Hol van az én 28 millió forintom? 

A háztartások vagyona gyors ütemben gyarapodott az elmúlt években a statisztikák szerint, a családok többsége mégsem érzékelt ebből semmit. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megtakarítási jelentéséből kiderül az is, miért nem. Igazán komoly vagyongyarapodás ugyanis csak a felső 10 százaléknál volt, ők birtokolják a pénzügyi eszközök 72 százalékát. Eközben az ország szegényebbik fele mindössze 5 százalékon osztozik.

Ez azt jelenti, hogy a felső 10 százalék átlagosan 200 milliós vagyonnal rendelkezik a statisztika szerint, miközben a kétmillió szegény háztartásnak átlagosan csak 2500 forintja van. Nyilván ezek az adatok is torzak, hiszen a felső 10 százaléknál a medián megtakarítás „csak” 10 millió forint körül lehet, tehát az extrém nagy vagyonnal rendelkező néhány család az, amelynek a megtakarításai felhúzzák az átlagot.

