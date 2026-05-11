Így utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat

Májusban sok nyugdíjas figyeli a naptárt: vajon a megszokott rend szerint érkezik az ellátás, vagy ebben a hónapban is előbb kell számítani a pénzre? A kérdés nem véletlen, hiszen 2026-ban több olyan hónap is van, amikor a nyugdíj nem pontosan a megszokott napon kerül a bankszámlákra.

Kapcsolódó cikk Nyugdíjasokról jelent az AI – segítségnek szánják Idősotthonban is nagy hasznát vehetik.

Csak nyugalom

A májusi nyugdíj tehát nem előrehozott időpontban érkezik, hanem a megszokott folyósítási rend szerint.

Mivel 2026-ban a hónap 12. napja munkanapra esik, nincs szükség korábbi utalásra – írta hétfőn a Profitline oldala.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási naptár alapján a 2026. májusi nyugdíjat bankszámlára 2026. május 12-én, kedden utalják. További részleteket itt talál.