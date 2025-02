Ilyen fizetés nélkül el is lehet felejteni a kormány új hitelkedvencét

Tehát elviekben a jogszabály alapján az 5 évnél rövidebb futamidejű otthonfelújítási hitelhez kisebb jövedelem is elég lehetne.

A jövedelem terhelhetősége mellett természetesen lényeges kérdés a valós részlet is. Hiába lenne elegendő kevesebb jövedelem a rövidebb futamidő mellett, ha valójában az adós a fizetéséből nem tudná kigazdálkodni a havi részletet.

A Bankmonitor egy példán keresztül mutatja be mekkora minimális jövedelem szükséges a maximális 6 millió forint összeg hitelhez:

A lakossági hitelek esetében a jegybank szabályozza, hogy a kölcsön törlesztésére a jövedelemnek legfeljebb mekkora részét lehet fordítani. Többféle előírás is érvényben van, a Bankmonitor szakértői megkérdezték az MNB, hogy melyik szabály vonatkozik az adott támogatott kölcsönre.

