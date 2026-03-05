4p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Személyes pénzügyek Egészségügy és egészségipar Nyugdíj, öngondoskodás

Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Az egészségpénztárak szolgáltatási kiadásaiban felpörgött a lakáshitel és az egyéb szolgáltatás. Az 180 napos várakozás eltörlését sokan kihasználták. 

 

Meglett az eredménye annak, hogy lazítottak tavaly félévkor a feltételeken, egyre többen veszik igénybe az egészség- és önsegélyező pénztárak önsegélyező funkcióit. 2025 közepéig ahhoz, hogy önsegélyező szolgáltatásra is felhasználhassák a tagok a megtakarításukat, 180 napot kellett várniuk a befizetést követően. Ezt a várakozási időt azonban eltörölték, így most már az egészségügyi kiadásokhoz hasonlóan azonnal felhasználható az egyenleg olyan szolgáltatásokra is, mint a lakáshitelek törlesztése, a gyerekek beiskoláztatása, de akár számítógépet is vásárolhatnak a szülők egészségpénztárra. 

Ezzel a lehetőséggel érdemes élni, hiszen a befizetések után 20 százalék, maximum 150 ezer forintnyi személyi-jövedelemadó-kedvezmény vehető igénybe, ami azt jelenti, hogy a pénztáron átfuttatva ezeket a kiadásokat, sokat spórolhatnak a családok.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint az önsegélyező szolgáltatások iránti kereslet tavaly megugrott, nagyságrendileg 40 százalékkal több pénzt fordítottak ilyen kiadásokra a tagok, mint 2024-ben. Az összeg persze nem volt magas, a 115,5 milliárd forintnyi egészségpénztári kifizetésből kevesebb, mint 9 milliárd forint ment el nem egészségügyi célokra, de két tételnél szemmel láthatóan megugrott az igény. 

Lakáshitelre és számítógépre is ment már a pénzből

Az egyik a lakáshitel törlesztése volt, ezen a címen 4,9 milliárd forintnyi kifizetés történt, 62 százalékkal több, mint 2024-ben. Az idén már maximum 48 420 forintot használhat fel havonta egy pénztártag a jelzáloghitele törlesztésére. Ha az adós és az adóstárs együtt törleszti a hitelt, akkor akár fejenként is igénybe vehetik ezt az összeget, de természetesen csak a törlesztőrészlet erejéig. Ha a havi törlesztőrészlet alacsonyabb, akkor annak a felét vehetik fel ilyen címen. 

A másik tétel, ahol még nagyobb, csaknem 70 százalékos növekedés volt, az az úgynevezett egyéb szolgáltatási kiadások – ilyen címen 1,325 milliárd forintos kifizetés történt. Ez nem jelentős összeg persze a tagok számához mérten, de a növekedés alapján sejteni lehet, hogy a lehetőséggel, miszerint számítógépet, laptopot is lehetett már venni a pénztári számláról, sok család élhetett. 

A gyógyszer még mindig vezet

A pénztári kifizetések összege tavaly összesen 17,8 százalékkal nőtt, meghaladta a 115,5 milliárd forintot. A legnagyobb tétel továbbra is a gyógyszervásárlás, ezen a címen csaknem 45 milliárd forintot vettek ki a tagok a számláikról. A második helyen a magán egészségügyi szolgáltatások állnak, magánorvosra, fogorvosra is lehet költeni a pénztárakból, tavaly csaknem 43 milliárd forint kifizetés volt ilyen címen. Gyógyászati segédeszközökre is fordítható a pénz, például szemüvegre, hallókészülékre, vérnyomásmérőre, gyógypapucsra, könnyített gipszre is, ezekre csaknem 16 milliárd forintot költöttek a tagok.

A legtöbb kifizetés még mindig gyógyszervásárlásra történik
A legtöbb kifizetés még mindig gyógyszervásárlásra történik
Fotó: Depositphotos

A pénztári egyenleg ezen kívül még sokféle módon felhasználható, lehet belőle fizetni a gyerek születésével kapcsolatos kiadásokat, a babaápolással kapcsolatos eszközök beszerzését, a csecsemőtápszert, pelenkát, babakozmetikumokat, de a gyerekek beiskoláházához szükséges ruhákat, tanszereket, sőt akár a sporteszközöket vagy hangszereket is, ha a gyerek sport- vagy zenetagozatos iskolába jár. Nagyobb gyereknél a tandíj, az albérlet vagy a kollégiumi díj is fizethető a pénztárból. Még a gluténmentes élelmiszerek is megvásárolhatók az egészségpénztárból. 

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet?

Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja!

A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség  öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. 

Részletek és jelentkezés >>

Gyorsan nő a tagság és a díjbevétel

Bár az egészségpénztár elsősorban annak éri meg, aki vissza tudja igényelni az szja-kedvezményt, a tagok száma folyamatosan nő. Tavaly év végén már megközelítette az 1,26 milliót, miután az év folyamán több mint 103 ezren léptek be az intézményekbe. Sokkal többen, mint ahányan kiléptek (17,6 ezer fő), vagy akiknek más okból megszűnt a tagsága (13,8 ezer fő). Az intézmények népszerűsége tehát töretlen annak ellenére, hogy egyre szélesebb azok köre, akik nem tudnak élni az adóvisszatérítéssel, mivel szja-mentességet élveznek. 

A tagdíjbevétel is rekordot döntött, a tagok 86,8 milliárd forint egyéni befizetést teljesítettek, 16,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, a munkáltatók ezt további 11,36 milliárddal pótolták ki, ami csaknem 14 százalékos növekedés 2024-hez képest. Szja-visszatérítés címén további 19,54 milliárd forint gyarapította az egyenlegeket. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Április végéig lehet megtenni. 

Bezuhant a babaváró, de a munkáshitel sem hasít

Idén januárban 84,33 milliárd forintot tett ki az új személyihitel-szerződések szerződéses összege, ami 13,9 százalékkal múlta felül a 2025 azonos időszakában kihelyezett hitelösszeget – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Ez alapján tehát biztatóan indult 2026, igaz, a januári kihelyezés ezúttal elmaradt a decemberitől, pedig jellemzően ennek a fordítottja szokott igaz lenni.

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Folytatódik az üzemanyagok drasztikus áremelkedése csütörtökön is.

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Rekord összegű befizetés, szép hozamok, de veszteséges működés jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben. A lakáscélú felhasználás jócskán a várakozások alatt alakult. 

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

A lakásvásárlást tekintve több mint negyvenezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthon Start hitelprogram – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program bevezetése óta eltelt hat hónap eredményeit ismertetve szombaton Debrecenben.  

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Szokás szerint tartogat újdonságokat a hónap.

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

A hosszú élet valódi értéke nem csupán az évek számában, hanem azok jó életminőségű megélésében is rejlik.

A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

Tovább növekedett tavaly a lízingpiac Magyarországon. 

Megnyitják a pénzcsapot: erre lehet pályázni, jól járhatnak a társasházak

Megnyitják a pénzcsapot: erre lehet pályázni, jól járhatnak a társasházak

A távfűtést érintő pályázatról van szó.

Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

Tagdíjfizetésre buzdít a Horizont Magánnyugdíjpénztár. A 39 ezres tagság 70 százalékának kellene befizetni a tagdíjat, hogy elkerüljék a végelszámolást – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168