtt folyamán azonban már szóban is számot adhattak tudásukról a diákok. Mindezt továbbra is online formában, videókapcsolaton keresztül tehették. Villámkérdések mellett egy véletlenszerűen választott kifejtős kérdésre is választ kellett adniuk a szakértő zsűri előtt. A 2. forduló zsűrijében a szervező Privátbankár.hu képviselői mellett

a támogatók, szakmai partnerek – a CIB Bank, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, az MBH Bank Private Banking és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – munkatársai és a zsűri elnöke, Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem professzora is részt vesznek.

A rendkívül izgalmas forduló után az alábbi csapatok jutottak tovább a május 14-i országos döntőbe:

Bankárok újratöltve

Iskola: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Ökrös Anita

Felkészítő tanár: Seres Erzsébet

Euro

Iskola: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Csapatkapitány: Dézsi Csaba

Felkészítő tanár: Balogh Andrea

FlorAndiZiDor

Iskola: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma

Csapatkapitány: Nyaka Dóra

Felkészítő tanár: Dr. Meszéna Tamás

KFT

Iskola: Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Mácsár Lili

Felkészítő tanár: Dr. Sesztákné Kappanószki Ildikó

LADY BIG

Iskola: Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Csapatkapitány: Szanics Zsófia

Felkészítő tanár: Gavallér Zsolt

Pénzológusok

Iskola: Gödöllői Török Ignác Gimnázium

Csapatkapitány: Bányász Marcell

Felkészítő tanár: Ábrahám-Huszár Éva

Rokkóék

Iskola: Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Csapatkapitány: Lőrincz Anna

Felkészítő tanár: Gavallér Zsolt

A második forduló következő versenynapja április 3. lesz, ekkor Tolna, Vas és Zala, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád valamint Budapest gimnazista csapatai versenyeznek.

Az országos döntőben 20 csapat vehet majd részt. Ezt már személyes részvétellel, Budapesten, a Budapesti Gazdasági Egyetem campusában rendezi meg a Privátbankár.hu.

A támogatók jóvoltából kimagasló, milliós összértékű nyeremények várják a diákokat és felkészítő tanáraikat – nem csak a győzteseket díjazzák, a teljes nyereménylista a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n érhető el. Itt a döntőbe jutott csapatok listáját is lehet megtalálni.