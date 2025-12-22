Hogyan lehet jól befektetni egy okostelefonnal?

Számos befektetési szolgáltató verseng a befektetéseinkért. A magyar pénzügyi szolgáltatók mellett mára teljesen általánossá váltak a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatók is. A kétféle szolgáltatói kör együtt versenyez azért, hogy mobilalkalmazásuk a kezdőképernyőnkre kerüljön és náluk, illetve velük fektessük be a szabad pénzeinket.

Lightyear – a határtalan befektetések egyetlen mobilapplikációban

Kezdjük a körképet egy olyan szolgáltatóval, melyet egyre több magyar ügyfél választ. Az észt hátterű fintech mobilalkalmazása egy viszonylag új európai fintech platformnak számít, amely a részvények, ETF-ek (Exchange Traded Fund, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alap) és egyes befektetési alapok mobiltelefonos, tehát egyszerű, gyors és viszonylag olcsó – sőt, sok esetben ingyenes – befektetését kínálja. Határon átnyúló szolgáltató lévén a Lightyear a nemzetközi piacokra kínál belépést, egyetlen applikáción belül amerikai, európai és más régiók tőzsdéire.

Az étlapon több ezer részvény, rengeteg ETF, sokféle befektetési alap szerepel. Az eszközkínálat jóval szélesebb, mint egy átlagos hazai banki brókerszámlán, főleg persze a külföldi részvények és ETF-ek tekintetében.

A Lightyear lehetőséget biztosít arra is, hogy a befektetéseinket tartós befektetési számlán (tbsz) helyezzük el, mely megfelel a magyar szabályozásnak. Ezzel jelentős adóoptimalizáció érhető el, hiszen a nyereség évi 28 százalékával is gazdagodik a befektető 5 teljes naptári éven át, kamatos kamat hatást elérve. De már legalább 3 naptári éves megtartást követően is kedvezményes az adózás: a 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) helyett 10, illetve 8 százalékos adómértéket kell csak fizetni. A Lightyear közlése szerint az idei évben október végéig 135 százalékkal nőtt a tbsz-számlák megnyitásának száma náluk, a tavalyi év azonos időszakához képest.

A Lightyear magyarországi (belföldi) bankszámlaszámmal rendelkezik, kezelőfelülete és ügyfélszolgálata magyar nyelvű. Az értékpapírszámla otthonról, szelfivel, személyi igazolvánnyal és adóazonosító jellel bármikor megnyitható. Több országból származó befektetővédelmet alkalmaz, de általánosságban minden Lightyear-ügyfelet az Észt Befektetővédelmi Ágazati Alap biztosít 20 000 eurós összegig.

Erste

Az Ersténél számos, a magyar Erste vagy az anyabankja által kibocsátott vállalati kötvénybe lehet befektetni, emellett a befektetési alapok széles választékát is kínálja. Sőt, külön befektetési programot is üzemeltet Erste Future néven.

A részvényekben az Erste fő piaca a Budapesti Értéktőzsde. Emellett az amerikai piacok részvényeivel és a frankfurti, bécsi, prágai, varsói tőzsdéken bevezetett részvényekkel is lehet kereskedni, illetve ezeken kívül egyéb fontos, európai és keleti régiós piacok részvényei is elérhetőek.

A magyar állampapírok is megvásárolhatók az Ersténél és nyitható nála tbsz és nyesz (nyugdíjelőtakarékossági számla) is. A tbsz-szel 5 teljes naptári éves tartással megtakarítható a kamatadó, az árfolyamnyereség adója és az osztalékadó. A nyesz számlával is megtakarítható a kamatadó és az árfolyamnyereség-adó, de ezen felül az évente befizetett összeg 20 százaléka, de legfeljebb 100 000 forint is visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból.

Gránit Bank

A Gránit Banknál nagy előny, hogy a napi bankolásra használt Gránit eBank nevű mobilalkalmazásban egyben értékpapírszámlát is lehet nyitni és ezt követően kezelni. Az értékpapírszámlának nincs havi számlavezetési díja.

Az alkalmazásban a Gránit Bank saját befektetési alapjai vásárolhatók meg, továbbá magyar részvények. De megvásárolhatók a lakossági állampapírok is.

A lakossági állampapírok és a Gránit Bank részvényeinek tartása esetén a számlán nincs állományi díj sem, vagyis ezekben az esetekben a számlavezetés teljesen ingyenes.

eToro

Az eToro globális (Európában ciprusi engedéllyel működő) szolgáltatóként sokféle befektetési szolgáltatást nyújt 2007 óta, több mint 40 millió ügyfélnek. A közösségi profilt erősíti a CopyTrader rendszer, amely a felhasználó számára automatikusan biztosítja az általa kiválasztott sikeres befektetők befektetéseit, eszközvásárlásait, valós időben.

20 globális tőzsdén lehet több mint 7000 részvénnyel felár nélkül, fix díjért kereskedni az eToro-n keresztül New Yorktól Hong Kongig.

Közel 70 féle áruba és több mint 100 kriptovalutába is be lehet fektetni az eToro-n, sőt, devizapárokkal is lehet kereskedni.

Rengeteg ETF vásárlása is lehetséges az eToro-n, a számuk egyre inkább közelíti a 800-at.

Interactive Brokers (IBKR)

Az Interactive Brokers magyar nyelven kínál színvonalas befektetési szolgáltatásokat. A szolgáltató ügyfelei részvényekkel, opciókkal, határidős kontraktusokkal, devizákkal, kötvényekkel, befektetési alapokkal és más termékekkel kereskedhetnek 160 globális piacon, egyetlen mobilalkalmazással.

Több mint 1 millió kötvény közül lehet választani, ideértve az amerikai állampapírokat és önkormányzati kötvényeket, a vállalati kötvényeket, a letéti jegyeket (CD) és a nem amerikai államkötvényeket is.

Kézenfekvő lehetőségek

Fotó: DepositPhotos.com

Az egyik legszélesebb kínálattal rendelkező befektetési alap piactéren számos különféle alap érhető el, többek között az Allianz, American Funds, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, MFS, PIMCO és Vanguard kibocsátóktól.

160 tőzsde részvényei érhetők el a platformmal 37 országban, 28 elérhető devizában. Bármelyik amerikai, kanadai vagy európai részvény esetén töredékrészvényekkel is lehet kereskedni.

Az IBKR a magyar szabályoknak megfelelő tbsz számlát is vezet a klasszikus értékpapírszámla mellett.

K&H Értékpapír

A K&H Értékpapír a belga KBC Csoport részeként nyújt idehaza befektetési szolgáltatásokat. Az alacsonytól a magasabb kockázatúakig széles termékválasztékból, több mint 20 000 termék közül lehet választani.

A K&H mobiltrader nevű mobilalkalmazással a befektetési alap választék csak megtekinthető, pénzügyi megbízást adni csak a webes felületen lehet.

Részvénnyel kereskedni a világ 32 tőzsdéjéről több mint 20 000 értékpapírral lehetséges, köztük természetesen magyar részvényekkel is.

ETF-ek széles választéka áll a befektetők rendelkezésére. Ha a befektető nem találja a K&H mobiltraderben a máshol kinézett ETF-et, akkor jelezheti ezt az igényét az ügyfélszolgálaton, ahol megvizsgálják, hogy elérhetővé tudják-e tenni a számára.

A K&H Értékpapírnál tbsz és nyesz számlát is lehet nyitni.

OTP Bank

Az OTP-nél egy viszonylag új, OTP SingleMarket nevet viselő mobilalkalmazással lehet kereskedni az értékpapírszámlán. A legnagyobb hazai bank befektető ügyfeleit transzparens árazás fogadja, sőt, a mobilalkalmazás regisztráció és bejelentkezés nélkül is kipróbálható a Demó számlával.

Több mint 1 000 befektetési termék érhető el közvetlenül: többek között részvények, ETF-ek is.

Ezekben folyamatosan bővül a termékkínálat, jelenleg bő 1 000 termék áll rendelkezésre.

Az OTP Bank tbsz és nyesz számlákat is biztosít.

Revolut

A Revolut befektetési lehetőségei széles körűek: kötvények, részvények, ETF-ek egyaránt vásárolhatók a Revolut appon belüli értékpapírszámla megnyitása után.

A befektetést Robo-tanácsadó is támogatja.

A kötvények közül külföldi államkötvények, vállalati kötvények külön listázhatók, ahogy a legmagasabb fix kamatot fizető (pontosabban ígérő), a hamarosan lejáró, vagy a legmagasabb potenciális hozamot kínáló kötvények is. A héten legnépszerűbb kötvényeket külön listázza az alkalmazás.

A részvény vásárlásba akár már 1 euróval is bele lehet vágni. Több mint 5 000 amerikai és európai részvény várja a befektetőket, közülük több osztalékot is fizet. Havonta a Revolut díjcsomagtól függő jutalék kedvezmény érvényes a részvény vásárlásokra, egyéb díjak azonban felmerülhetnek.

A több ezer ETF között szintén lehet listákkal keresni.

A befektetés automatizált módon, ismétlődő befektetéssel is megvalósítható, sőt, még arra is van mód, hogy a bankkártyás vásárlások utáni felkerekítéseket fektesse be a Revolut, automatikusan.

XTB

Az XTB egy Lengyelországban, 2004-ben alapított nemzetközi befektetési és pénzügyi technológiai vállalat, amely testreszabott kereskedési platformot kínál a globális piacokhoz és több száz befektetési eszközhöz, beleértve a forex, index, árupiaci és részvény CFD-ket és ETF-eket. A magyar ügyfeleket budapesti vezetékes telefonszámon, magyarországi e-mail címen, magyar nyelven, a lengyel fióktelep szolgálja ki.

Az XTB mobilos platformján részvények tekintetében 7100 vállalat papírjai közül lehet választani számos országból, többek között az Egyesült Államok, Lengyelország, Németország és Nagy-Britannia börzéiről. Akár 0 százalékos jutalékkal is lehet vásárolni havi 100 000 eurós forgalomig, bármilyen pénznemben vezetett számlán.

Töredékrészvény is vásárolható, azaz nincs szükség a részvény teljes összegének befektetésére.

Közel 2 000 ETF közül is lehet választani, havi 100 000 eurós forgalomig jutalék nélkül.