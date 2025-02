Hol a legnépszerűbb a munkáshitel?

Az elmúlt hónap tapasztalatai alapján az MBH Bankban a legjellemzőbb hitelcélok a használtautó-vásárlás, a hitelkiváltás, valamint a vállalkozásindításhoz szükséges eszközök beszerzése és beruházások megvalósítása. Amennyiben az igénylők otthonteremtésre fordítanák a Munkáshitelt, azt a Babaváró hitellel és a CSOK Plusszal kombinálva akár 65 millió forint támogatott forráshoz is hozzájuthat egy családalapító házaspár, és gyermekek érkezése esetén élhetnek a törlesztés felfüggesztésével, illetve a tartozás egy részének vagy teljes egészének elengedésével.

