Hogyan vegyünk fel nagy összegű készpénzt vállalkozóként?

Homa Péter

Nincs egyszerű helyzetben az a vállalkozó manapság, aki nagyobb összegű készpénzt szeretne felvenni a céges bankszámlájáról. Ráadásul van pár szabály, amire érdemes odafigyelni, hogy minél olcsóbb és zökkenőmentesebb legyen a művelet. A BiztosDöntés.hu annak járt utána, hogy milyen szabályok vonatkoznak a nagy összegű készpénzfelvételekre.

Mi számít nagy összegű készpénzfelvételnek?

A hazai bankjegy-automaták (ATM-ek) alapesetben legfeljebb 800 000 forintot képesek kiadni. Ez azért fontos, mert a készpénzfelvételeket fix díj is terheli, amit több műveletet esetében többszöröződik, így mesterségesen drágítja a készpénzfelvételt.

Azonban, amikor az OTP Bank lekorlátozta saját ATM hálózatában a nem OTP-s bankkártyával egy művelettel, azaz egyszerre felvehető maximális összeget – amely most 150 000 forint – a többi bank is elkezdett bevezetni ilyen limitet, így a K&H Bank, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank is. Ezeknél a bankoknál nagyobb összeget csak a bank saját bankkártyájával lehet felvenni.

A többi bank ATM-je sem biztos azonban, hogy ki tud adni egyszerre 800 000 forintot. Ennek általában az az oka, hogy az ATM nem képes kiadni annyi bankjegyet, amennyivel ez az összeg teljesül. Akár a bankjegy kisebb címletei miatt, akár azért, mert – főleg hétvégén – kifogyóban van a készpénz az ATM-ből.

Ilyen értelemben kiszámíthatatlan, hogy sikerül-e 800 000 forintot felvenni egy ATM-ből egyetlen művelettel. De ha igen, akkor érdemes tájékozódni a díjakról, mert azok nagyon különbözőek lehetnek.

Főszabályként mindig ATM-ből érdemes felvenni a készpénzt, mert az a legolcsóbb. Mivel bankonként nagyon eltérő az ATM lefedettség az országban, ezért elsősorban az idegen ATM díjakat vetettük össze.

800 000 forint egyösszegű felvétele a Raiffeisen Bank pénzforgalmi bankszámlája esetén a legkedvezőbb díjú, itt ugyanis a bank a 2 535 forintos díj mellé nem írt 0,9 százalékos pénzügyi tranzakciós illetéket a vállalkozói bankszámla hirdetményében. Érdemes hozzátenni, hogy ez egy kedvezmények nélküli, alapáras díjcsomag, így mind a számlavezetés, mind az egyéb pénzügyi műveletek díja nagyon drága a többi számlacsomag árazásához képest a bankon belül.

800 000 forintra kiszámolva a 0,9 százalékos pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 7 200 forint. Érdemes megfigyelni, hogy a teljes fizetendő banki díjból ez az összeg hány százalékot tesz ki. A Raiffeisen Bank 2 535 forintos díja utáni legközelebbi kedvező díj 7 827 forint az MBH Banknál és a Gránit Bank 9 850 vagy 9 900 forintos díja is négy számjegyű még.

Lehet több százezerrel több?
A 10 000 és 14 000 forint közötti díjsávban sok bank tartózkodik, például a MagNet Bank, amely nemrég újította meg a vállalkozói bankszámla választékát. Az új kínálat külön érdekessége, hogy a Magnet Midi számlacsomag, MagNet Maxi számlacsomag és MagNet Pro számlacsomag meghatározott forgalmi vagy előző lezárt évi árbevétel esetén ingyenes számlavezetés mellett kedvező díjú átutalási lehetőségeket kínál.

Sőt, nem csak a számlakínálata kiváló a MagNet Banknak, hanem jelentős közösségi bankká is vált az elmúlt években, Magyarországon egyedüliként. A Közösségi Adományozási Programban az ügyfelek demokratikus módon dönthetnek arról, hogy a banki nyereség egy részéből milyen civil szervezeteket támogasson a bank a saját pénzéből. A program 15 éves fennállása óta, több, mint 480 millió forint került szétosztásra ilyen módon a civil szektorban.

A Segítő Bankkártya Programban a vállalkozók egy kijelölt civil szervezetet támogathatnak az ingyenes bankkártyás vásárlásokkal, ugyancsak a bank pénzéből. A közösségi betét és hitel lényege pedig az, hogy a megtakarítások jó célok szolgálatába állíthatók, miközben kamatoznak a vállalkozásnak. Hiteles ügyfélként pedig a vállalkozók hiteldíj kedvezményben részesülhetnek a közösségi megtakarítások után.

 

A 10-14 ezer forintos díjsávba tartozik még a CIB Bank, az Erste és az OTP Bank is.

E felett vannak a K&H Bank, UniCredit Bank és az MBH Bank egyes számlacsomagjainak (Egység és Lendület) díjai. A lista legdrágább tagja a Polgári Bank, ahol az illetéknek megfelelő banki díj háromszorosát kérik el egy 800 000 forintos készpénzfelvételért, minden számlacsomagban (22 967 forintot).

Mi legyen a 800 000 forint feletti készpénzfelvételi igény esetén?

Egy vállalkozásnál gyakran előfordul, hogy 800 000 forintnál is több készpénzre van szükség. Például a bérkifizetések esetén, ha azt nem bankszámlára utalják.

Ilyen esetekben természetesen nem alkalmas a kifizetésre az ATM, hiába az a legolcsóbb. Fel kell keresni egy saját bankfiókot és pénztári nyitva tartási időben fel kell venni a készpénzt. Sok bankfiókban azonban már az 1 millió forint feletti pénztári készpénzfelvételt is előre be kell jelenteni. Mivel minden bankfióknak más-más bejelentési limitje lehet, ezért 1 millió forint feletti összegnél már mindenképpen érdemes konzultálni a bankfiókkal.

A bejelentésben a napot is meg kell jelölni, és a bankszámlára akkor is beterhelnek valamekkora díjat a készpénzszállítás miatt, ha a vállalkozás végül mégsem veszi fel a pénzt. Ezért fontos, hogy ha a vállalkozás bejelenti a készpénzfelvételt, akkor menjen is el a pénzért a bankfiókba.

A díjakat tekintve, ha – az összehasonlítás kedvéért – ugyanúgy 800 000 forintos készpénzfelvétellel számolunk, akkor a Polgári Banknál és az UniCredit Banknál olcsóbb a készpénzfelvétel bankpénztárban (12 240, illetve 11 672 forint), mint bankkártyával idegen ATM-ből. Az összes többi banknál nem sokkal ugyan, de többet kell fizetni a bankpénztári készpénzfelvételkor, mint az idegen banki ATM-nél. A különbség legfeljebb 40-42 százalékos (MagNet Bank, MBH Bank), de például az OTP Banknál vagy az Ersténél mintegy 20 százalék körüli.

Ezekre a díjakra még rárakódik az a plusz díj, amit a bank akkor számíthat fel, ha a pénzfelvétel összege bejelentésköteles, ezért külön kiszállítják.

A Gránit Banknál és a BinX-nél nincs lehetőség bankpénztári készpénzfelvételre. Itt a vállalkozói számlához kibocsátott bankkártyával más bank fiókjában vagy a postahivatalokban a bankkártya napi limitjének erejéig lehet készpénzt felvenni.

A BinX-et a kedvező számlavezetési és pénzügyi tranzakciós illetéktől mentes átutalási díjairól ismerhetik a hazai vállalkozók, de a készpénzfelvételben már nincs olyan jelentős díjkülönbség a BinX és a többi hazai bank díjai között.

