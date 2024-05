Így tud legolcsóbban devizát váltani a nyaraláshoz a magyar bankoknál

A devizaváltás egy kritikus feltétele egy gondtalan nyaralásnak, hiszen egyrészt elkerülhetetlen ezzel szembesülni, másrészt pedig jelentős gondot is tud okozni, ha mindez túl sokba kerül. Szerencsére ma már nem kell lemondani arról, hogy kézben tartsuk a devizaváltást és ezzel pénzt spóroljunk.

Egy rossz váltás akár az egész nyaralást beárnyékolhatja

Fotó: Depositphotos

A 2015-ben megjelent Revolut (ma: Revolut Bank) igen nagy kihívást hozott a bankoknak. Mára egymillió hazai ügyfél ismerkedhetett meg a brit-litván fintech cég határon átnyúló, kedvező díjú szolgáltatásaival. Időközben forintszámla és magyar nyelv is megjelent a szolgáltatásban, de ami máig változatlan maradt, az a kedvező devizaváltási árfolyam.

Hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a hazai bankok lépjenek erre a kihívásra – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az első hazai bank, amelyik reagált, az OTP Bank lett, amely 2022 nyarára vezette be a kedvező devizaváltást. A versenyt jól jellemzi, hogy az OTP Bank kétszer 300 ezer forintos havi kedvezményes átváltási kerettel indult, amely aztán a verseny miatt később kétszer 600 ezer forintra emelkedett, mivel az Erste 500 ezer, míg a Gránit Bank már 550 ezer forintos havi kedvezményes átváltási kerettel indította el a szolgáltatást. A Gránit Bank az OTP Bank keretemelése után 650 ezer forintra emelte a keretet.

A verseny komoly jellegére az Erste egyik közleménye is utal. E szerint a havi keretösszegig a tavaly júliusi indulás óta pár hónap alatt duplájára nőtt a devizát váltó ügyfelek száma, másfélszeresére emelkedett az átváltott összeg, miközben jelentősen csökkent a népszerű fintech cégeknél vezetett számlákra történő utalások volumene. Emelkedett az újonnan nyitott devizaszámlák száma is, mivel a kedvezményes devizaváltáshoz kell egy forint- és egy devizaszámla is. Az Erste kedvezményes devizaváltási szolgáltatásának indulása után, a nyári főszezon közepén a bank ügyfeleinél a korábbi minimum közelébe került a fintech-célú feltöltések volumene.

Összefoglalva, jelenleg az OTP Banknál havonta kétszer 600 ezer, az Ersténél 500 ezer, a Gránit Banknál pedig 650 ezer forintos keretben lehet kedvezményes árfolyamon átváltani. A Revolut Banknál havi 350 ezer forintos a kedvezményes átváltási keret.

Hogyan működik a kedvezményes devizaváltás és mi szükséges hozzá?

Az OTP Banknál az egyik havi 600 ezer forintos keret a forintszámláról indított devizaátutalásokra, a másik ugyanilyen keret a külföldön történt bankkártyás vásárlásokra vonatkozik, nem ideértve az interneteseket. Az OTP Bankon belülre, saját vagy más devizaszámlákra indított átutalásokra is vonatkozik az árfolyamkedvezmény, de csak akkor, ha az átutalást devizában (és nem forintban) indítja a számlatulajdonos.

Szükséges hozzá tehát egy OTP forintszámla, bankon belüli átutalás esetén pedig egy OTP-s devizaszámla is. A kedvezményes árfolyamhoz kell még egy számlacsomagelem is, melynek neve Árfolyam+. Ennek most nincs havidíja, de ha az akció megszűnik, akkor is legfeljebb havi pár száz forintról lesz majd szó. A kedvezményes árfolyam a számlacsomagelem megrendelését követő hónap első napjától érvényes. A nyaralás indulása előtt kell tehát megrendelni ezt a csomagot.

A másik két banknál a saját forintszámláról saját devizaszámlára történt átváltásokra vonatkozik a kedvezményes keret és nem kell hozzá semmit sem külön megrendelni.

Friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár részletes elemzéseit pedig itt olvashatja a témában.

Kell tehát a kedvezményes devizaváltásokhoz egy devizaszámla (legalább az Erste és Gránit bankoknál), de ezeknek nincs külön díja. Az Ersténél a devizaszámla külön nem kerül pénzbe, a Gránit Bank pedig tartós kedvezményt ad a devizaszámla havi számlavezetési díjára és a devizakártya első éves díjára is. Az OTP Banknál van egy csekély havidíja a számlavezetésnek, de ha a számlatulajdonos a devizaszámla havidíjának forint számláról történő kiegyenlítésére ad megbízást, akkor ez a havidíj mindössze 85 forint.

Az Ersténél a forintszámlához igényelt kártya bármikor ingyen átkapcsolható a devizaszámla mögé is, nincs szükség tehát külön devizakártyára.

Jobbak-e a magyar bankok, mint a Revolut?

Az elmúlt években igen versenyképessé váltak a devizaváltók. A korábbi piaci helyzettől eltérően kifejezetten kedvezőbb árfolyamot kínáltak a devizaváltók készpénzben, mint a bankok devizában, holott ez fordítva lenne logikus.

A kedvezményes devizaváltás mindhárom érintett magyar banknál középárfolyamon érhető el. Ezek még a devizaváltóknál is kedvezményesebb árfolyamot jelentenek és nagyjából egymás mellett fej-fej mellett állnak a bankok ezzel az árfolyammal, beleértve a Revolut árfolyamszintjét is.

Ha valaki él ezzel a kedvezményes átváltással, annak már nem nagyon fogja megérni a Revoluton átváltani a pénzét a nyaraláson. Ezzel a bankok tulajdonképpen nem győzték le a Revolutot (ami részben az innovatív szolgáltatásai miatt is tudott gyorsan nőni, illetve mert elektronikus pénz volt régebben a számlákon és ez más szabályozás alá esik), azonban olyan feltételeket teremtettek, hogy azzal egyenrangúakká váljanak és ezzel már ne érje meg az ügyfeleiknek az a plusz kellemetlenség, hogy a pénzüket a Revolutra át kell tenni a kedvezmény megszerzése érdekében.

A verseny erősségéből az is következik, hogy a hazai bankoknak egyáltalán nem mindegy az egymilliós magyarországi táborral rendelkező Revolut jelenléte és szolgáltatás-kínálata. Ezért nyugodtan kijelenthető, hogy a hazai bankok devizaváltási versenyét a Revolut indította el.

A fintech bank nélkül ugyanis még mindig a régi, devizaeladási árfolyamokkal lehetne csak devizát váltaniuk a magyaroknak.