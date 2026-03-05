Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Meglett az eredménye annak, hogy lazítottak tavaly félévkor a feltételeken, egyre többen veszik igénybe az egészség- és önsegélyező pénztárak önsegélyező funkcióit. 2025 közepéig ahhoz, hogy önsegélyező szolgáltatásra is felhasználhassák a tagok a megtakarításukat, 180 napot kellett várniuk a befizetést követően. Ezt a várakozási időt azonban eltörölték, így most már az egészségügyi kiadásokhoz hasonlóan azonnal felhasználható az egyenleg olyan szolgáltatásokra is, mint a lakáshitelek törlesztése, a gyerekek beiskoláztatása, de akár számítógépet is vásárolhatnak a szülők egészségpénztárra.

Ezzel a lehetőséggel érdemes élni, hiszen a befizetések után 20 százalék, maximum 150 ezer forintnyi személyi-jövedelemadó-kedvezmény vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy a pénztáron átfuttatva ezeket a kiadásokat, sokat spórolhatnak a családok.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint az önsegélyező szolgáltatások iránti kereslet tavaly megugrott, nagyságrendileg 40 százalékkal több pénzt fordítottak ilyen kiadásokra a tagok, mint 2024-ben. Az összeg persze nem volt magas, a 115,5 milliárd forintnyi egészségpénztári kifizetésből kevesebb, mint 9 milliárd forint ment el nem egészségügyi célokra, de két tételnél szemmel láthatóan megugrott az igény.

Lakáshitelre és számítógépre is ment már a pénzből

Az egyik a lakáshitel törlesztése volt, ezen a címen 4,9 milliárd forintnyi kifizetés történt, 62 százalékkal több, mint 2024-ben. Az idén már maximum 48 420 forintot használhat fel havonta egy pénztártag a jelzáloghitele törlesztésére. Ha az adós és az adóstárs együtt törleszti a hitelt, akkor akár fejenként is igénybe vehetik ezt az összeget, de természetesen csak a törlesztőrészlet erejéig. Ha a havi törlesztőrészlet alacsonyabb, akkor annak a felét vehetik fel ilyen címen.

A másik tétel, ahol még nagyobb, csaknem 70 százalékos növekedés volt, az az úgynevezett egyéb szolgáltatási kiadások – ilyen címen 1,325 milliárd forintos kifizetés történt. Ez nem jelentős összeg persze a tagok számához mérten, de a növekedés alapján sejteni lehet, hogy a lehetőséggel, miszerint számítógépet, laptopot is lehetett már venni a pénztári számláról, sok család élhetett.

A gyógyszer még mindig vezet

A pénztári kifizetések összege tavaly összesen 17,8 százalékkal nőtt, meghaladta a 115,5 milliárd forintot. A legnagyobb tétel továbbra is a gyógyszervásárlás, ezen a címen csaknem 45 milliárd forintot vettek ki a tagok a számláikról. A második helyen a magán egészségügyi szolgáltatások állnak, magánorvosra, fogorvosra is lehet költeni a pénztárakból, tavaly csaknem 43 milliárd forint kifizetés volt ilyen címen. Gyógyászati segédeszközökre is fordítható a pénz, például szemüvegre, hallókészülékre, vérnyomásmérőre, gyógypapucsra, könnyített gipszre is, ezekre csaknem 16 milliárd forintot költöttek a tagok.

A legtöbb kifizetés még mindig gyógyszervásárlásra történik

A pénztári egyenleg ezen kívül még sokféle módon felhasználható, lehet belőle fizetni a gyerek születésével kapcsolatos kiadásokat, a babaápolással kapcsolatos eszközök beszerzését, a csecsemőtápszert, pelenkát, babakozmetikumokat, de a gyerekek beiskoláházához szükséges ruhákat, tanszereket, sőt akár a sporteszközöket vagy hangszereket is, ha a gyerek sport- vagy zenetagozatos iskolába jár. Nagyobb gyereknél a tandíj, az albérlet vagy a kollégiumi díj is fizethető a pénztárból. Még a gluténmentes élelmiszerek is megvásárolhatók az egészségpénztárból.

Gyorsan nő a tagság és a díjbevétel

Bár az egészségpénztár elsősorban annak éri meg, aki vissza tudja igényelni az szja-kedvezményt, a tagok száma folyamatosan nő. Tavaly év végén már megközelítette az 1,26 milliót, miután az év folyamán több mint 103 ezren léptek be az intézményekbe. Sokkal többen, mint ahányan kiléptek (17,6 ezer fő), vagy akiknek más okból megszűnt a tagsága (13,8 ezer fő). Az intézmények népszerűsége tehát töretlen annak ellenére, hogy egyre szélesebb azok köre, akik nem tudnak élni az adóvisszatérítéssel, mivel szja-mentességet élveznek.

A tagdíjbevétel is rekordot döntött, a tagok 86,8 milliárd forint egyéni befizetést teljesítettek, 16,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, a munkáltatók ezt további 11,36 milliárddal pótolták ki, ami csaknem 14 százalékos növekedés 2024-hez képest. Szja-visszatérítés címén további 19,54 milliárd forint gyarapította az egyenlegeket.