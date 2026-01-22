7p

Ingyenpénz eső az Otthon Starthoz

mfor.hu

Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást – azaz ajándékpénzt – a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább 200 ezer forint jóváírás valamilyen formában.

Az Otthon Start program hatalmas népszerűségnek örvend, ezt alátámasztják az MNB adatai is: 2025. novemberében 222,64 milliárd forint összegben kötöttek Otthon Start szerződést a magyarok, ez az adott havi teljes lakáshitel szerződéskötési állomány 81,26 százaléka – írja a Bankmonitor.

Máris érthető, hogy az a bank, amelyik értelmes szeletet szeretne kihasítani idén a lakáshitelpiacból, igyekszik magához édesgetni a támogatást kihasználó ügyfeleket. Ráadásul ez még anyagilag is megérheti a bankoknak, ugyanis az ügyfél által fizetett kamat és az állami támogatás együttesen évi 8,08 százalék abban az esetben, ha a hitelszerződést januárban megkötik. Csak összehasonlításképp jelenleg a piaci lakáshitelek kamata valahol 6,5 százalék körül alakul, vagyis a bank kamatbevétele jóval nagyobb az Otthon Start esetében.

Fotó: DepositPhotos.com

Fokozódó verseny a jóváírásoknál – egyre jobban eltűnnek a különbségek

Több százezer forintos jóváírást is kaphatnak az Otthon Startot igénylők a bankoktól, ez azért már olyan összeg, ami befolyásolhatja a hiteligénylők döntését. A Bankmonitor szakértői összeszedték, hogy az egyes bankoknál mennyi ajándékpénzre számíthatnak az érdeklődők.

A CIB Banknál az Otthon Start hitelt igénylők 200 ezer forint jóváírást kaphatnak még pluszban a pénzintézettől. Az akció a 2026.01.01. és 2026.03.31. között befogadott hiteligénylésekre érvényes. Fontos, hogy a folyósításának – több részletben folyósított kölcsönnél az első részlet folyósításának – legkésőbb 2026.05.31-ig meg kell történnie. A 200 ezer forintot a bank a hitel folyósítását követő 30 napon belül a kölcsön törlesztésére szolgáló bankszámlára írja jóvá.

Nagyon fontos, hogy a kapott jóváírást az adósnak vissza kell fizetnie abban az esetben, ha a kérdéses hitelt a felvételt követő 3 éven belül végtörlesztené.

Az Erste Bank is 200 ezer forint ajándékpénzzel csábítja a támogatott hitel iránt érdeklődőket. Az akció 2025.09.01-től visszavonásig van érvényben. Az igénylőnek aktívan kell használnia a bankszámláját – valamilyen jóváírásnak kell érkeznie a számlára – és hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bank marketing célú megkereshesse őt. E nélkül a 200 ezer forintot nem fogják jóváírni.

A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.

Fotó: Pexels

A Gránit Banknál is 200 ezer forintos plusz jóváírást kínálnak az Otthon Start igénylőknek. Az akció a 2025.12.01. és 2026.01.31 között beérkezett hiteligénylésekre érvényes. Fontos, hogy a kölcsön folyósításának is meg kell történnie 2026.04.30-ig. Elvárás továbbá, hogy a hitelhez kapcsolódó számlára legalább 250 ezer forint jövedelemjóváírás érkezzen havonta.

A 200 ezer forintot utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 4 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét, vagy ha a hitelt ezen időszak alatt a banknak fel nem róható okból felmondják.

A K&H Bank is 200 ezer forint ajándékpénzt ad azon első lakásszerzőknek, akik náluk veszik fel a lakástámogatást. A Bank elvárja az ügyfelektől a jóváírásért cserébe, hogy rajtuk keresztül kössenek lakásbiztosítást, melyet legalább 3 évig rendben fizetnek. Emellett hozzá kell járulnia az adósnak ahhoz, hogy adatait a bank megossza a K&H Márkacsoport tagjaival.

A MagNet Bank is 200 ezer forintos ajándékkal csalogatja az érdeklődőket. Ott elvárás, hogy legalább 10 millió forint Otthon Start hitelt igényeljenek az érdeklődők. Az akció 2026.01.01-től visszavonásig érvényes.

Az MBH Banknál alapvetően 200 ezer forint plusz jóváírást kapnak azok, akik legalább 10 millió forint összegben igényelnek támogatott hitelt. E mellett vállalják, hogy legalább 350 ezer forint jövedelemjóváírás érkezik a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájukra. Speciális bankszámlával rendelkeznek, vagy olyat nyitnak a pénzintézetnél. Ilyen számla lehet a MBH Prémium Számlacsomag, MBH Kiemelt Partner Számlacsomag, MBH Partner Plusz Számlacsomag vagy MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomag.

További 20 ezer forint, azaz összesen 220 ezer forint jóváírást kapnak azok, akik a fentiek mellett még Fundamenta LTP szerződést is kötnek hitelszerződés mellé.

Az OTP Bank is beállt a sorba, ott akár 240 ezer forint jóváírás kaphatnak az érdeklődők. Itt azonban van egy csavar, ez az összeg ugyanis az OTP LTP szerződésben kerül jóváírásra. A pontos jóváírás az éves szerződésben vállalt megtakarítási összeggel egyenlő, de legfeljebb 240 ezer forint lehet. (Egy havi 20 ezer forintos megtakarítással már kimaxolható ez a jóváírás.)

Az akció a 2026.01.19. és 2026.02.28- között benyújtott hiteligénylésekre érvényes. Már a jóváírás módjából is látható, hogy elvárás, hogy az igénylő az OTP-nél lakás-előtakarékossági szerződést kell kössön. Ezek közül is a 8 éves futamidejű LTP szerződések megfelelők csak. Emellett meg kell adni a megtakarításhoz kapcsolódóan egy csoportos beszedési megbízást is.

Fotó: DepositPhotos.com

A Raiffeisen Bank is 200 ezer forint ajándék pénzt ad azon érdeklődőknek, akik 2025.10.31. és 2026.03.31. között adják be a kölcsönkérelmüket és a hitel folyósítására 2026.06.30-ig sor kerül.

A kapott összeget utólag vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adós a futamidő első 3 évében olyan mértékben előtörlesztené hitelét, hogy a fennálló tartozás nem érné el az eredeti kölcsönösszeg felét.

Az UniCredit Bank kicsit más megoldást alkalmaz, ők egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot írnak jóvá az igénylőknek. Maximális, 50 millió forintos kölcsönösszeg és az ott elérhető legrövidebb, 10 éves futamidő esetén akár 480 ezer forint körüli jóváírás is elérhető.

Támogatott hitelnél kamatverseny?

A program bejelentésekor sokan abból indultak ki, hogy a kedvezményes évi 3 százalékos kamat garantált, így érdemi különbség ezen a téren nincsen a bankok között. Aztán elindult szeptemberben a lakástámogatás és érkezett a meglepetés, számos bank még a 3 százalékos kamatszint alá is bement.

Jelenleg az alábbi pénzintézeteknél érhető el évi 3 százalék alatti kamatszinten Otthon Start hitel:

  • Az MBH Banknál a legkedvezőbb kamat 2,79 százalék, de ez csak speciális ügyfélkör számára elérhető.
  • A Gránit Banknál 2,85 százalékos kamatszint mellett érhető el a támogatás, ehhez legalább 250 ezer forintos jövedelmet kell havonta a hitelhez kapcsolódó bankszámlára érkeztetni.
  • Az UniCredit Bank 2,90 százalékos kamattal kínálja az Otthon Start hitelt.
  • A CIB Banknál pedig 2,95 százalékos kamat mellett érhető el a kérdéses hitel.

Ezt már a 3 százalékos kamatszint követi, a felett pedig természetesen nincs már senki. De azért nagyon nem mindegy, hogy például valaki a 33 millió forint összegű kölcsönére – nagyságrendileg ez ma az átlagos Otthon Start hitelösszeg – 25 éven át 2,79 százalékos, vagy 3 százalékos kamatot fizet. Előbbihez ugyanis 153 ezer forintos törlesztő, míg utóbbihoz egy 156 500 forintos törlesztő tartozik. Azért ez 25 év alatt nagyságrendileg 1 millió forintos különbséget eredményez.

