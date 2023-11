Hogyan kezdje el a nyugdíjmegtakarítást?

A nyugdíj-megtakarítás elindítása egy olyan lépés, amely hosszú távú pénzügyi biztonságot nyújthat a takarékoskodó számára a nyugdíjas éveiben. Sokan azonban halogatják ezt a fontos lépést, mivel úgy érzik, hogy még rengeteg idő van addig, vagy nincs rá elegendő pénzük. Az igazság ezzel szemben az, hogy minél hamarabb kezdi el valaki a nyugdíj-megtakarítást, annál kisebb összeget is elegendő rendszeresen félretenni, így annál könnyebb lesz elérni a nyugdíjkorra kitűzött pénzügyi célt.

Minél előbb kezdi el a megtakarítást, annál több pénze lesz

– Mondhatnánk, hogy ezt az összefüggést úgyis mindenki világosan látja, ezért léphetünk is tovább – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. – Azonban nem ez a helyzet. Ha ez lenne a helyzet, akkor nem 100 000 magyar választotta volna a magánnyugdíjpénztárakat bő 12 évvel ezelőtt, hanem közel az összes pénztártag. Ezzel szemben sokan felvették a csekély reálhozamot, és cserébe beáldozták a több százezres, többmilliós megtakarításaikat, amit sokan hosszú évek alatt halmoztak fel és már félre voltak téve a nyugdíjas éveikre. Ezért akinek még nincs, annak érdemes elkezdeni a nyugdíj-megtakarítást, hiszen ez sosincs későn.

Az első lépés a nyugdíjkorhatárig hátralévő idő kiszámítása. A nyugdíjkorhatár várhatóan tolódni fog, ezért érdemes ezt rugalmasan kezelni. Ahogy azt is, hogy nincs szükség elkezdeni a megtakarítás felélését akkor, ha a friss nyugdíjas még aktív tud lenni a munka világában és keresni tudja a pénzt a nyugdíjas években továbbra is. A nyugdíjas évekre megtakarítandó összeg végül függhet a kitűzött, elérni kívánt nyugdíjas életminőségtől, így az utazásoktól, az egészségügyi költségektől vagy olyantól is, mint a hobbi.

Minél előbb kezdi valaki, annál több pénze lesz. Fotó: Depositphotos

A nyugdíjszolgáltatások általában járadékban számolják a megtakarításokat. Tehát például azt mondják, hogy ezzel az adott összegű havi megtakarítással és egy becsült átlagos hozammal mondjuk például havonta 25 ezer forintos járulékot biztosítanak a nyugdíjas évek alatt a befektető életének végéig, vagy matuzsálemeknél mindaddig, amíg erre futja az egyenlegből. (A megmaradt összeg természetesen nem vész el, örökölhető.)

Természetesen ehhez még hozzájön az állami nyugdíj is, azonban minél fiatalabb valaki, annál kevesebb összeggel érdemes számolni, ha a társadalom öregedése a jelenlegi ütemben folytatódik. Ilyenkor célszerű utánaolvasni, esetleg szakemberekkel konzultálni, hogy a jelenlegi helyzetből megítélve nagyságrendileg milyen összegű nyugdíjra lehet számítani majd a nyugdíjas korban. Ha ez az összeg megvan, akkor azt kell kiszámítani, hogy mai értéken mekkora kiegészítő járadékra van szükség havonta és ezzel már összeállhat a kép. A jelenlegi érték és a jövőbeli érték között a hozam teremt majd kapcsolatot, mely kompenzálja az inflációt, ezért elegendő a jelenlegi értékkel számolni.

A magas hozamok szerepe jelentős a megtakarításokban

Az biztos, hogy havi pár ezer forintos megtakarítással csak szerény nyugdíj-megtakarítást lehet képezni. De havi 10 ezer forinttal 10 év után már 1,2 millió forint gyűlik össze hozam nélkül, 30 év után pedig már bő 3,6 millió. Ez évi 5 százalékos hozammal számolva 1,5 millió forint 10 év után és bő 8 millió forint 30 év után. Évi 8 százalékos hozammal az egyenleg 1,8 millió 10 év után és 15 millió forint 30 év után.

Havi 25 ezer forinttal 10 év után már 3 millió forintos a tőke, 5 százalékos hozammal 3,9 millió forintos az egyenleg, míg 8 százalékos hozammal 4,6 millió forintos. 30 év után a tőke már 9 millió forint, 5 százalékos hozammal közel 21 millió forint, 8 százalékos hozammal pedig már bő 37 millió forint.

Mint látszik, alapvetőn két dologtól függ a nyugdíjas éveket lefedő megtakarítás, természetesen magán a rendszeresen félretett összegen kívül: a megtakarítási időtől és a hozamtól. Mindkettő drámaian befolyásolja a végösszeget.

Nagy szerepe van a hozamoknak. Fotó: Depositphotos

Mivel a nyugdíjig hátralévő megtakarítási idő egy adottság, ezért igazából a kettő közül a hozam az, amire lehet ráhatása annak, aki most kezdi el a takarékoskodást. Minél hosszabb idő van hátra, általánosságban annál inkább érdemes kockázatosabb befektetést, például részvényportfóliót választani, hiszen ezek hosszabb távon kiegyenlítik az időszakos veszteségeket és szép hozamot termelnek.

Ha rövidebb ideig van csak mód a takarékoskodásra, abban az esetben a nyugdíj-megtakarítást kevésbé kockázatos eszközökbe érdemes inkább fektetni, illetve mostanában az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír lehet még jó befektetés.

A nyugdíj-megtakarítás tervet nem csak az elején kell jól összeállítani, de rendszeresen felül is kell vizsgálni.

Az adókedvezmények szerepe a megtakarításokban

A nyugdíj-megtakarításokat több oldalról is támogatja az állam, ezekkel is érdemes élni.

Az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után 20 százalék, legfeljebb évi 150 000 forintnyi személyi jövedelemadó igényelhető vissza az egészségpénztárral és az önkéntes pénztárral közösen.

A nyugdíjbiztosításba fizetett összegekre is jár a 20 százalékos, de legfeljebb évi 130 000 forintos visszatérítés a személyi jövedelemadóból.

Nyugdíj-előtakarékossági számlára (NYESZ) ugyancsak 20 százalékos személyi jövedelemadó visszatérítés kapható, a visszatérítés felső határa évi 100 000 forint.

A háromféle adóvisszatérítéssel együttesen legfeljebb 280 000 forint kapható vissza a befizetett jövedelemadóból.

Ezen kívül a tartós befektetési számla (tbsz) is alkalmas egy másik féle adóvisszatérítésre, ahol a kamatadónak hívott személyi jövedelemadó (a kamat 15 százaléka) takarítható meg 5 év alatt. Ebben a megtakarítási konstrukcióban szociális hozzájárulási adót egyáltalán nem kell fizetni a kamat után. A kétféle állami elvonás összesen a kamat 28 százalékát viszi el, a tartós befektetési számlával mindkét adóelvonás megtakarítható.

Mint látszik, a nyugdíj-megtakarítás elindítása és fenntartása egy hosszú távú folyamat. A korai kezdés és az alapos tervezés azonban segít abban, hogy a nyugdíjas korban zavartalan és kényelmes életet élhessen minden egyes nyugdíj-megtakarító. A nyugdíjas kor életszínvonala iránti elhivatottság és rendszeres öngondoskodás azonban meghozza a gyümölcsét, vagyis a pénzügyi biztonság tényleg megerősíthető a nyugdíjas évekre nézve.