Idén is diákok ezreit mozgatja meg az ősz legizgalmasabb pénzügyi versenye

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Jelentős érdeklődés mellett indult el a Privátbankár pénzügyi tudatossági versenye. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőn a technikumok és szakképző iskolák diákjai szállnak harcba az elengedhetetlen tudásért és persze a milliós összértékű nyereményekért.

Ahogy azt szeptemberben beharangoztuk: elindult a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny. Az érdeklődés ezúttal is elsöprő: a keddi első fordulóban több mint 800 négyfős csapat mérte össze tudását egy online kvíz segítségével. Ez azt jelenti, hogy újra több mint 4000 diákot és pedagógust mozgat meg az egyik legizgalmasabb pénzügyi tudatossági verseny.

A Privátbankár immár 10. alkalommal rendezi meg a versenyt 2025 őszén. Ahogy az lenni szokott, az évnek ebben az időszakában a technikumokban és szakképző iskolákban tanuló diákok versenyezhetnek, tavasszal pedig majd a gimnazisták mérhetik össze tudásukat. 

Az első fordulóban ezúttal is 50 kvízkérdésre kellett a lehető legtöbb helyes választ adniuk a diákoknak; minden kérdésre egy perc gondolkodási időt kaptak. A kérdések érintették az összes olyan témakört, amiben érdemes képben lennie egy középiskolás diáknak – egyebek mellett volt szó

biztosításokról, vállalkozási formákról, adókedvezményekről és állami támogatásokról, megtakarításokról, hitelekről, zöld és digitális pénzügyekről – de még a Pamkutya-koncertjegyekhez is kapcsolódott kérdés. 

Minden vármegyéből a 10 legjobb eredményt elérő csapat juthatott tovább. A második forduló küzdelmei november 6-án indulnak – 5 versenynapon át várják a szervezők a 19 vármegye és Budapest csapatait. 

A továbbjutó csapatok listája a verseny weboldalán, a juniorklasszis.hu-n böngészhető >>

A versenynek következő szakasza is online zajlik, de a kvízkérdések mellett már szóbeli fordulót is rendeznek: online videóchaten keresztül kapnak feladatokat a csapatok, a válaszadást pedig a versenyszervezők és a támogató partnerek szakértő képviselői felügyelik majd. A szakmai stáb vezetője Bod Péter Ákos zsűrielnök, a verseny fővédnökségét pedig Demkó-Szekeres Zsolt, a Magyar Államkincstár elnöke vállalta el.

A második fordulóból juthatnak be a legjobb csapatok a december 10-i országos döntőbe, amelyet már személyes részvétellel rendeznek meg a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Érdemes felidézni a győztes csapat segítségével, milyen volt a tavalyi döntő:

A versenyre a diákok nyelvén íródott, szakértő partnereink által is felügyelt oktatási anyagok segítségével készülhettek és készülhetnek fel a versenyzők. A küzdelem nem csak az elengedhetetlenül fontos pénzügyi tudásért és persze a dicsőségért zajlik:

a verseny támogatói, a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a decemberi országos döntőnek is helyt adó Budapesti Gazdasági Egyetem jóvoltából számos nyeremény és ajándék talál majd gazdára a diákok és a pedagógusok között.

A verseny összdíjazása ezúttal is meghaladja az egymillió forintot. 

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja azonban továbbra is az, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessék meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők abban is bíznak, hogy a diákok segítségével a családok életébe is „becsempészhetnek” olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden.

