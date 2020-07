Hova rakjuk az autót nyaralás alatt?

A gondtalan nyaralás a szervezéssel kezdődik. Hova menjünk, milyen járművel, milyen szállásunk legyen és egyáltalán mit csináljunk. Egy külföldi nyaralásnál sok esetben repülőre kell ülni, ám viszonylag keveseknek adatik meg, hogy közel lakik a reptérhez. Persze ki lehet menni taxival is, de ez is csak Budapest területén jön szóba. Az autó kétségtelenül a legkényelmesebb megoldás, de vajon biztonságos is? Ott lehet hagyni valahol őrizetlenül? Ennek járt utána a Bank360.hu

Mellékutca, reptér menti, reptéri A repülőtér környékén több lehetőségünk is van az autó lerakására. Egyrészt kereshetünk egy mellékutcát és leparkolhatunk. Ha ezt kockázatosnak ítéljük, szóba jöhet egy reptér környéki parkoló vagy magának a repülőtérnek a parkolója. Fontos tudni, hogy a reptér környéki és a repülőtéren működő parkolók sem nyújtanak száz százalékos védelmet. Vagyis nem vállalnak felelősséget a fenntartók azért, ha az autót ellopják, megrongálják vagy feltörik. Ez csak az őrzött parkolókra vonatkozik. Nincs viszont nyaralásra optimalizált casco és az utasbiztosításba sem kombinálható bele az itthon hagyott, azaz a nyaralás alatt kifejezetten nem használt autó biztosítása sem. fotó: MTI fotó: MTI Ha teljesen be akarjuk magunkat biztosítani, akkor a kötelező mellé kössünk casco biztosítást is. Ez akkor is jól jöhet, ha a leparkolt autónkba valaki beletolat vagy csak leverik a tükröt. Próbaszámításunk szerint a casco díja egy budapesti autótulajdonos esetén ötéves Opel Astrára 87 ezer és 226 ezer forint között alakul. A kalkulátor találatainak átlagára 139 ezer forint éves díj, azaz havonta 11600 forint.



Használat alapú casco Ha nem akarunk casco biztosítást, de mégis szeretnénk valamilyen kárvédelmet az autónkra a nyaralás alatt, szóba jöhet a perc alapú casco kötése is. Ez pontosan arról szól, aminek hangzik: mobil applikáció segítségével akár percre pontosan meghatározhatjuk, mikor legyen érvényes az autóra a casco biztosítás. Két szolgáltatás érhető el, az egyik az Aegon Smartcasco applikációja, a másik a Cristo (a startup cég mögött a Generali áll, mint biztosító). Mindkettő azon az elven alapul, hogy a biztosítást tetszőleges időtartamra kell fizetni. Vagyis jelen esetben akkor, amikor lerakjuk az autót addig, amíg fel nem vesszük azt újra. Az Aegonnál 2 forint alapdíj mellett 4 forintot kell fizetni óránként, ha az autó áll. Most ezzel nem számolunk, de ha megy a kocsink akkor 63 forint lenne óránként. Egy napra 144 forint a casco, tehát egyhetes nyaralásra 1008, két hetesre 2016 forint a casco. Azt magunknak kell beállítani, hogy az autó áll vagy mozog, és ez alapján kell meghatározni a fizetendő díjat. Mivel az applikáció GPS alapú, ezért a rendszer ellenőrzi, hogy valóban áll-e az autó, vagy sem. A biztosítás törésre, rongálásra, lopásra egyaránt fizet, 10 százalékos önrész, legalább 50 ezer forint megfizetésével. A Cristo első pillantásra sokkal olcsóbb, hiszen itt az álló díj 2,83 forint. Vagyis harmada, mint az Aegonnál. Igen ám, de a Cristo használata sokkal bonyolultabb. Be kell szerezni egy fedélzeti egységet, ami követi az autó mozgását. A fedélzeti egység használatának is van díja: három hónapig ingyenes, utána 28 forint naponta. Vagyis nyaralásunk alatt összesen naponta 96 forint lesz a biztosítás plusz az egység használati díja. Egyhetes nyaralás esetén ez 672, két hetes nyaralás esetén 1343 forint a biztosítás. Mivel itt számolni kell a fedélzeti egység díjával, nem szabad elfelejteni, hogy egész évre (a három hónapos ingyenes használatot figyelembe véve) 7672 forint alapdíjat kell fizetni. Melyik jobb? Külön nyaralásra nem tudunk tehát kiegészítő biztosítást kötni. Ha olcsó casco megoldást keresünk, érdemes a hagyományos termékek mellett a használat-alapú online megoldásokat is megvizsgálni, hiszen napi díjra lebontva jobban járhatunk. A hagyományos termékek átlagosan nagyjából 386 forintos díjra jöttek ki, míg az appos megoldások között akár kevesebb, mint 150 forintból is megúszhatjuk a biztosítást. Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360 és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: Az Erste Bank személyi kölcsöne 32 229 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 721 forint a havi törlesztőrészlet. A Cetelemnél az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 513 Ft, míg a Raiffeisen Banknál 28 410 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 35 631 Ft. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

