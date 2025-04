Így vesznek lakást a magyarok: dübörögnek a hitelek

A legnagyobb részt továbbra is a használt lakások vásárlására fordított hitelek tették ki: a folyósítások 68, érték szerint pedig 78 százaléka. Az új lakásokra nyújtott hitelek száma 26 százalékkal csökkent, összegük nem változott érdemben. A hitelkiváltások aránya alacsony maradt, mindössze 1,8 százalékot tett ki, noha az összegük 2,7-szeresére emelkedett.

A folyósított lakáshitelek értéke a duplájára, 1279 milliárd forintra nőtt, a kihelyezett szerződések száma 73 ezer volt. A hitelösszeg növekedése mellett az egy szerződésre jutó átlagos hitelösszeg is emelkedett: a támogatott hiteleknél 20,6 millió, a támogatás nélkülieknél 17 millió forintra.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben 13 százalékkal emelkedett a magyarországi lakáshitel-állomány, elérve az 5652 milliárd forintot. A GDP-arányos lakáshitel-állomány 6,6 százalékról 6,9 százalékra nőtt. Az államilag támogatott hitelek állománya 15, a támogatás nélküli hiteleké 12 százalékkal bővült, számolt be a Portfolio .

