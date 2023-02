Hihetetlen nyugdíjra számíthat a futball-legenda

Kevés olyan rekord van az amerikai fociban az irányítók kapcsán, amelyet nem a valaha volt legnagyobb legenda, Tom Brady tart. Egyebek mellett az ő nevéhez fűződik a legtöbb passzolt yard (89 214) és touchdown (649) is. De soha senki nem nyerte meg hétszer a bajnokság döntőjét, a Super Bowlt, ahogy az is elképesztő, hogy a sportág történetében rendezett összes Super Bowl 18 százalékában játszott.

A pályán elért kimagasló eredmények természetesen a sztár fizetésében is megmutatkoztak, rekordhosszúságú pályafutása alatt ugyanis 332 millió dollárt keresett a New England Patriotsban és a Tampa Bay Buccaneersben.

Ez elképesztően sok, igaz, az éves átlagos fizetése már messze nem rekord, amiben persze komoly szerepet játszik, hogy 23 szezont húzott le a világ egyik legmegterhelőbb bajnokságában, az NFL-ben. Ráadásul a következő években a kereseti listán két, még aktív irányító is megelőzheti, a 18 éve játszó Aaron Rodgers vagy az eddig 15 szezont lehúzó Matthew Stafford. Ennek hátterében több ok is áll, az egyik, hogy amikor az egyetemről kiválasztották a drafton, akkor a szakértők nem tartották kiemelkedő tehetségnek. Így meglehetősen hátul, csak a hatodik körben, 199. választottként került a ligába, ennek megfelelően a karrierje kezdetén „aprópénzért” játszott. Később pedig rendre engedett egy kicsit az igényéből annak érdekében, hogy a csapatoknak meghatározott maximális összegből más jó játékosokat is tudjon mellé igazolni a Patriots.

Tom Brady karrierjéről csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Fotó: Tampa Bay Buccaneers

Ugyanakkor a kimagasló eredmények további bevételekkel is jártak, hiszen számos reklámban szerepelt, komoly szponzorai voltak, de különböző licencekből, emléktárgyak eladásából is szép összeg ütötte a markát. A Sportico tavalyi becslése szerint

23 szezonja során Brady legalább 180 millió dollárt keresett ilyen bevételekből. Így tehát a sportolói karrierje félmilliárd dollárnál is több bevételhez juttatta.

A szakértők szerint az évek alatt általa vásárolt ingatlanok értéke is komoly növekedést ért el, ami nyilvánvalóan további pluszt jelent a vagyonában.

Mindezt még megfejeli, hogy saját vállalkozási is vannak, ezek közül a leginkább közismert a nevéből és mezszámából képzett TB12, ez a brand egy fitness és életmód vállalkozást takar. Mondhatni, hogy ennek a legjobb cégére ő maga volt, hiszen pályája végén is csúcsteljesítményt nyújtott, nem egy alkalommal olyan ellenfelekkel szembenézve, akik azt követően születtek, hogy ő megnyerte az első bajnoki gyűrűjét. (Az NFL-ben és általában az amerikai sportokban nem aranyérmet, hanem gyűrűt kapnak a bajnokok.) Emellett egy manapság trendi NFT platform, az Autograph is az érdekeltségébe tartozik. Elindított továbbá egy ruházati céget Brady Brand néven.

Ha mindez nem lenne elég, akkor úgy hírlik, számos márka, amelyekkel együtt dolgozott, a sportpályafutásának befejezését követően sem fog elköszönni tőle. Így valószínűleg egy ideig még az Under Armour, az Ugg és Upper Deck arca lehet.

„A jövő izgalmas” – írta tavaly az Instagramon, amikor először bejelentette visszavonulását. „Szerencsés vagyok, hogy társalapítója lehettem olyan hihetetlen cégeknek, mint a @autograph.io @bradybrand @tb12sports, amelyek felépítésében és növekedésében továbbra is szívesen segítek.”

Persze neki is voltak kevésbé szerencsés pénzügyi döntései. Ezek közül az amerikai sajtóban is megjelent a közelmúltban egy. A New York Post és a Forbes bírósági iratokat elemző jelentése szerint Bradynek 1,1 millió részvénye volt a nemrég csődbe ment FTX kriptovaluta tőzsdében, amelyek értéke nagyjából 45 millió dollár volt. Ennek az összegnek nagy valószínűség szerint búcsút inthet.

Ráadásul az aktív sportolói karrierjét követő „nyugdíjas” időszakra is kapott egy félelmetes összegű szerződést. Brady ugyanis megállapodott a Fox Sportsszal, hogy játékoskarrierje után szakértőként segítse az NFL-meccsek közvetítéseit.

A 10 éves szerződés értéke 375 millió dollár, ami rekordnak számít, soha senki nem kapott még ilyen összeget a sportközvetítések történetében.

Így a sportolói keresetet tekintve nem csak a fent említett két irányító, de az új sztárok, Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Josh Allen (Buffalo Bills) vagy éppen Joe Burrow (Cincinnati Bengals) 6-7 éven belül elé fognak kerülni. Ugyanakkor Brady vélhetőleg ekkorra már a további bevételeknek köszönhetően dollármilliárdos lesz.

A 45 éves Tom Brady a Twitteren közzétett videóban azt mondta, hogy visszavonulási döntése ezúttal már végleges, és nem fogja meggondolni magát, ahogy azt tavaly tette.