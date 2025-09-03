Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Csúcsra pörgött júliusban a lakossági hitelezés Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 140 milliárd forinttal haladta meg a frissen felvett hitelek mennyisége a törlesztésekét, ennek köszönhetően 11 870,4 milliárd forintra nőtt a háztartások hiteltartozása, ami történelmi rekord. Az idén az első hét hónapban összesen már csaknem 800 milliárd forinttal haladta meg a hitelfelvétel mennyisége a törlesztésekét.

Rekord készül a lakáshitelpiacon

Minden fontosabb hiteltípus iránt nagy volt a kereslet, még a lakáshiteleknél is, pedig Orbán Viktor miniszterelnök júliusban már bejelentette, hogy szeptembertől elindul az Otthon Start program, amely minden korábbinál kedvezőbb hitelfelvételt biztosít a lakásvásárlásra készülők jelentős részének.

Júliusban ennek ellenére 7324 lakáshitelszerződést kötöttek, ami 2022 szeptembere óta a legmagasabb szám. Akkor valamivel több mint 7400 lakáshitelszerződést írtak alá, a magas szám akkor viszont nem csupán a természetes piaci folyamatoknak volt köszönhető, de szerepet játszott benne az MNB Zöld Otthon Programja (ZOP) is, amelynek keretében energiatakarékos lakásokra rendkívül kedvezményes kamattal lehetett hitelt felvenni.

Az idei júliusi szerződéses összeg meghaladta a 142 milliárd forintot, ami szintén a ZOP-os időket idézi. Az idén ismét rekordot dönthet az új lakáshitelek volumene, hiszen hét hónap alatt a szerződések összege meghaladta a 950 milliárd forintot, és a szerződések száma is 48,3 ezer fölött járt már, az Otthon Start elindulása pedig várhatóan még tovább turbózza majd a lakáshitelpiacot. Az idén az átlagosan felvett hitelösszeg eddig 19,7 millió forint körül alakult, a 3 százalékos lakáshitellel azonban ez is megugorhat. Részben azért, mert a lakások ára is emelkedik, emiatt több hitelre lehet szükség, részben pedig azért, mert az Otthon Start olyan kedvező, hogy érdemes minél több hitelt felvenni az ingatlanra, a saját forrást pedig befektetni valami másba, például állampapírba.

Sosem vettek még fel ennyi személyi hitelt

A fogyasztási hitelek piacán is érlelődik a rekord. Júliusban soha nem látott számban vettek fel személyi hitelt a háztartások, 36 570 ezer szerződéskötés történt több mint 107 milliárd forint értékben. A történelem során először lépte át a havi szerződéses összeg a 100 milliárd forintos lélektani határt, hét hónap után már 634 milliárd forintnál tartott a folyósítás, ami 40 százalékkal magasabb a tavalyinál. Az idén július végéig már több mint 202 ezren vettek fel személyi hitelt, ez 16 százalékkal több a 2024-esnél.

A támogatott fogyasztási hitelek közül a babaváró támogatás iránti kereslet mérsékelt maradt, havonta átlagosan 1660-an igényelték ezt a kölcsönt. Júliusban valamivel többen, 1859-en vették igénybe, de ennek szezonális okai is lehettek. A babaváró támogatáshoz ugyanis házasságot kell kötni, nyáron pedig több esküvőt tartanak. Jól látszik, hogy a kevesebb vállalással, kötelezettséggel járó támogatott hitelek iránt nagyobb a kereslet. A munkáshitelt, amelyhez sem házasság, sem gyerekvállalás nem szükséges, júliusban csaknem 3500 fiatal vette fel. Összesen az idén hét hónap után már 31 ezernél járt az igénylők száma, vagyis csaknem háromszor annyian veszik fel a munkáshitelt, mint a babavárót. Mindkét hitelből a többség a maximális összeget, a babavárónál 11 milliót, a munkáshitelnél 4 millió forintot igényel.

A kormány előzetes várakozásaitól azonban egyelőre nagyon messze van a munkáshitelek kihelyezése. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tavaly ősszel még 500 milliárd forintos kihelyezéssel számolt 2025-re, ami legalább 125 ezer hitelszerződést jelent.

Az MNB adatai szerint viszont a kezdeti felfutás után csökkent a munkáshitelt igénylők száma. Július végén még csak 120 milliárd forintnál járt a szerződések volumene, ezek után pedig kétséges, hogy a hátralévő öt hónapban meglesz-e tervhez szükséges további csaknem 100 ezer igénylő és a 380 milliárdos kihelyezés. A személyi hitelt és a munkáshitelt is gyakran autóvásárlása használják fel

Mintha sosem jött volna a 13. havi nyugdíj

Az is kiderült az MNB adataiból, hogy egyre többen lehetnek, akik nem jönnek ki a havi jövedelmükből. Az úgynevezett folyószámlahitelek volumene ugyanis 279 milliárd forint fölé emelkedett, ami 2019 októbere óta a legmagasabb érték. Az elmúlt években történtek olyan intézkedések, amelyek lejjebb szorították ezt az összeget, ilyen volt például a Covid miatt bevezetett törlesztési moratórium, de a 2022-ben bevezetett 13. havi nyugdíj és az ugyanabban az évben gyerekeseknek kiutalt személyijövedelemadó-kedvezmény, illetve fegyverpénz és egyéb juttatások. Ezeknek köszönhetően 2022 februárjában már csak 219 milliárd forint volt a háztartások folyószámlahitel-tartozása.

Azóta viszont ezeknek a juttatásoknak a hatása eltűnt. A 13. havi nyugdíj ugyan februárban javított valamicskét a statisztikán, de júliusra végképp eltűnt a hatása, hiszen 27 milliárd forinttal nagyobb mínuszban álltak a bankszámlák a hetedik hónap végén, mint februárban.

Egyre nagyobb mínuszban vannak hónap végén a háztartások, ami adósságcsapdához vezethet

Az MNB adatai szerint nagyjából 1,23 millió lakossági folyószámlahitel-szerződés van a bankoknál, ez alapján átlagosan csaknem 230 ezres mínuszban vannak a hónap végén a szolgáltatást igénybe vevő háztartások.

Ez azért probléma, mert az ilyen hitelek kamata magas, átlagosan meghaladja a 21 százalékot, emiatt könnyen adósságcsapdába kerülhetnek azok, akik rendszeresen mínuszba kerülnek. A jövedelmük egyre nagyobb hányada megy el ugyanis a kamatfizetésekre, miközben a napi kiadásokra pedig egyre kevesebb marad, emiatt hónapról hónapra nagyobb mínuszba kerülhet a bankszámlájuk.

Szintén aggasztó jel, hogy az MNB adatai szerint az új fogyasztási hiteleken belül egyre nagyobb az úgynevezett újratárgyalt hitelek aránya. Júliusban már meghaladta a 4,2 százalékot, ami kiugróan magas érték, és történelmi rekord. 2023-ban, 2024 elején még akig fordultak elő újratárgyalt hitelek, 0 százalék körül volt ezek aránya. A banki ügyfelek jellemzően akkor tárgyalják újra a hitelüket a bankjukkal, ha a meglévő hiteleiket már nem tudják fizetni, emiatt másik hitellel váltanák ki a felgyűlt tartozást, amelyet könnyebb törleszteni. Azoknak például, akik magas kamatozású folyószámlahiteleket, hitelkártyatartozást halmoztak fel és görgetnek maguk előtt hónapról hónapra, jó megoldás lehet egy személyi hitel, amelynek a futamideje hosszabb, a kamata alacsonyabb, a tölresztése pedig havonta kisebb összeget emészt fel.