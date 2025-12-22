8p
Személyes pénzügyek Adó Államadósság, állampapír Befektetés Befektetési alap Kötvény Okostelefon, mobil, applikációk Részvény

Hogyan lehet jól befektetni egy okostelefonnal?

Homa Péter

A nullás látra szóló kamatok világában az átmenetileg vagy tartósabban szabaddá vált pénzek befektetése felértékelődött. Ezt ma már megkönnyíti egy okostelefon, amelyen többféle applikációval is befektethetünk. De vajon hogyan érdemes ezt elkezdeni? A BiztosDöntés.hu szakértői ennek jártak utána.

Számos befektetési szolgáltató verseng a befektetéseinkért. A magyar pénzügyi szolgáltatók mellett mára teljesen általánossá váltak a határon átnyúló pénzügyi szolgáltatók is. A kétféle szolgáltatói kör együtt versenyez azért, hogy mobilalkalmazásuk a kezdőképernyőnkre kerüljön és náluk, illetve velük fektessük be a szabad pénzeinket.

Lightyear – a határtalan befektetések egyetlen mobilapplikációban

Kezdjük a körképet egy olyan szolgáltatóval, melyet egyre több magyar ügyfél választ. Az észt hátterű fintech mobilalkalmazása egy viszonylag új európai fintech platformnak számít, amely a részvények, ETF-ek (Exchange Traded Fund, azaz tőzsdén kereskedett befektetési alap) és egyes befektetési alapok mobiltelefonos, tehát egyszerű, gyors és viszonylag olcsó – sőt, sok esetben ingyenes – befektetését kínálja. Határon átnyúló szolgáltató lévén a Lightyear a nemzetközi piacokra kínál belépést, egyetlen applikáción belül amerikai, európai és más régiók tőzsdéire.

Az étlapon több ezer részvény, rengeteg ETF, sokféle befektetési alap szerepel. Az eszközkínálat jóval szélesebb, mint egy átlagos hazai banki brókerszámlán, főleg persze a külföldi részvények és ETF-ek tekintetében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A Lightyear lehetőséget biztosít arra is, hogy a befektetéseinket tartós befektetési számlán (tbsz) helyezzük el, mely megfelel a magyar szabályozásnak. Ezzel jelentős adóoptimalizáció érhető el, hiszen a nyereség évi 28 százalékával is gazdagodik a befektető 5 teljes naptári éven át, kamatos kamat hatást elérve. De már legalább 3 naptári éves megtartást követően is kedvezményes az adózás: a 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) helyett 10, illetve 8 százalékos adómértéket kell csak fizetni. A Lightyear közlése szerint az idei évben október végéig 135 százalékkal nőtt a tbsz-számlák megnyitásának száma náluk, a tavalyi év azonos időszakához képest.

A Lightyear magyarországi (belföldi) bankszámlaszámmal rendelkezik, kezelőfelülete és ügyfélszolgálata magyar nyelvű. Az értékpapírszámla otthonról, szelfivel, személyi igazolvánnyal és adóazonosító jellel bármikor megnyitható. Több országból származó befektetővédelmet alkalmaz, de általánosságban minden Lightyear-ügyfelet az Észt Befektetővédelmi Ágazati Alap biztosít 20 000 eurós összegig.

Erste

Az Ersténél számos, a magyar Erste vagy az anyabankja által kibocsátott vállalati kötvénybe lehet befektetni, emellett a befektetési alapok széles választékát is kínálja. Sőt, külön befektetési programot is üzemeltet Erste Future néven.

A részvényekben az Erste fő piaca a Budapesti Értéktőzsde. Emellett az amerikai piacok részvényeivel és a frankfurti, bécsi, prágai, varsói tőzsdéken bevezetett részvényekkel is lehet kereskedni, illetve ezeken kívül egyéb fontos, európai és keleti régiós piacok részvényei is elérhetőek.

A magyar állampapírok is megvásárolhatók az Ersténél és nyitható nála tbsz és nyesz (nyugdíjelőtakarékossági számla) is. A tbsz-szel 5 teljes naptári éves tartással megtakarítható a kamatadó, az árfolyamnyereség adója és az osztalékadó. A nyesz számlával is megtakarítható a kamatadó és az árfolyamnyereség-adó, de ezen felül az évente befizetett összeg 20 százaléka, de legfeljebb 100 000 forint is visszaigényelhető a személyi jövedelemadóból.

Gránit Bank

A Gránit Banknál nagy előny, hogy a napi bankolásra használt Gránit eBank nevű mobilalkalmazásban egyben értékpapírszámlát is lehet nyitni és ezt követően kezelni. Az értékpapírszámlának nincs havi számlavezetési díja.

Az alkalmazásban a Gránit Bank saját befektetési alapjai vásárolhatók meg, továbbá magyar részvények. De megvásárolhatók a lakossági állampapírok is.

A lakossági állampapírok és a Gránit Bank részvényeinek tartása esetén a számlán nincs állományi díj sem, vagyis ezekben az esetekben a számlavezetés teljesen ingyenes.

eToro

Az eToro globális (Európában ciprusi engedéllyel működő) szolgáltatóként sokféle befektetési szolgáltatást nyújt 2007 óta, több mint 40 millió ügyfélnek. A közösségi profilt erősíti a CopyTrader rendszer, amely a felhasználó számára automatikusan biztosítja az általa kiválasztott sikeres befektetők befektetéseit, eszközvásárlásait, valós időben.

20 globális tőzsdén lehet több mint 7000 részvénnyel felár nélkül, fix díjért kereskedni az eToro-n keresztül New Yorktól Hong Kongig.

Közel 70 féle áruba és több mint 100 kriptovalutába is be lehet fektetni az eToro-n, sőt, devizapárokkal is lehet kereskedni.

Rengeteg ETF vásárlása is lehetséges az eToro-n, a számuk egyre inkább közelíti a 800-at.

Interactive Brokers (IBKR)

Az Interactive Brokers magyar nyelven kínál színvonalas befektetési szolgáltatásokat. A szolgáltató ügyfelei részvényekkel, opciókkal, határidős kontraktusokkal, devizákkal, kötvényekkel, befektetési alapokkal és más termékekkel kereskedhetnek 160 globális piacon, egyetlen mobilalkalmazással.

Több mint 1 millió kötvény közül lehet választani, ideértve az amerikai állampapírokat és önkormányzati kötvényeket, a vállalati kötvényeket, a letéti jegyeket (CD) és a nem amerikai államkötvényeket is.

Kézenfekvő lehetőségek
Kézenfekvő lehetőségek
Fotó: DepositPhotos.com

Az egyik legszélesebb kínálattal rendelkező befektetési alap piactéren számos különféle alap érhető el, többek között az Allianz, American Funds, BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Invesco, MFS, PIMCO és Vanguard kibocsátóktól.

160 tőzsde részvényei érhetők el a platformmal 37 országban, 28 elérhető devizában. Bármelyik amerikai, kanadai vagy európai részvény esetén töredékrészvényekkel is lehet kereskedni.

Az IBKR a magyar szabályoknak megfelelő tbsz számlát is vezet a klasszikus értékpapírszámla mellett.

K&H Értékpapír

A K&H Értékpapír a belga KBC Csoport részeként nyújt idehaza befektetési szolgáltatásokat. Az alacsonytól a magasabb kockázatúakig széles termékválasztékból, több mint 20 000 termék közül lehet választani.

A K&H mobiltrader nevű mobilalkalmazással a befektetési alap választék csak megtekinthető, pénzügyi megbízást adni csak a webes felületen lehet.

Részvénnyel kereskedni a világ 32 tőzsdéjéről több mint 20 000 értékpapírral lehetséges, köztük természetesen magyar részvényekkel is.

ETF-ek széles választéka áll a befektetők rendelkezésére. Ha a befektető nem találja a K&H mobiltraderben a máshol kinézett ETF-et, akkor jelezheti ezt az igényét az ügyfélszolgálaton, ahol megvizsgálják, hogy elérhetővé tudják-e tenni a számára.

A K&H Értékpapírnál tbsz és nyesz számlát is lehet nyitni.

OTP Bank

Az OTP-nél egy viszonylag új, OTP SingleMarket nevet viselő mobilalkalmazással lehet kereskedni az értékpapírszámlán. A legnagyobb hazai bank befektető ügyfeleit transzparens árazás fogadja, sőt, a mobilalkalmazás regisztráció és bejelentkezés nélkül is kipróbálható a Demó számlával.

Több mint 1 000 befektetési termék érhető el közvetlenül: többek között részvények, ETF-ek is.

Ezekben folyamatosan bővül a termékkínálat, jelenleg bő 1 000 termék áll rendelkezésre.

Az OTP Bank tbsz és nyesz számlákat is biztosít.

Revolut

A Revolut befektetési lehetőségei széles körűek: kötvények, részvények, ETF-ek egyaránt vásárolhatók a Revolut appon belüli értékpapírszámla megnyitása után.

A befektetést Robo-tanácsadó is támogatja.

A kötvények közül külföldi államkötvények, vállalati kötvények külön listázhatók, ahogy a legmagasabb fix kamatot fizető (pontosabban ígérő), a hamarosan lejáró, vagy a legmagasabb potenciális hozamot kínáló kötvények is. A héten legnépszerűbb kötvényeket külön listázza az alkalmazás.

A részvény vásárlásba akár már 1 euróval is bele lehet vágni. Több mint 5 000 amerikai és európai részvény várja a befektetőket, közülük több osztalékot is fizet. Havonta a Revolut díjcsomagtól függő jutalék kedvezmény érvényes a részvény vásárlásokra, egyéb díjak azonban felmerülhetnek.

A több ezer ETF között szintén lehet listákkal keresni.

A befektetés automatizált módon, ismétlődő befektetéssel is megvalósítható, sőt, még arra is van mód, hogy a bankkártyás vásárlások utáni felkerekítéseket fektesse be a Revolut, automatikusan.

XTB

Az XTB egy Lengyelországban, 2004-ben alapított nemzetközi befektetési és pénzügyi technológiai vállalat, amely testreszabott kereskedési platformot kínál a globális piacokhoz és több száz befektetési eszközhöz, beleértve a forex, index, árupiaci és részvény CFD-ket és ETF-eket. A magyar ügyfeleket budapesti vezetékes telefonszámon, magyarországi e-mail címen, magyar nyelven, a lengyel fióktelep szolgálja ki.

Az XTB mobilos platformján részvények tekintetében 7100 vállalat papírjai közül lehet választani számos országból, többek között az Egyesült Államok, Lengyelország, Németország és Nagy-Britannia börzéiről. Akár 0 százalékos jutalékkal is lehet vásárolni havi 100 000 eurós forgalomig, bármilyen pénznemben vezetett számlán.

Töredékrészvény is vásárolható, azaz nincs szükség a részvény teljes összegének befektetésére.

Közel 2 000 ETF közül is lehet választani, havi 100 000 eurós forgalomig jutalék nélkül.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

A december hagyományosan az egyik legforgalmasabb a SZÉP kártyás fizetéseket illetően.

Durva áremelésbe kezdtek a biztosítók, de van rá ellenszer

Durva áremelésbe kezdtek a biztosítók, de van rá ellenszer

Az új díjakról szóló értesítésekben 10-20 százalékos áremelés szerepel, az alkuszok viszont állítják: egyáltalán nem emelkedik a casco és a kötelező biztosítás díja. Akinél árat emelt a biztosító, annak érdemes kalkulálnia és váltania. 

Így lesz szép a karácsony, ha erre is figyel

Sajnálatos módon az ünnepek alatt is történnek tragédiák, sőt, bizonyos káresemények száma még meg is ugrik a karácsonyi időszakban. Ilyen tipikus káresemény a lakástűz, melyek száma december utolsó hetében érezhetően megemelkedik. A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.

Vége lehet az alapszámla ingyenességének

Vége lehet az alapszámla ingyenességének

Egy Európai Uniós szabályozás hívta életre az alapszámlát. Ez egy olyan csomag, melynek a számlavezetési díját jogszabály rögzíti, melyért cserébe a szolgáltatások meghatározott körét kell ingyen biztosítani.

Baj van? Rég nem tartoztak ennyivel a magyarok hitelkártyán

Baj van? Rég nem tartoztak ennyivel a magyarok hitelkártyán

Nyolc éve nem látott összeg. Még készpénzfelvételre is sokan használják a hitelkártyát.

Újabb devizahiteles nyert pert

Egy 2008-ban devizaalapú autóhitelt felvevő ügyfél nyert a Merkantil Bank ellen a mosonmagyaróvári bíróságon. 

Prolongálták egyes diákhitelek kamatstopját

A kormány döntésének köszönhetően továbbra is érvényben marad a kamatstop a 2024. december 31-ig felvett szabad felhasználású diákhitelekre, így ezekre változatlanul 7,99 százalékos kamat vonatkozik, az ezen időpont után igényelt Diákhitel1 kamata 2026. január 1-től 8,69 százalékra mérséklődik. Változatlanul kamatmentesen áll rendelkezésre a tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben igénybe vehető Képzési Hitel is – közölte a Diákhitel Központ csütörtökön az MTI-vel.

Életjáradék vagy eltartási szerződés? Rizikófaktorok, tudnivalók és a lakásmaffia

Életjáradék vagy eltartási szerződés? Rizikófaktorok, tudnivalók és a lakásmaffia

A lakásmizériával és árrobbanással egyidejűleg növekszik az életjáradéki és a tartási szerződések iránti érdeklődés. Főleg az utóbbi 15 évben, amikor a fiatal utódok százezrével mentek ki dolgozni külföldre, a szülők pedig itthon, egyedül maradtak. Sokszor idősen, betegen, özvegyen, talán örökös nélkül. A két szerződéstípus között nagy a különbség és eltérők a rizikók is.

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és kényelmesebb, mint valaha. Az MBH Bank és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatójának közös, Európában is újszerű fejlesztésének köszönhetően az MBH SZÉP Kártya digitalizálása Android és iOS rendszeren is elérhető új kártya igénylése nélkül. Az ügyfelek néhány lépésben hozzáadhatják meglévő MBH SZÉP Kártyájukat és társkártyáikat a mobiltárcájukhoz. Nincs több keresgélés a pénztárcában – elég egy érintés, és már fizethetsz is.

Akár 150 ezer forintot is leakaszthat, aki időben észbe kap

Akár 150 ezer forintot is leakaszthat, aki időben észbe kap

Fontos határidő közeleg a pénztárakban.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168