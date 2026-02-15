Hosszabbodnak a futamidők a személyi kölcsönöknél

4p

A közelmúltban újabb nagybank hosszabbította tíz évre a maximális futamidőt a személyi kölcsönénél, így is növelve az ügyfelek mozgásterét.

Ennek nyomán számítani lehet arra, hogy a közeljövőben még több szolgáltató tolja majd kijjebb a maximális futamidőt – és persze folytatódik az intenzív kamatverseny is a személyi kölcsönöknél.

Miután szinte minden, a klasszikus személyi kölcsönök piacán aktív bank 15 millió forintra emelte a felső összeghatárt a saját konstrukcióinál, újabb, 10 éves, maximális futamidővel kínált szabad felhasználású termék is megjelent a piacon – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

A K&H – teszi hozzá – január végével emelte 120 hónapra a lehetséges futamidőt azoknál a személyi hiteleinél, amelyeknek az összege meghaladja az 1 millió forintot.

Nézzünk jól körül a piacon!
Fotó: Pixabay

Tízéves futamidejű, szabad felhasználású személyi kölcsönt az OTP Bank is kínálatban tart: a pénzintézet OTP Otthon Személyi Kölcsönénél – ahol a legalább 400 ezer forintos havi jövedelem mellett az is fontos feltétel, hogy az igénylőnek magyarországi ingatlanban legyen tulajdoni hányada – 15 millió forint a maximális hitelösszeg, és akár 9,99 százalék is lehet az éves kamat.

Várható, hogy lép a többi bank is

A 10 éves futamidő ugyanakkor – hívja fel a figyelmet a pénzügyi szakújságíró – a konkrét felhasználási célra kínált konstrukcióknál még több szolgáltatónál jelen van a kínálatban: így például a MagNet Bank zöld hitelcélokra felhasználható személyi kölcsönénél szintén 10 év a felső határ. A hitel összege itt 12 millió forint is lehet, szemben a sztenderd változatnál alkalmazott 10 milliós maximummal. A MagNet Bank zöld személyi kölcsönénél akár évi 10,45 százalék is lehet a kamat, ha az ügyfél maximálisan ki tudja használni a felkínált kedvezményeket.

Az UniCredit Bank felújítási célra igényelhető személyi kölcsönénél pedig a futamidő legalább 60, maximum 120 hónap, az éves kamat pedig akár 10,59 százalék is lehet.

„Miután a hosszabb futamidő a havi törlesztési teher csökkentése miatt jelentősen tágítja az adósok mozgásterét, számítani lehet arra, hogy több szereplő is feljebb tolja majd a most jellemző, 7-8 éves maximumot” – érvel Barát Mihály.

Egyre közelebb a kilenc százalékos kamat

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátorának adatai szerint az elmúlt hetekben több bank is módosított egyes személyi kölcsön-konstrukciók kondícióin, így a piacon elérhető, legkedvezőbb kamatok egyre közelebb kerülnek a 9 százalékhoz.

Az UniCredit Bank 2026. január 31-től két kamatkedvezmény-sávban is csökkentette a Fix Kamat személyi kölcsön kamatát. A Prémium Aktív Extra kamatkedvezménynél – ahol legalább havi 450 ezer forint jóváírás az elvárás – a 7 millió és a 15 millió forint közötti összegsávban 9,64-ról 9,40 százalékra csökkent az éves kamat. A Prémium Aktív Extra Plusz kamatkedvezménynél – ahol a legalább 450 ezer forintos jövedelem mellett hitelfedezeti biztosítás megkötése is feltétel – a 7 millió és 15 millió forint közötti összegsávban 9,44-ról 9,20 százalékra csökkent az éves kamat: utóbbi jelenleg a legalacsonyabb a piacon.

A K&H január 30-tól – a már említett, a futamidőkre vonatkozó módosítás mellett –kivezette az „átutalási kedvezmény” opciót, ami szükséges volt a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez.

Az MBH Bank jelentősen átalakította a személyi hitelei kínálatát: a választható konstrukciók szempontjából az is lényeges, hogy fióki, vagy online igénylésről van-e szó. Ami az utóbbiakat illeti, az Extra Plus nevű változatnál 5 millió forint alatti hitelösszegnél 13,49 százalék, 5 millió és 15 millió forint között pedig 9,99 százalék az éves kamat.

Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank szintén a közelmúltban alakította át a személyi kölcsöneinek kínálatát: a 6 hónapos futamidejű eHitel Expressz nevű konstrukciónál a THM 9,96 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint. A pénzügyi szolgáltató viszont már 5 millió forintos összegű, 60 hónapos futamidejű hitelt is kínál eHitel Max néven, amelynél a THM 16,20 százalék.

A CIB Bank február 6-tól a kizárólag bankfiókban és a CIB24-en keresztül igényelhető hiteleinél csökkentett kamatot egyes összegsávoknál és ügyfélminősítési kategóriáknál. A legjobb, „A” ügyfélminősítésű ügyfelek az eddig évi 10,05 százalék helyett 9,79 százalékos fix kamattal juthatnak 3-7 millió forint személyi kölcsönhöz. Hétmillió forintot meghaladó hitelösszegnél ugyanakkor 9,41-ról 9,59 százalékra nőtt a kamat.

