Inkább a munkáshitelt választják, nem a babavárót

Kapcsolódó cikk Lehull a lepel: ezért alkotta meg a kormány a munkáshitelt? A munkáshitel annak a legjobb, aki nem egyszerűen elvásárolja, hanem még fialtatni is tudja.

A párok számára, ha jogosultak rá, logikus döntés lehet a munkáshitelt választani a babaváró helyett. A hitelösszeg ugyan alacsonyabb – maximum 8 millió forint két főnél szemben a 11 milliós babaváróval –, de ugyanúgy kamatmentes a kölcsön, és ha gyerekük születik, akkor a tartozás egy részét vagy akár az egészet el is engedik a nőnél. Nem kell tartani azonban a retorziótól akkor sem, ha nem születik gyerek, mert ez nem feltétele a hitel kamatmentességének, és az sem elvárás, hogy házasodjanak össze – hívja fel a figyelmet Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője.

Február elején Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy már több mint 9 ezren igényelték a munkáshitelt. Ehhez képest a januári tényleges folyósítás még alacsony, így várható, hogy februárban jelentősen nőhet a munkáshitelt felvevők száma, még akkor is, ha lehetnek az igénylők között elutasítottak – írja a Bank360.

Január végén már 11 161,6 milliárd forint volt a háztartások banki hiteltartozása, miután a lakosság az év első hónapjában is csaknem 60 milliárd forinttal több hitelt vett fel annál, mint amennyi tőkét törlesztett. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján a háztartások már 23 hónapja nettó hitelfelvevők, a teljes hitelállományuk pedig történelmi rekordon áll, ami nem meglepő, miután minden fontos lakossági hiteltípus rendkívül jól fogyott.

Több mint kétezer fiatal az új munkáshitelre is szinte azonnal lecsapott – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

