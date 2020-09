Így készülnek a bankok a koronavírus második hullámára

Magyarországot is elérte a koronavírus-járvány második hulláma, naponta több száz új fertőzöttet regisztrálnak, ennek köszönhetően az aktív fertőzöttek száma szeptember 20-án már megközelítette a 13 ezer főt. Az első hullám kezdetén meghozott szigorú korlátozó intézkedések még váratnak magukra; ezt figyelembe véve jelenleg a bankok is kivárnak, és az aktuális szabályozásokhoz igazodva hozzák meg a szükséges óvintézkedéseket - derül ki a Bank360.hu körképéből.

Így védekeznek a bankok a járvány ellen

A pénzügyi szakportál által megkérdezett pénzintézeteknél az ügyfelekre vonatkozó óvintézkedések a koronavírus első hulláma óta érvényben vannak, az esetszámok alakulásától függetlenül. A szabályok elsősorban a fióklátogatást érintik, a legtöbb esetben kötelező a maszkviselés és ajánlott a kézfertőtlenítés a fiókba történő belépésnél. Ezenkívül arra is ügyelnek, hogy a fiókok területén tartható legyen a másfél méteres védőtávolság.

A fentiek alól kivétel a K&H Bank: náluk a maszkviselés nem kötelező, személyes ügyintézésnél viszont javasolják az előzetes időpontfoglalást - ilyen lehet például a lakáshitel igénylés, vagy a lakáscélú állami támogatások (csok) igénylésre is, melyekhez elengedhetetlen a személyes jelenlét.

A dolgozók számára a bankok biztosítják a maszkviseléshez és a rendszeres kézfertőtlenítéshez szükséges eszközöket, ezenkívül a fiókokban műanyag plexit szereltetett fel a legtöbb hitelintézet.

A tavaszi fiókbezárások után a bankok arról számoltak be, hogy a fiókokban visszaálltak a rendes munkarendre, az ügyfeleket zavartalanul tudják fogadni. Azokon a területeken viszont (központi dolgozóknál), ahol lehetőség van az otthoni munkavégzésre, továbbra is népszerű ez a megoldás: az OTP Banknál a munkatársak egy része váltja egymást az irodában, a Gránit Banknál pedig a munkavállalók 60-65 százaléka dolgozik jelenleg is otthonról.

A megnövekedett esetszámmal kapcsolatban érkezett visszajelzések szerint az UniCredit Banknál szükség esetén módosítható a fiókban dolgozó munkatársak száma, a CIB Bank pedig a fiókok nyitvatartásának esetleges változását helyezte kilátásba. A Takarékbank arra törekszik, hogy a második hullám idején is zavartalan legyen a kiszolgálás a fiókokban, az ügyfelektől mégis azt kérik, hogy lehetőség szerint az online ügyintézést részesítsék előnyben. Ehhez az internetbank mellett elindították a VideoBank szolgáltatást is, kifejezetten a koronavírus-járványra való tekintettel.

Elérhető az online személyi kölcsön a második hullám idején?

A járvány miatt megnőtt a jelentősége az online ügyintézésnek, ezért a Bank360.hu arra is rákérdezett a pénzintézeteknél, hogy a járvány hatására változtak-e az online személyi kölcsön igénylés lehetőségei. A visszajelzések alapján a bankok többsége dolgozik azon, hogy biztosítani tudja a 100 százalékban online felvehető személyi kölcsönt, de jelenleg a legtöbb hitelintézetnél erre még nincs lehetőség az összes ügyfél számára.

Egyedüliként a CIB Bank jelezte, hogy a meglévő és új ügyfelek számára is biztosítják a 100 százalékosan online személyi kölcsön igénylést. A meglévő ügyfelek a CIB Bank mobilalkalmazásán keresztül akár hét perc alatt igényelhetnek személyi kölcsönt, az új ügyfelek számára pedig a bank weboldalán keresztül biztosítják ennek lehetőségét, akár húsz perc alatt.

Az MKB Banknál az online személyi kölcsön csak saját ügyfelek számára érhető el, előre meghatározott feltételek szerint, de jelenleg is dolgoznak azon, hogy hamarosan mindenki számára adott legyen ez az opció. Ugyanez igaz az OTP Bankra és az Erste Bankra is - az Erste Most Személyi Kölcsön esetében a bank ügyfelei a szerződéskötést elektronikus úton, az Erste NetBankon keresztül intézhetik, de az új ügyfelek csak a bankfiókban tudnak szerződést kötni. Az online szerződéskötés a K&H Bank ügyfelek számára is elérhető, az e-bankban és a K&H mobilbankban is igényelhető teljesen online személyi kölcsön.

Az UniCredit Banknál jelenleg dolgoznak az online személyi kölcsön igénylés lehetőségén. Egyelőre a folyamat online elindítása adott, de a szerződéskötésre csak a fiókokban, személyes jelenléttel van lehetőség. A Takarékbank is arról számolt be, hogy dolgoznak az online személyi kölcsön bevezetésén.

A Gránit Banknál személyi kölcsönt nem, babaváró hitelt viszont igényelhetnek online az ügyfelek.

A Budapest Banknál jelenleg nem elérhető az online személyi kölcsön, viszont egy fióki ügyintézés elhagyható, ha az előzetes kalkuláció online, a részletes igényfelmérés pedig telefonon keresztül történik. Azok számára rövidíthető le így a folyamat, akik a bank lakossági fizetési számlával rendelkező ügyfelei, illetve akiknek van a banknál hiteltermékük, valamint olyan más magyarországi pénzintézetnél fennálló lakossági fizetési számlájuk, amelyre a Budapest Bank korábban már folyósított részükre személyi kölcsönt.

Még nem hozta el a koronavírus az online hiteligénylés aranykorát

A bankok visszajelzései alapján egyelőre nem tapasztalható nagy változás a piacon, hiszen továbbra is azoknál a hitelintézeteknél érhető el 100 százalékban az online igénylés, ahol erre eddig is volt lehetőség. Másrészről viszont a járvány hatására több banknál előtérbe kerültek az online megoldások, ezért a Bank360.hu szakértői arra számítanak, hogy néhány hónapon belül több hitelintézet is meg fog jelenni a piacon az online személyi kölcsön igénylés lehetőségével.