Hivatalos: ingatlanra ennyien kértek pénzt nyugdíjpénztári megtakarításaikból

Idén szeptember végéig 47 ezer tag igényelt ingatlancélú szolgáltatást nyugdíjpénztárától, összesen 92 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti tartaléka a teljesített ingatlancélú szolgáltatások ellenére is növekedett, mivel az idén beérkezett tagi befizetések, illetve a pozitív hozameredmény ellensúlyozták az ingatlancélú kifizetések összegét.

A nyugdíjcélú megtakarítások alternatív felhasználásáról tisztább képet kaptunk

Fotó: DepositPhotos.com

2025 első kilenc hónapjában közel 47 ezer tag, a teljes (szolgáltatásra jogosult) taglétszám 4,4 százaléka kért önkéntes nyugdíjpénztárától ingatlancélú kifizetést – derült ki az önkéntes nyugdíjpénztáraknak a Magyar Nemzeti Bankhoz benyújtott adataiból. E célra összesen 92 milliárd forintot igényeltek az érintett fogyasztók, ami a felvehető fedezeti tartalék (az igénybenyújtásra jogosult tagok egyéni számláján 2024. szeptember 30-án rendelkezésre álló összeg) 4,3 százaléka.

Az igénylők fele építene, felújítana

Az igénylők több mint fele lakás, lakóház korszerűsítésére, felújítására vagy bővítésére adott be kérelmet pénztárához (összesen 23,9 milliárd forint értékben), 27,5 százalékuk pedig jelzáloghitelük törlesztésére, elő- vagy végtörlesztésére kért forrást (együttesen 29,6 milliárd forintnyit). Utóbbiak tehát pénztártagonként átlagosan nagyobb összeget igényeltek.

Az önkéntes pénztári törvény alapján a tagok az egyéni számlájukon 2024. szeptember 30-án rendelkezésre álló összeg erejéig igényelhetik idén december 31-ig az ingatlancélú kifizetéseket. A szolgáltatás legfeljebb 3 alkalommal kérhető, és azt a pénztáraknak a benyújtást követő 60 napon belül teljesíteniük kell.

A személyi jövedelemadó és szocho mentes kifizetés a pénztártag mellett annak házastársa és gyermeke(i) ingatlancéljainak fedezését is szolgálhatja. A juttatás feltétele, hogy a meglévő, megszerzendő ingatlanban a kedvezményezettnek tulajdona legyen, illetve ahhoz a tag benyújtsa pénztárának a szükséges igazoló dokumentumokat (pl. hitelszerződés, kivitelezési munkák vagy beszerzések számlái). A felhasználás jogszerűségét a pénztár ellenőrzi és annak feltételeiről a kormányzat tájékoztatót adott ki.