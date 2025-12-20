Így lesz szép a karácsony, ha erre is figyel

Sajnálatos módon az ördög még az ünnepek idején sem alszik, amit mi sem bizonyíthatna jobban, minthogy a karácsonyi időszakban is számos lakástűz, illetve egyéb baleset történik Magyarországon. Sőt mi több, előbbiek száma még meg is emelkedik december utolsó napjaiban. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának korábbi nyilatkozataiból tudható, hogy naponta átlagosan 15-16 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ám ez a szám télen 20-24-re, a karácsonyi ünnepek idején pedig akár 30-ra is emelkedik.

A tűzesetek számának emelkedését persze könnyű megmagyarázni – a sötét, hideg napokon mindenki sokkal több időt tölt otthon, ezáltal pedig több elektromos eszközt használunk. Ez értelemszerűen fokozottan igaz az ünnepekre, ráadásul az év ezen időszakában szinte mindenki olyan tűzveszélyes kiegészítőkkel dekorálja az otthonát, mint például az adventi koszorú, gyertyák, fényfüzérek, illetve maga a karácsonyfa. Ugyancsak jellemző, hogy az ünnepek alatt többet főzünk, egyszerre akár több főzőlapon és a sütőben is készülnek az ételek. Végül pedig december 31-én és január 1-jén sokan tűzijátékoznak, amik ugyancsak növelik a lakástüzek számát.

Látható tehát, hogy kifejezetten „veszélyes” időszaka közeleg az évnek, így hazai biztosítókat kérdeztük arról, mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.

Akkor legszebb a karácsonyfa, ha nem gyullad ki

Fotó: DepositPhotos.com

Allianz Biztosító

Az Allianz Biztosító szerint a téli időszakban megnő az otthonokban a veszélyforrások lehetősége. Általánosságban elmondható, hogy gyakrabban fordulnak elő tűzkárok a fűtési idényhez kapcsolódóan, például a kazánok karbantartásának hiánya vagy a kémények éves tisztításának elmaradása miatt. Az Allianz lakásbiztosítási káradatai szerint az éves szinten bejelentett tűzkárok több mint 40 százaléka ebben az időszakban, november és február között történik. A tűzkárok esetében az átlagos kárkifizetések több mint tízszeresei az átlag lakásbiztosítási károkénak, a tavalyi téli időszakban pedig három tűzeset is volt, ami jelentős, 30 millió forint feletti kárkifizetést eredményezett.

Kifejezetten a decemberi hónapot vizsgálva pedig megállapítható, hogy a tavalyi évben több mint 30%-kal több tűzeset történt, mint egy átlagos hónapban, a kárkifizetések összege több mint 80%-kal volt magasabb, a legnagyobb kár pedig egy csaknem 40 millió forintos összegű tűzesethez kapcsolódott, amely elektromos zárlat miatt következett be. A tűzkárokra szóló fedezet az Allianz lakástermékeinek alapbiztosításában megtalálható, és a füst- és koromszennyezésre is kiterjed.

Az ünnepi készülődés során az adventi koszorúk, gyertyák, csillagszórók, vagy akár az elektromos hálózat túlterhelésének (pl.: túlzott, szabálytalan díszkivilágítás illetve elektromos radiátorok, rossz minőségű hosszabbítók használata) következtében gyakrabban fordulnak elő tűzesetek a lakásokban, mint az év többi napján, de a szilveszteri petárdázás is különösen veszélyes lehet.

A karácsonyi díszek felhelyezése során is gyakran fordul elő személyi sérüléssel járó baleset, például, hogy valaki leesik a létráról, és csonttörést szenved. Emellett a házi kedvencek, különösen a macskák, gyakran vonzódnak a színes díszekhez, és izgatottak lehetnek miattuk. Ezért célszerű nagyobb figyelmet fordítani rájuk, mert ha felugranak a fára, az elborulhat, és az égő gyertya vagy csillagszóró miatt nagyobb baj is történhet.

K&H Biztosító

A K&H Biztosító a Bank360 kérdésére elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt egy adventi koszorú okozott egy kisebb lakástüzet, ugyanakkor a biztosítóhoz bejelentett károk jellemzően az időjáráshoz köthetők – ilyenek például a vezetékfagyás vagy a viharkár. A decemberben bejelentett károk esetében sem jellemző a kifejezetten karácsonyi ünnepekhez köthető kár-típusok számának megemelkedése. A káreseményekre kifizetett átlagos összeg 2024 december hónapban 94 ezer forint volt, azonban a K&H tapasztalatai alapján az év utolsó napjaiban keletkezett kisebb károk bejelentését az új év elején teszik meg az ügyfelek.

Kapcsolódó cikk Síelést tervez? Ennyiért köthet biztosítást Lassan berobban a síszezon.

A tűzesetekkel kapcsolatban a biztosító megjegyezte, hogy a legtöbb esetben térítenek, azonban fontos tudni, hogy a biztosító mentesül minden kártérítési kötelezettsége alól, amennyiben a káresemény például súlyos gondatlanság vagy szándékosság eredményeként következik be. Mindezt azért érdemes hangsúlyozni, hogy tudatában legyünk, nekünk is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük a bajt. (A kizárások, illetve a biztosító mentesülésének eseteit részletesen tartalmazzák a biztosító lakásbiztosítás szerződési feltételei.)

Magyar Posta Biztosító

A Posta Biztosítónál az elmúlt 10 évben nem történt a karácsonnyal összefüggésbe hozható nagy összegű tűz káresemény, illetve darabszámot tekintve sincsen jelentős eltérés az egyes évek között. A keletkezett, általában tehát kisebb károk összege többnyire 1 millió forint alatt maradt. A karácsonyhoz köthető tűz káresemények leggyakoribb oka: gyertya, csillagszóró, főzés. Ezek leggyakoribb oka, a felügyelet nélkül hagyott gyertya és csillagszóró okozta károk.

Uniqa Biztosító

Az Uniqa Biztosító is megerősítette, hogy a téli, karácsonyi tűzesetek száma rendszeresen a kétszerese a szokásos havi átlagnak. Ez évről évre igaz, és az elmúlt 5-10 évben nem lehet azt mondani, hogy akár növekvő, akár csökkenő trendet lehetne megfigyelni ezen a téren. Az ünnepek alatt bekövetkező károk viszonylag változatos okokra vezethetők vissza. A biztosító a tipikus okok között nevezte meg az őrizetlenül hagyott adventi gyertyákat, mécseseket, sérült fényfüzéreket, de gyakran okoznak problémát a forró olajba öntött fagyasztott vagy még vizes alapanyagok által okozott tüzek is. Ugyancsak ez az az időszaka az évnek, amikor az elavult, korszerűtlen elektromos hálózatok túlterhelődnek, és így okoznak jelentős lakástüzeket.

A biztosító elmondása szerint a karácsonyi időszakban leggyakrabban kisebb összegű, 1 millió és 5 millió forint közötti értékben keletkeznek lakástüzek, balesetek. Ugyanakkor azt is hozzátették, hogy ez a „tűz szezon”, amikor akár halálos áldozatokkal is járó, több tízmillió forintos nagy lakástüzek is előfordulnak. Az Uniqa Biztosító tavaly decemberben és idén januárban mintegy 200 millió forintot fizetett ki a lakástüzek károsultjainak, ami az egész éves tűzkárösszeg negyedét tette ki.

Kapcsolódó cikk Új termékekkel rukkol elő a Netrisk.hu Belép a banki termékek piacára.

Gyakorlati tanácsok a baj megelőzésére

A balesetek elkerülése végett a biztosítók az alábbi, gyakorlati tanácsokat, óvintézkedéseket sorolták fel:

Karácsonyfa

Ne helyezzük hőforrás (radiátor, kandalló) közelébe.

Csillagszórót csak felügyelet mellett használjunk, távol a gyúlékony tárgyaktól.

Gyertyát mindig tűzálló alátétre és látható helyre tegyünk, és ne hagyjuk felügyelet nélkül. Tartsuk ezeket távol a kisgyerekektől, háziállatoktól.

A fát stabilan állítsuk fel, hogy ne lehessen feldönteni.

Fényfüzérek és elektromos dekoráció

Csak tanúsított, jó állapotú terméket használjunk.

Ne toljuk túl hosszabbítókkal, ne terheljük túl az áramkört.

Éjszakára és távollétkor mindig kapcsoljuk le.

Konyhai biztonság

Olajban sütésnél, főzésnél maradjunk a konyhában, ne hagyjuk magára.

Ha olaj gyulladna meg, soha ne öntsünk rá vizet – feddjük le fedővel vagy használjunk tűzoltó spray-t.

Fűtőberendezések

Tartsuk távol az éghető anyagokat.

Rendszeresen ellenőrizzük a kéményt és a szellőzést.

Általános óvintézkedések